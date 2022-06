Futbolista de la liga de Portugal estudia en modalidad virtual en UManizales

La Universidad de Manizales tiene más de 2.500 estudiantes en programas virtuales de pregrado y posgrado. / Cortesía Foto: Cortesía

Juan Esteban Ocampo Rubio es futbolista profesional del Portimonense Sporting Clube, equipo de Portugal en el que militó el mundialista colombiano Jackson Martínez antes de su retiro. Además de competir en una liga europea, Ocampo es estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Manizales, que lo ha becado la mitad de su carrera por ser deportista de alto rendimiento, uno de los beneficios que se otorgan al 60 % de los estudiantes de pregrado de la institución.

Desde niño tuvo el sueño de ser jugador profesional, pero no quería que ello interfiriera con su intención de obtener un título universitario. “Yo tenía que estar 100 % disponible para el deporte, aun cuando vivía en Manizales, porque debía viajar mucho para los encuentros o en ocasiones nos concentrábamos en otras ciudades, así que la virtualidad era la mejor opción”, afirma Ocampo Rubio, de 23 años de edad.

Cuando estaba en octavo semestre y vivía en Manizales se abrieron las puertas internacionales del fútbol y se le presentó la oportunidad de viajar a jugar en Portugal. De nuevo el estudio no fue un impedimento: se radicó en Europa y desde allí realizó incluso su práctica profesional de forma virtual, cursó su carrera en 9 semestres y está próximo a recibir su título como Administrador de Empresas de la UManizales.

Como Juan Esteban, otros 2.500 estudiantes cursan programas virtuales de pregrado y posgrado en la Universidad de Manizales, que además fue la primera universidad en el país en acreditar una maestría virtual de alta calidad ante el Ministerio de Educación Nacional: la Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

De Europa a Guaviare

Así como Juan Esteban Ocampo estudia desde Portugal, Adriana Moreno cursa la Maestría en Educación en modalidad virtual desde una zona de difícil acceso, a 14 kilómetros de Calamar, en Guaviare, y 368 kilómetros de Villavicencio, la ciudad más cercana en la que habría podido cursar una maestría presencial

“La virtualidad me dio grandes ventajas, la primera es que pude ingresar a hacer un posgrado que de otra forma no habría sido posible por la distancia en la que me encuentro y por las condiciones del territorio, a pesar de que la conexión acá es difícil e inestable, porque vivo en una zona selvática, pude ingresar a la plataforma porque no es pesada ni requiere un internet muy potente, logré participar en las clases y subir los trabajos sin dificultad. Otra ventaja fue compartir con personas de otras partes del país”, expresó Adriana Moreno, de 40 años y profesora de la Institución Educativa Las Damas.

Desde el 2009, año en que la Universidad de Manizales ofertó su primer programa virtual, la institución ha venido fortaleciendo este tipo de programas cada vez más necesarios y útiles para quienes ven en los programas virtuales una oportunidad de formarse, en el horario y lugar que decidan.

Los desarrollos institucionales en relación con esta modalidad le permiten contar hoy con seis pregrados virtuales: Tecnología en Desarrollo de Software, Finanzas y Negocios Internacionales, Mercadeo, Administración de Empresas, Contaduría Pública y, Economía; dos especializaciones: Gerencia de Mercadeo y Ventas y Sistemas Integrados de Gestión, y cuatro maestrías: Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Mercadeo, Finanzas y, Educación. Todos estos programas pueden ser cursados por personas que viven en distintos lugares del planeta, ya que no importa la diferencia horaria o si trabajan de día o de noche, porque el estudiante se conecta a Internet para recibir las clases a la hora que mejor le conviene.

Además de estos pregrados y posgrados, la Universidad de Manizales ofrece 29 cursos virtuales gratuitos y en línea a través de la plataforma Opened. Estos cursos de libre acceso a toda la comunidad incluyen temas como: Comercio exterior, Informática forense y evidencia digital, Sentido de vida ante situaciones límite, Introducción a la comunicación y el periodismo científico, Afrontamiento en duelos, Autismo, Gestión del riesgo por amenazas naturales, Gestión integral de residuos sólidos, Formulación de proyectos con metodología de marco lógico, Inversión en Mercados Financieros, Gestión ambiental para el desarrollo sostenible y Finanzas para no financieros, entre muchos otros.

No tener que desplazarse, ahorro en tiempo y costos, flexibilidad, formación en pregrado y posgrado, calidad educativa y compañeros de cualquier parte del mundo, son algunas de las ventajas de estudiar en modalidad virtual en la Universidad de Manizales, que además tiene un completo sistema de becas y beneficios para sus estudiantes, así como distintas opciones de financiación.