Global Fest reunirá más de 15 países para estudiar en el exterior

Global Connection lidera el camino hacia una educación globalmente conectada para la juventud latinoamericana. Foto: Cortesía Global Connection

Global Connection es una agencia especializada en promover oportunidades educativas internacionales para estudiantes colombianos y latinoamericanos. Con más de 25 años de experiencia en el campo, esta empresa colombiana se dedica a ayudar a los jóvenes a cumplir sus sueños de estudiar en el extranjero, ya sea para aprender un nuevo idioma, realizar cursos de verano, obtener un título universitario o hacer estudios de posgrado.

Para conocer un poco más sobre su operación y cómo se encuentra el mercado educativo internacional hablamos con Alexandra Galindo, fundadora y directora de la compañía, quien nos compartió detalles del proceso de acompañamiento brindado por sus consejeros educativos.

Llevan más de 25 años ayudando a que los colombianos cumplan su sueño de estudiar en el exterior. ¿Cómo comenzó Global Connection su viaje en el mundo de la educación internacional?

Cuando empezamos existían muy pocas empresas dedicadas a promover la educación internacional en Colombia. Vi esa oportunidad porque yo misma viví en Canadá, Francia e Italia y lo hice prácticamente sola. Después de mi experiencia en el exterior decidí fundar la agencia para ayudar a otros colombianos a cumplir este tipo de sueños y adquirir recuerdos que les marcarán la vida.

En ese tiempo la información que había sobre salir del país era muy limitada porque el acceso a internet y celulares no era tan alto como ahora; sumado a que conseguir asesoría migratoria era súper complicado. De manera que decidí ser ese apoyo y hoy no solo ayudamos a colombianos, también a estudiantes latinoamericanos de países como Ecuador, Chile y México, en nuestras oficinas en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla.

¿Tienen un número aproximado de cuántas personas han asesorado?

En estas dos décadas y media hemos ayudado a que más de 16.000 personas salgan del país bien sea a reforzar un segundo idioma, participar en un curso de verano, estudiar un pregrado o incluso un posgrado en el extranjero.

La gran mayoría de ellos son referidos, quienes llegan voz a voz por testimonios de personas que conocen y adquirieron nuestros servicios. Esa es nuestra apuesta: hacer las cosas bien desde el inicio. Hoy en día hay exceso de información en internet y la gente queda confundida, nosotros los ayudamos a orientar, analizamos sus necesidades, sus expectativas y de acuerdo con eso, los aconsejamos.

¿Qué tipo de acompañamiento dan en torno a los visados?

Las regulaciones migratorias para estudiantes cambian todo el tiempo, por eso en Global Connection siempre estamos actualizados, guíamos a quienes llegan a nuestras oficinas y los acompañamos en el proceso. Sin embargo, debemos ser completamente sinceros y es que no podemos garantizar una visa porque ese no es nuestro trabajo, no somos una embajada. Somos transparentes en este punto, porque de lo contrario, sería engañar a las personas.

Lo que sí hacemos es orientarlos sobre los procesos, el perfil que las embajadas buscan y los requisitos que exigen para una postulación exitosa valorando también sus capacidades económicas, sus necesidades y expectativas. Con toda esta información les indicamos cuáles serían las mejores alternativas para cada persona en particular.

Como agencia se destacan por su amplia oferta de programas internacionales. ¿Cómo se mantienen al día sobre los ajustes en las regulaciones?

A lo largo de estos 25 años hemos visto muchos cambios en el mercado. Si bien han sido interesantes, mi conclusión es que todo –incluyendo la regulación migratoria- son ciclos, en los cuales los países abren puertas, las cierran y las dejan entreabiertas, dependiendo de sus propias situaciones económicas, culturales y sociales.

Para estar al día participamos en todos los eventos que las embajadas hacen de actualización y esto nos permite dar la mejor información a los estudiantes. Es así como conocemos de primera mano que la política migratoria de Canadá, por ejemplo, se empezó a cerrar recientemente porque viajaron muchas familias con ‘Pathway’ (programa para mejorar el inglés) y este camino migratorio se saturó.

De manera que el perfil que ahora buscan y que incluye destinos como Australia, es el de personas solteras con capacidad financiera demostrable para cubrir los gastos de hospedaje y manutención en su país.

¿Eso representa una barrera en el acceso?

No necesariamente, ahora vemos que el trabajo remoto en Colombia viene creciendo y esto ha permitido que cientos de colombianos puedan perfeccionar su inglés en otros países sin dejar de trabajar. Hemos enviado muchos profesionales a Reino Unido que cumplen con este perfil, estudian en la mañana y se integran en la cultura local sin ningún problema porque están fuera del horario laboral. Luego, en la tarde-noche trabajan normalmente con el horario de Colombia y no les interfiere en absoluto.

Es una forma de aprovechar la diferencia horaria entre los dos países. Bajo esta modalidad hemos enviado estudiantes a ciudades de bajo costo como Liverpool o Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Esta última, por ejemplo, es un gran destino porque el costo de vida es similar al que se tiene en Bogotá, así que se puede seguir con el mismo estilo de vida mientras se refuerza un segundo idioma.

¿Cada vez más personas quieren estudiar en el extranjero?

Sí y es maravilloso porque cientos de personas están entendiendo que hay opciones fuera del país. Muchos estudiantes están terminando el colegio y están enfocados en que quieren estudiar su carrera profesional en Canadá, Francia o Italia por varias razones, entre ellas porque están mejor rankeadas que las universidades nacionales y por la posibilidad de extender su estancia para ejercer en el extranjero.

Canadá, por ejemplo, da un permiso de permanencia después de graduarse tanto a nivel de pregrado como postgrado, lo que permite avanzar también en un camino migratorio para luego aplicar a la residencia. Escenario en el que haber estudiado, vivido y trabajado allá les favorece.

Eso sin mencionar los beneficios que se otorgan a los estudiantes migrantes como viajar con su pareja e incluso que sus hijos reciban educación en instituciones públicas sin ningún costo.

Este 9 de marzo realizarán la feria de estudios el Global Fest, en Sonesta Hotel. ¿Cuáles son los principales objetivos de este evento y cómo beneficiará a los interesados en la educación internacional?

Así es, en el Global Fest reuniremos representantes de diversas instituciones del mundo para ofrecer una amplia oferta de programas. De Europa nos acompañará el Instituto Marangoni, una de las escuelas más importantes de diseño con sede en Milán, Florencia, París y Londres; pero también universidades de Alemania, Reino Unido, Canadá, Australia, Estados Unidos, entre otros.

Queremos mostrar todas las ofertas que hay y eso incluye también cursos de idiomas como inglés, francés, alemán, italiano o portugués e incluso información sobre campamentos de verano al que se pueden enviar menores de edad o incluso se puede viajar en familia. La idea es que las personas se acerquen y conozcan la oferta que tenemos para que se animen a viajar y salir de su país. Estaremos en Sonesta Hotel, frente al Centro Comercial Unicentro, desde las 10:00 a. m. brindando toda la información sobre nuestros programas en el exterior

Los asistentes accederán a varios servicios, como charlas informativas, interacción directa con expositores y expertos en migración. Ofrecemos un acompañamiento 360 en áreas académicas, migratorias y financieras para que vivan experiencias de excelente calidad.

¿Cómo contribuyen los servicios que Global Connection menciona, para mejorar la experiencia de los participantes durante el evento?

En mucho. Les brindamos opciones que ni siquiera conocen, un ejemplo de ello es que cientos de personas creen que se necesita mucho dinero para poder estudiar en el extranjero o que el dinero tiene que estar en efectivo para pagar de contado. Sin embargo, existen otras alternativas.

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX -, por ejemplo, ofrece créditos para posgrados en el exterior o para perfeccionar idiomas. Es una opción que no todos conocen y nosotros vamos a tener un stand centrado en este tipo de información. Muchos de nuestros estudiantes han viajado con este tipo de financiación que incluso les da un período de gracia y les permite pagar cuando regresan al país. Como agencia estamos comprometidos con que las personas puedan acceder a la información y tomar decisiones inteligentes.

¿De qué manera Global Connection brinda seguridad como una agencia confiable, tanto a las personas interesadas en estudiar en el exterior como a sus familias?

En la industria de agilizar, facilitar y acompañar procesos de educación en el exterior hay un aspecto importante y es la seguridad para quienes deciden vincularse. Entendemos que han ocurrido estafas y situaciones lamentables con otras empresas; pero nosotros desde el inicio brindamos la información de manera responsable, hablamos con la verdad y somos transparentes.

Muestra de ello es que llevamos 25 años en el mercado y seguimos apoyando los sueños de quienes se acercan a nuestras oficinas. Hemos enviado a más de 16.000 estudiantes y esas no son cifras menores porque quiere decir que el mismo número de personas y familias han puesto su confianza en nosotros.

¿Qué consejo le daría a quien sueña con viajar, pero no se animaba a hacerlo?

Que venga a nuestra feria y conozca la oferta que le podemos ofrecer. Tenemos cursos de idiomas, educación superior, High School, campamentos y pasantías en países como Canadá, Australia, Estados Unidos, Malta, Reino Unido, Emiratos Árabes, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Italia, Sudáfrica, Irlanda, Brasil, España, Portugal e incluso Corea del Sur.

Lo primero que debe hacer es acceder a la información para empezar a proyectarse y visualizarlo. Si está convencido de lo que quiere, debe buscar cómo lograrlo y puede acudir a uno de nuestros consejeros educativos y conocer el presupuesto que se necesita, los requisitos y el perfil de cada país. Pueden acercarse a nuestras oficinas para recibir una atención personalizada y establecer un plan de acción de acuerdo con cada caso.

Regístrese aquí.