Hoy cada Big Mac de McDonald’s es una oportunidad de ayudar

Héctor Orozco, director general de Arcos Dorados para Colombia, y Linda Caicedo, futbolista profesional, embajadora de la campaña social Gran Día de McDonald's. / Cortesía Foto: Cortesía McDonalds

La vida se divide en momentos. Y los momentos, en días. Aunque todos son especiales, hoy sábado 12 de noviembre tendrá un color y un sentido distinto. Arcos Dorados, operador exclusivo de McDonald’s en Colombia, celebrará el Gran Día de McDonald’s, su jornada solidaria anual, que ya se ha institucionalizado, en la que el 100 % de lo recaudado de la venta de la Big Mac —el producto más reconocido de la marca—, irán directo a apoyar las causas sociales de la Fundación Mi Sangre y la Fundación Casa Ronald McDonald.

Con la compra de una hamburguesa, por simple que parezca, haces parte del cambio: aportar en el desarrollo, el acercamiento a oportunidades de miles de jóvenes colombianos y al bienestar de familias que deben alejarse de sus hogares para acceder a un tratamiento médico para sus hijos. McDonald’s es una marca que no para de sorprender, se ha convertido en referente de compromiso socioambiental y en líder en la generación de oportunidades para jóvenes.

Héctor Orozco es director general de Arcos Dorados para Colombia, compañía en la que nace esta idea. “Invitamos a todos a comprar una Big Mac con propósito, hoy, 12 de noviembre, y ayudar a dos causas sociales de gran impacto como las de las fundaciones Mi Sangre y Casa Ronald McDonald. En nuestra estrategia socioambiental ‘Receta del Futuro’ nos hemos fijado la meta de eliminar las barreras de empleo que enfrentan los jóvenes latinoamericanos, contribuir al bienestar de las familias y fomentar la equidad”, manifiesta. Este año se han unido artistas, deportistas y líderes de opinión.

Yeraldine Álvarez Pérez y su hijo, Isaac Israel Gutiérrez, de 3 años, salieron de Carabobo, Venezuela, buscando nuevos horizontes. Hoy viven en Puerto Berrío, Antioquia. Para tratar un absceso abdominal en su columna, Isaac Israel debía ser hospitalizado en Medellín. Allí, ambos, respaldados por la Fundación Casa Ronald McDonald, visitaron la sala familiar que la fundación tiene a disposición en esa ciudad y en la que pudieron desayunar, bañarse, lavar ropa, mientras transcurría el proceso médico. “Me han dado los pañales, nos han dado de desayunar. Como no tengo acompañante ni nada, acá me han ayudado mucho. Me han atendido muy bien. Hemos estado muy felices”, cuenta Yeraldine.

La Fundación Casa Ronald McDonald fue creada en Estados Unidos hace 45 años. En Colombia ofrece espacios gratuitos, dignos e incluyentes para las familias que deben alejarse de su hogar durante el tiempo que dure el tratamiento médico de sus hijos e hijas. Sus servicios incluyen alojamiento, alimentación, salas de descanso intrahospitalarias y actividades de aprendizaje y esparcimiento, entre otros. Diana Margarita Peña es su directora ejecutiva. “Hacer parte de la iniciativa Gran Día de McDonald’s es muy importante para nosotros. Los recursos se traducirán en ayudar a miles de familias que tienen a sus hijos en tratamientos médicos, que no tienen donde quedarse y que necesitan contención. De esta forma encuentran un hogar lejos de su hogar”, dice. Y agrega: “Estamos felices y agradecidos con Arcos Dorados operador de McDonald’s por tenernos en cuenta, sobre todo en esta jornada tan especial”.

Cada año en promedio más de 8.500 familias colombianas se benefician de las casas y salas en Bogotá, Cartagena y Medellín. En 21 años, la Casa Ronald ha acogido, con la calidez de un hogar, a más de 70.000 familias.

Rojo amor

Juan Camilo López nació en Bogotá, aunque fue criado en Valledupar. La literatura y la animación han fomentado una mentalidad creativa. Ha sido coordinador del Centro de Estudios de Derechos Humanos y la sociedad de debate de la Universidad Popular del Cesar (UPC). Desde pequeño ha abanderado diferentes causas sociales. Como integrante de la Fundación Mi Sangre fortaleció sus habilidades de liderazgo consciente y adquirió herramientas para la construcción de proyectos de inclusión. Además, recibió acompañamiento técnico sobre creación de políticas públicas, formación, posicionamiento de problemas públicos, construcción de agendas de incidencia y movilización y mecanismos de comunicación estratégica.

Creada en 2006, la Fundación Mi Sangre, cofundada por el artista Juanes y la emprendedora social Catalina Cock, ha aterrizado en 23 departamentos y 201 municipios, impactando a 1.728.501 personas entre niñas, niños, jóvenes, adultos y docentes. Su misión, creer en el poder transformador de las nuevas generaciones para construir una cultura de paz en Colombia y crear espacios educativos para que los jóvenes del país accedan a oportunidades.

Para Pedro Fajardo, director ejecutivo de Mi Sangre, el Gran Día de McDonald’s es una iniciativa que muestra el poder de una inmensa colaboración y solidaridad: “detrás del trabajo de esta fundación hay millones de historias de niños y niñas que son valorados y escuchados y que fortalecen habilidades para la vida; de familias que también viven procesos de transformación poderosos, y de docentes de escuelas rurales y urbanas que aprenden una nueva forma de enseñar basada en el juego, en el arte y la cultura de paz”.

También participan muchos jóvenes como Juan Camilo que empiezan su camino como líderes y desafían el destino al que parecían estar condenados. “Las personas que se sumen con la compra de una Big Mac serán agentes de cambio y constructores de paz”, agrega Pedro.

La Big Mac se puede conseguir en los restaurantes físicos de McDonald’s de todo el país, a través del AutoMac, McDelivery en la app de McDonald’s y también en las plataformas de domicilios.

Gol y música

Esta jornada cuenta con varios aliados, entre ellos, Linda Caicedo, futbolista colombiana e integrante de la Selección Nacional subcampeona del mundo sub-17, quien se pondrá el uniforme de embajadora y la cinta de capitana del Gran Día de McDonald’s 2022.

Además, la banda The Mills ofrecerá un concierto único en el restaurante de McDonald’s en el Parque de la 93 en Bogotá a las 2 de la tarde. Tocará, entre otras canciones, ‘Mírame y verás’ inspirada en la fuerza de las niñas, los niños y jóvenes participantes de las iniciativas. Un canto a la solidaridad que refuerza los ideales de la compañía Arcos Dorados operador de McDonald’s y de las dos fundaciones.