Ibagué: inversión, avances y resultados en seguridad

Foto: Cortesía Alcaldía de Ibagué.

El trabajo que se lleva a cabo para consolidar a Ibagué como una de las ciudades más seguras de Colombia, no terminó al alcanzar la sexta posición del ranking de este rubro a nivel nacional. Desde la Alcaldía plantean metas y proyectos, que se enfocan en la protección de la comunidad y quienes los visiten.

Las cifras demuestran el compromiso. Ante cada uno de los flagelos que vive la sociedad ibaguereña, las autoridades han planteado una ruta que desemboque en su solución y, por supuesto, reducción. Pero esto no termina allí, las proyecciones buscan reducir aún mas cada delito para aumentar tanto a la percepción, como la seguridad real de la ciudad.

Milton Restrepo es el secretario de Gobierno de Ibagué. En diálogo con El Espectador, el funcionario habló sobre los avances que ha presentado la capital del Tolima en seguridad durante los últimos meses, sus principales iniciativas y expectativas para el próximo año.

¿Qué avances ha tenido Ibagué en materia de seguridad?

Se han reducido las cifras en delitos como hurto a comercio, a personas, lesiones personales, el hurto a motocicletas; que fueron delitos que por mucho tiempo tuvieron tendencia al alza y que desde septiembre han caído, gracias a las acciones ejecutadas por la Administración Municipal, con un Coronel de la Policía, ibaguereño, que ha tenido la decisión de combatir dos flagelos para la ciudad: el hurto y el microtráfico.

¿Qué cifras resalta?

Cuando miramos las cifras vemos que en septiembre hubo más de 80 casos de hurto a residencias y tuvimos una reducción del 50 %. Esto es significativo para la percepción y la seguridad de los habitantes de los barrios. Lo mismo ocurre con el hurto a comercios, que en noviembre de 48 a 26, comparado con septiembre; y con lesiones personales, que puede ir ligado a la intolerancia, que pasó de 161 casos a 60.

El hurto a personas fue uno de los grandes requerimientos de la ciudadanía, arrancó en enero con cerca de 362 casos, tuvimos el pico en septiembre con 555, para hoy tener una reducción y llegar a 256 en diciembre, 400 en noviembre. Esto es fruto de un compromiso total de la Fuerza Pública, junto la estrategia de acción de “Comandos conjuntos”, donde la Policía, Fuerza Aérea, Ejercito Nacional, en acompañamiento a la autoridad, las secretarías de la ciudad; nos hemos enfocado en generar confianza, percepción y realidad en los ibaguereños.

¿Qué meta se plantean para el próximo año?

Mínimo, para 2023, esperamos una reducción del 30 % en cada uno de los delitos que afectan a la sociedad ibaguereña. Tenemos que bajar el hurto a personas a la mínima expresión, así como el homicidio y la lucha frontal contra el microtráfico.

Es importante resaltar que el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, logró tener 200 policías nuevos que se quedaron en la ciudad y que ya están operando. Pasamos de tener 1.794 hombres, a 1.994. Pasamos de 71 cuadrantes, a 74.

La meta para 2023 es el “Plan integral de seguridad rural para Ibagué”, donde de los 17 corregimientos, solo tres tienen estaciones de policía, los otros 14 no tienen presencia permanente. Le pedimos al comandante de carabineros un apoyo importante para tener 50 hombres más el próximo año y, mediante un proyecto que presentaremos el comité de orden público de cerca de seis mil millones de pesos, aseguremos presencia permanente en los 13 corregimientos que faltan por presencia de Fuerza Pública acompañado del Ejército Nacional.

Este año logramos seis mil millones de pesos de recursos invertidos que entregaremos a la Fuerza Aérea, Policía y Ejército, en movilidad, para que haya mayor reacción eficiente. El segundo compromiso es aumentar las herramientas tecnológicas, integrando a las 399 cámaras que tiene la Policía Metropolitana de Ibagué, lograr juntar las cámaras de las empresas y particulares con las de la Policía, llegando a los 4.000 ojos ayudando a la Fuerza Pública. Mayores ojos, mayor seguridad, mayor confianza.

¿Cómo avanzan para evitar víctimas de pólvora en la ciudad?

Andrés Fabián Hurtado fue el primer alcalde en expedir un decreto, en octubre, prohibiendo el uso, distribución, almacenamiento, comercialización y manipulación de pólvora en Ibagué, el 0704 de 2022, dentro de la campaña “Prende la vida, apaga la pólvora”.

Son más de 120 personas trabajando en este propósito y esto nos ayuda a tener cifras claras frente a los años anteriores, hoy lamentablemente son seis casos de quemados en la ciudad, mientras que a esta fecha del año anterior eran 16. Sí se está viendo el trabajo de este grupo de búsqueda. Esta campaña también está enmarcada en el bienestar animal, quienes se ven afectados por el uso indiscriminado de la pólvora.

¿De qué forma trabajan en la protección a animales?

Tenemos tres ejes y uno de los compromisos grandes, aparte de la seguridad y la lucha contra el microtráfico, tiene que ver con el bienestar animal. El Alcalde y yo, como Secretario de Gobierno, hemos sido unos convencidos de que los que no tienen voz ni voto tienen y deben estar en la agenda pública del Estado. Por eso hemos adoptado varios compromisos. El señor Alcalde decidió pasar del Centro de Atención y Protección Animal, CAPA, a construir un gran Mega CAPA, con una inversión de $ 5.900 millones que permitirá tener 600 animales que están en condición de calle o han sido abandonados, y brindarles el tratamiento de urgencias y protección como demanda la ley de protección animal. Hemos tenido grandes jornadas de esterilización y adopción animal, para tener un regalo de vida que es un integrante más de la familia.

La alcaldía trabaja por entregar el espacio público a la ciudadanía ¿de qué forma han trabajado en esto?

El espacio público en Ibagué no se vende, no se arrienda, no se negocia. Lamentablemente, la anterior administración arrendó y vendió el espacio público, dejándonos un lío. Tenemos la convicción de devolver con autoridad y carácter el espacio público a los ibaguereños y a los turistas. También tenemos la iniciativa “Andenes para la gente”, donde vamos a trabajar por entregar lo que es de todos a los ibaguereños, los derechos colectivos no se negocian y el espacio público es de todos y no de particulares.