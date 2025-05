IBEROHOL: la evolución educativa que conecta a Colombia

El proyecto, pionero en el país, ya ha impactado a 228 alumnos y promete expandirse a zonas sin conectividad. / Fotos: Cortesía Foto: Cortesia

En las últimas décadas, la tecnología ha redefinido casi todos los aspectos de la vida, y uno de sus impactos más transformadores se está dando en el campo educativo. Donde antes había limitaciones geográficas ahora hay conexiones globales; donde existían barreras de acceso ahora florecen oportunidades innovadoras. En este panorama de cambio, la tecnología y la pedagogía se combinan para brindar una experiencia académica transformadora.

Porque ahora las aulas ya no son cuatro paredes, los profesores no siempre están frente al pizarrón y los estudiantes pueden compartir conocimientos sin importar sus diferencias culturales ni los kilómetros que los separan. Entendiendo esto, la Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO) está impulsando la innovación educativa para eliminar los límites físicos y logísticos con el fin de llevar educación de calidad a los rincones del país por medio de docentes que imparten su catedra a través de tecnología holográfica.

“Colombia tiene ciertas particularidades, y a veces llevar los mejores profesores a las regiones no es tan fácil. Entonces en IBERO pensamos la forma de hacerlo, y así nació IBEROHOL, que da respuesta a las necesidades didácticas y pedagógicas para que los profesores puedan ir a las regiones, pero sin salir de Bogotá”.

Así lo explicó Andrés Villanueva, director de Innovación de la IBERO, quien destacó que durante el lanzamiento de esta tecnología, de la que son pioneros en el país, 228 estudiantes de Ipiales (Nariño), Lorica (Córdoba) y Sincelejo (Sucre) recibieron clases simultaneas con un profesor holográfico que transmitía desde la capital.

“Esas proyecciones holográficas son vistas por los estudiantes en salones o auditorios, como si estuviera el profesor de manera presencial, porque el docente tiene una comunicación bidireccional: tiene ayudas visuales a los lados, hace las explicaciones, los estudiantes levantan la mano y le preguntan en tiempo real. Este fin de semana tuvimos clases en Ipiales, Sincelejo y Lorica, y los docentes impartían sus clases desde Bogotá. Y hubo momentos en que los estudiantes de Ipiales interactuaron con los de Lorica. Pasó algo muy bonito: hubo una clase que se llamaba Interculturalidades, y los mismos estudiantes terminaron hablando de la cultura de Nariño y la de la Costa, terminaron ellos construyendo el propósito de la clase: identificar que somos diferentes, pero que esa diferencia también ayuda a crecer”.

Porque, como lo explicó el director, además de proporcionar herramientas dinámicas para dictar y recibir una clase, esta innovación también busca ser un puente para conocer las realidades del país, proponer maneras disruptivas para conectar a los estudiantes y ofrecer una experiencia académica diferencial que impulse el desarrollo personal y profesional. De igual modo, la intención con IBEROHOL es cerrar brechas, ofrecer educación de calidad y a la vanguardia en las zonas del país adonde ni siquiera llegan las salas de cine.

“Para que esta tecnología llegara a los municipios, la IBERO desarrolló unos kits especiales conformados por mallas holográficas, cámaras, monitores y demás elementos necesarios para hacer la instalación del escenario en donde se proyectará el profesor. Lo único que requerimos en la región es internet y energía eléctrica, porque lo otro se envía desde Bogotá. Allá se adecúa el espacio físico y se construye el kit como una carpa”.

Gracias al kit holográfico que se puede instalar en menos de una hora en cualquier rincón del país, el profesor desde Bogotá pudo hablar, ver e interactuar con los estudiantes de la IBERO que, en sus municipios, estrenaron esta tecnología con clases en áreas como aprendizaje digital, proyecto de vida, comunicaciones, habilidades blandas y diversidad cultural. Además del acompañamiento holográfico, todas las clases con IBEROHOL son apoyadas por facilitadores, quienes participan como la extensión del docente en las regiones.

“Siempre, en una clase de holograma, en cada municipio hay uno o dos facilitadores que conocen la temática que va a dar el profesor y están preparados para acompañar a los estudiantes y aclarar cualquier inquietud que se dé en ese momento. Esa flexibilidad la conseguimos con este proyecto, porque lo que buscamos es que en muchas actividades se promueva el compartir experiencias, aunque no estén en el mismo lugar. Y, por lo que ya estamos viendo, los estudiantes manifiestan que es muy enriquecedor ver y conocer prácticas que no son de sus regiones”, recalcó el director, y añadió: “Este proyecto busca que los estudiantes vean a su profesor en tamaño real, como si estuviese de manera presencial. Realmente lo que queremos es enriquecer esa experiencia, dejando de lado los computadores, para que el estudiante se relacione mejor con su docente, solo que el profesor no tiene que salir de Bogotá para llegar a tres municipios simultáneamente. Ha sido muy bonita esta experiencia. Al final es lo que debemos hacer las universidades: ir más allá y llegar a las regiones”, concluyó el director de Innovación de la IBERO.

De esta manera, IBEROHOL representa más que un avance tecnológico: es un puente que une realidades distantes para construir un país más integrado, educado y equitativo. El éxito de esta iniciativa, con un 94 % de aceptación entre los estudiantes, demuestra que el futuro de la educación no está en replicar viejos modelos, sino en crear experiencias significativas que aprovechen lo mejor de la tecnología para servir a las personas.

Mientras la IBERO prepara la expansión de IBEROHOL a zonas aún más remotas —incluyendo territorios sin conectividad tradicional—, queda claro que este es solo el comienzo de una revolución educativa que promete hacer de Colombia un país donde ningún talento se pierda por falta de oportunidades. Al final, el verdadero logro no está en la sofisticación tecnológica, sino en su capacidad para humanizar la educación y hacerla accesible para todos.