Industria del carbón: calidad de servicio y calidad humana

Con la llegada de la pandemia del Covid-19, la mayoría de las industrias del país sufrió una crisis económica de la que, hasta ahora, se han venido reponiendo. Y aunque la industria del carbón es el segundo renglón de exportación (después del petróleo) en Colombia, no fue indiferente a esta crisis.

Sin embargo, las compañías nunca bajaron la guardia y entendieron que, más allá de preocuparse por su reactivación económica, tenían una responsabilidad social con las comunidades, en medio de una situación sin precedentes. Es el caso de Milpa, productor líder de coque metalúrgico en Colombia, que, a través de la Fundación Milpa, se ha enfocado en mantener la seguridad y la salud de sus colaboradores, sus familias, pero sobre todo, de las comunidades donde hace presencia su actividad minera (regiones de Cundinamarca y Boyacá).

Como punto de partida, la compañía lideró una campaña de concientización interna sobre el autocuidado, acogiéndose a todos los protocolos dictados por el Gobierno Nacional para la protección de sus colaboradores, enfocándose principalmente en una política interna de prevención y autocuidado.

Asimismo, Milpa estableció alianzas importantes con los gobiernos locales y regionales para implementar compromisos como su vinculación al programa de Empresarios por la Vacunación, con la que, hasta la fecha, ha logrado la vacunación de 5.000 colaboradores y sus familias, así como entregando un millón más de vacunas a la comunidad de las regiones donde operan, que también han recibido de su parte un millón de tapabocas.

Su responsabilidad social está encaminada a entender que los grandes retos que ha puesto la pandemia no deben ser asumidos por un actor especial, ni solo por los gobiernos nacionales, locales o regionales sino por todos los colombianos, incluyendo a las grandes compañías. De esta manera, Milpa no fue ajena a ningún requerimiento u acción social y económica que se requería. Aun así, no se consideran líderes, sino un actor más de la suma de fuerzas que hace parte de la solución.

“La Fundación Milpa es una organización que busca el bienestar social, apoyar proyectos comunitarios y articularse con las instituciones regionales y locales. Es una organización que trabaja todos los días por sumar esfuerzos en pro del bienestar de las comunidades. Desde antes de la pandemia viene contribuyente en todas las regiones donde hacen presencia las actividades mineras para garantizar un mejor bienestar de sus comunidades en desarrollo de proyectos de acueducto, mejoramiento de vivienda, proyectos para escuelas, educación ambiental, entre otros ejes”, explica la compañía.