Kushki: el unicornio tecnológico que busca conectar a Latinoamérica con pagos

Nicolás Rodríguez, vicepresidente de Market Development de Kushki, Foto: Cortesía Kushki

¿Cuál es el negocio principal de Kushki y su misión en el país?

Kushki es una paytech que conecta a LatAm con los pagos digitales y ayuda a las empresas de Latinoamérica a reducir los costos y la complejidad de las transacciones digitales. Nuestro objetivo es dar una solución de pagos digitales para Latinoamérica que esté al nivel de lo que ocurre en Asia, Europa o EE. UU., pero pensando en una solución regional, donde un colombiano se pueda identificar con un mexicano, chileno o peruano en la manera en la que realizan los pagos. La idea es implementar una tecnología de primer mundo que nos beneficie a los latinoamericanos para crecer económicamente, porque en la medida en que esto sirve a los comercios se generan más ventas, y a los consumidores les ayuda a tener una mejor experiencia.

¿Cuáles son las diferencias entre el mercado europeo o asiático y el latinoamericano?

Cuando comparamos las regiones del mundo, podemos ver que hay unas penetraciones muy distintas desde el punto de vista de uso de la tecnología, madurez tecnológica, y, sobre todo, pagos en comercialización. Hoy Asia y Europa tienen una penetración de “e-commerce”, cuando se mira en sectores de venta al por menor, de casi el 80 %. Pero al mirarlo en Latinoamérica, es una generalidad que para todos los mercados estemos entre el 18 y el 20 % de penetración. Y lo que busca Kushki es dar todas las posibilidades a que cualquier empresa pueda montarse en el comercio electrónico: rápido, ágil, sin costos de integración y con tecnología de punta. Incluso, existe la posibilidad de conseguir clientes en distintos mercados en Latinoamérica, porque Kushki da la posibilidad para conectarte con toda la región.

¿Por qué es importante para una empresa contar con una infraestructura de pagos robusta y dinámica?

Es fundamental porque las “paytech” son ese puente digital que permite conectar a las empresas, comercios y clientes con el sector financiero. Y esto permite muchas cosas, sobre todo porque en el mundo digital el activo más importante es la información. Cuando alguien paga en efectivo se recibe el pago pero no se obtiene información, no se captura información para planear mejor las ventas, para hacer campañas de “marketing”, llegar a nuevos destinos, o conocer los hábitos de consumo. Hoy, por medio del servicio que damos las “paytech”, permitimos que los comercios recauden y vendan las 24 horas del día, los siete días de la semana, porque una tienda virtual nunca cierra. Adicional, se está creando información: comportamientos de consumidores que permitirán generar campañas de fidelización, incremento en ventas, “marketing” mucho más direccionado y correcto, pero, sobre todo, permite la expansión. Hacemos la vida más fácil y nos volvemos una autopista de información para que el comercio la pueda usar, información de lo que ocurre o la huella transaccional del comercio electrónico, que no son datos personales, es todo lo que permite saber las tendencias de consumo de los compradores.

¿Qué tal es el panorama del “e-commerce” y las “paytech” en Colombia?

Estamos pasando los mejores momentos, y ha sido un proceso de muchos actores. Los esfuerzos del Gobierno colombiano por dar estabilidades, seguridades y marcos de desarrollo en la industria digital han sido muy favorables. Desde las empresas, estamos viviendo un momento inmejorable, porque hay mucho por hacer, y hay mucha disponibilidad para desarrollar ideas.

¿Qué tipo de negocios, emprendimientos o empresas pueden mejorar sus ganancias y servicio al cliente con Kushki Pagos?

Todo es posible con una solución de “paytech”. Para las pequeñas y medianas empresas, para proyectos de personas naturales o para emprendimientos, existen los “links” de cobros, una alternativa “offline”, que no requiere una integración robusta y son de rápido acceso. Luego, para comercios que tienen página web, existen soluciones de “block in”. Y también está la integración a través de la API (mecanismo que permite a dos componentes de “software” comunicarse entre sí), el cual es un servicio de amplificación y no tiene costo, porque las API son libres, e ideales para altos volúmenes de operaciones o de recaudos y pagos, pues son más estables, robustas y seguras. Pero cualquiera de las tres da soluciones para el comercio electrónico.

¿Kushki contribuye a mejorar la inclusión financiera en el país?

Sí. Cuando hablamos de inclusión financiera debemos tener claros los datos que maneja el Gobierno Nacional, y es que el crecimiento se mide por el número de adultos con una cuenta bancaria. Pero el indicador que más nos debe importar hoy es cada cuánto usan los productos financieros. Lo que tenemos que preguntar es cuánto usan la cuenta bancaria y qué tan recurrentes son. De ahí que nosotros como “paytech” sí contribuimos de una manera muy importante a la inclusión financiera, porque nosotros somos los que creamos el hábito de uso, somos los que permitimos, por medio de la confianza y la seguridad en los pagos, que las personas se sientan cómodas al pagar en “apps” móviles. La gente de ciertos grupos etarios era un poco renuente a utilizar los pagos digitales, porque daba un poco de miedo, pero lo que la gente no sabe es que por detrás estamos nosotros. Y somos los que ayudamos con todas las certificaciones de seguridad y las auditorías que nos hacen, para poder recibir los datos de las tarjetas y dar la tranquilidad de que esos datos no los tiene nadie y no se va a producir fraude por este tipo de operaciones.

Garantía de seguridad con certificación internacional

Kushki no escatima esfuerzos para ofrecer seguridad y tranquilidad a los comercios y clientes. Por eso, este unicornio tecnológico tiene la certificación PCI Compliant Level 1, del Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago (PCIDSS por su sigla en inglés), desarrollado por las compañías de tarjetas de pago más importantes del mundo.

“La certificación PCI nivel 1 es la de mayor seguridad, porque implica una auditoría de todos los sistemas de la “paytech”, todos los mecanismo de almacenamiento e incluso una auditoría presencial. Y también sumamos capacidad de seguridad, tenemos la certificación ISO 27001, que garantiza que cumplimos con los estándares internacionales de ISO para el manejo de la información sensible, por lo que podemos recibir los datos de las tarjetas y dar la tranquilidad de que esos datos no los tiene nadie y que no se va a producir fraude por estas operaciones”, explica Nicolás Rodríguez, vicepresidente de “marketing” para Colombia de Kushki.