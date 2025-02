“La coctelería es una opción accesible para muchos”

Hace 11 años no existía una formación estructurada en coctelería en Colombia. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya ha pasado más de diez años desde que en Bogotá exista un lugar referencia para quienes buscan aprender el arte de mezclar y crear nuevas propuestas de la coctelería. Por eso, aprovechando la conmemoración del Día del Barman, hablamos con Juan Camilo Sánchez, Director de la Escuela Flair Bartender Bogotá , quien contó las posibilidades infinitas para ejercer este arte y de los múltiples cursos para formarse de una forma estructurada en la coctelería.

En los últimos años, ha crecido el interés por la coctelería y el oficio de bartender. ¿Por qué cree que las personas hoy están muy interesadas en estudiar coctelería?

Creo que el interés ha crecido porque ser bartender no es solo mezclar ingredientes, sino que implica una preparación, el uso de insumos de calidad, una decoración cuidada y una combinación de colores llamativa. Además, esta habilidad es socialmente aceptada y tiene mucha popularidad. Las personas quieren estudiar coctelería porque buscan sorprender a sus invitados en reuniones o fiestas. Por otro lado, también hay quienes ven la coctelería como una carrera profesional. Es un trabajo fácil de obtener, con aplicación en cualquier parte del mundo y que no requiere muchos estudios ni experiencia para comenzar. Eso hace que la coctelería sea una opción accesible para muchos.

Para quienes buscan profesionalizarse en la coctelería, ¿cómo ha evolucionado la enseñanza en este campo?

Actualmente, la coctelería no es una carrera técnica o laboral formalmente reconocida, por lo que el conocimiento se ha profesionalizado a través de la experiencia de los mismos bartenders. Nosotros mismos nos hemos actualizado y hemos buscado nuevas técnicas. Muchos bartenders aportan ideas innovadoras y han desarrollado técnicas propias que comparten con la comunidad.

En nuestra escuela, nos hemos enfocado en mejorar las instalaciones y en ofrecer a los estudiantes todas las herramientas e insumos necesarios para que puedan aprender cualquier técnica de la mejor manera posible.

Hablando de la escuela, ¿cuántas personas pueden recibir y cuál es la dinámica de las clases?

Contamos con todas las modalidades de enseñanza que son 100 % presenciales. Iniciamos grupos con un mínimo de cuatro personas y un máximo de 12. Cada clase dura tres horas y podemos recibir hasta cuatro grupos por día. También ofrecemos clases personalizadas para quienes tienen menos tiempo. Por ejemplo, si alguien solo dispone de 15 días, organizamos una capacitación intensiva adaptada a sus necesidades.

La coctelería está en auge en Colombia y en el mundo. ¿Trabajan con bares, hoteles o restaurantes para capacitar bartenders?

Sí, pero en un esquema de contrato privado. Tenemos alianzas con bares y restaurantes que nos contactan cuando necesitan personal, y nosotros les ofrecemos a nuestros egresados que son excelentes. También hay bares y restaurantes que nos contratan para capacitar a sus bartenders o meseros, pero no hay un programa de capacitación generalizado para toda la industria.

¿Cuándo nació y cómo ha evolucionado la historia de la escuela?

Como Escuela Flair Bartender llevamos 13 años funcionando. Yo no fui el fundador original, pero tomé la dirección completa en 2014. Al principio, era un pequeño espacio donde los bartenders buscaban mejorar sus técnicas. Hace 11 años no existía una formación estructurada en coctelería en Colombia, así que tuvimos que aprender de diversas fuentes. Cuando tomé el control total, viajé a otros países, me alié con otras academias y traje información de afuera. Hoy en día, nuestra escuela ofrece un programa robusto y actualizado.

¿Cómo está estructurado el curso profesional de coctelería?

Nuestro curso más completo dura dos meses. En el primer módulo, los estudiantes aprenden teoría básica: cristalería, métodos de preparación, herramientas de bar, administración y costos. Luego, pasan a la cata y reconocimiento de licores, desde los más básicos hasta los de alta gama, como el whisky Blue Label. Posteriormente, entran en la fase de preparación de coctelería clásica e internacional, finalizando con un examen. El siguiente módulo es de barismo, donde aprenden todo sobre el café, desde su origen hasta la preparación en máquina de espresso, incluyendo arte latte y coctelería con café. Finalmente, en las últimas dos semanas ven clases de especialización como coctelería Tiki, mixología molecular, cata de cervezas y vinos, manipulación de alimentos y flair exhibition, que es la parte acrobática del servicio y que hoy ha ganado un buen espacio y en la experiencia de disfrutar de la coctelería.

Para quienes solo quieren aprender por pasión, ¿ofrecen cursos más básicos?

Sí, tenemos un curso de coctelería básica de una semana. Son cinco clases donde se enseña lo esencial: reconocimiento de herramientas, cata básica de licores, preparación de shots, coctelería famosa y servicio de bar. Este curso es ideal para quienes quieren ambientar sus propias fiestas o iniciar un pequeño negocio de eventos.

¿Cuánto cuestan los cursos?

El curso básico cuesta aproximadamente 580.000 pesos, con precio full de 630.000, aunque ofrecemos descuentos y facilidades de pago. Ya el curso profesional de dos meses cuesta alrededor de 2.600.000 pesos. Ambos son presenciales.

¿Cuál es el perfil de los estudiantes interesados en ser bartenders?

Nuestro público objetivo son jóvenes entre 17 y 32 años. Además, hemos notado que muchas personas jóvenes ante el mundo actual buscan estudiar bartender como una salida laboral para irse del país y trabajar en el extranjero, mientras están realizando sus estudios. Con la situación actual en Colombia, muchos buscan opciones para trabajar fuera y la coctelería es una carrera que les permite hacerlo y así cumplir sus sueños.