“La IA está transformando el cuidado de la salud y nuestra calidad de vida”

Reynaldo Villarreal, director del AudacIA, centro de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en inteligencia artificial y robótica de Unisimón. Foto: Cortesía

Los retos y las oportunidades que representa la inteligencia artificial (IA) para las comunidades, los mercados laborales, las empresas, la educación y la gobernanza pública serán el tema central del segundo Foro Internacional de Periodismo Científico, organizado por la Universidad Simón Bolívar.

“Nos estamos subestimando frente a la inteligencia artificial, debemos aprender que somos usuarios de una herramienta que puede transformarnos como profesionales y personas, no acabarnos”, asegura el ingeniero Reynaldo Villarreal González, director del AudacIA, centro de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en inteligencia artificial y robótica de Unisimón.

En el foro, que se realizará el 12 de septiembre en la Casa de la Cultura ‘La Perla’, participarán del primer panel Edwin Bohórquez Aya, gerente digital de El Espectador; Álvaro Montes, director de Inteligencia Artificial Colombia, de Prisa Media; Paola Amar Sepúlveda, vicerrectora de Investigación, Extensión e Innovación de Unisimón; Luis Escaf, director científico de la Clínica Oftalmológica del Caribe, y Érika Fontalvo, directora general de El Heraldo.

En el segundo espacio intervendrá Villarreal, al igual que Patricia Fernández de Lis, redactora jefa de Ciencia, Salud y Tecnología de El País (España); Jesús Anturi, coordinador periodístico de la revista Intellecta de la Universidad del Norte, y Efraín Rincón, director general de Shots de Ciencia.

¿Estamos preparados en Colombia para integrar la inteligencia artificial a los mercados laborales?

Hay aspectos positivos y unos desafíos. Entre los aspectos positivos está el creciendo el ecosistema de emprendimiento; para el talento, las universidades están incluyendo programas o integrando cursos a los currículos; la inversión extranjera de países como Estados Unidos, Francia, Alemania e Israel está llegando a los sectores Fintech, Salud, Educación y Energía, en busca de profesionales para formarlos y que desarrollen nuevas tecnologías; y el Gobierno ha mostrado un interés en modernizar las instituciones públicas mediante estas tecnologías.

¿Qué desafíos hay? Las universidades están creando currículos afines a estas tecnologías y están ajustándose al reto de formar profesionales para la demanda de lo que el país requiere, que es agilizar y optimizar sus procesos, de manera que tengamos profesionales disponibles. Otros desafíos son la conectividad en áreas rurales, la desigualdad socioeconómica y en políticas no hay todavía normativas establecidas. Esta es una herramienta poderosa que en Colombia debemos empezar a regular porque en cualquier momento necesitará de un control.

Hay un tema cultural: los países latinoamericanos vemos y adoptamos como lo vemos en películas, según el tipo de tecnología que van irrumpiendo. Muchas personas les temen a estos avances, a partir de lo que muestra la ficción.

¿Se acabarán empleos o se transformarán?

Es una pregunta que me hacen muy a menudo. Los empleos sí se afectarán. Hay un término en inteligencia artificial que es el uso dual de las cosas: puedes utilizarlas para bien o para mal. Esta es una herramienta, como un tenedor o un cuchillo, que puede utilizarse para comer, preparar alimentos o para actos de violencia.

La inteligencia artificial no ha sido creada para acabar con la humanidad, sino, por ejemplo, ayudar y agilizar el diagnóstico de un cáncer 10 años antes de que vayas a padecerlo. Los humanos nos estamos subestimando demasiado, después de haber pasado por las peores catástrofes y adaptarnos a condiciones adversas. Debemos aprender que somos usuarios de una herramienta que puede transformarnos como profesionales y personas, no acabarnos.

¿Qué puede pasar? Que la persona que no aprenda a adaptarse a trabajar con estas máquinas sí puede ser desplazada. Por eso hay que tratar de cerrar brechas de habilidad, estudiar y prepararse, no huirle al desafío, saber qué puedo hacer con el resultado que me genera la máquina, para ser más productivo.

¿Qué posiciones han encontrado desde AudacIA en las empresas?

Muchos gerentes ven la IA como oportunidad para optimizar presupuestos, son personas con una noción ‘hollywoodense’; otros, que su empresa sea más innovadora y aventaje en el mercado, la ven como una oportunidad de optimizar el producto o el servicio porque la innovación y la competitividad están enlazadas. También hay mucho desconocimiento, pero cuando se aterriza a estos modelos que pueden predecir, diagnosticar y clasificar, las empresas empiezan a ver más oportunidades que reemplazo de personal. Cada vez hay más cabezas pensando en potenciar y mejorar, que en suprimir puestos. Las tareas repetitivas sí son reemplazables, pero no las productivas que requieran la capacidad de pensamiento y relacionamiento humano.

¿De qué manera las universidades han incluido la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la formación de profesionales?

Hay cursos específicos que las universidades están implementando para orientar a los estudiantes a estas tecnologías. Unisimón hizo algo interesante a nivel país y ejemplo en Latinoamérica: comprende un centro de investigación en estas áreas para que los perfiles de sus profesionales se ajusten y aprendan a trabajar en estos ecosistemas. La universidad está demostrando que tienes mucho potencial si aprender a manejar tu carrera con estos desarrollos. Tenemos psicólogos, microbiólogos, virólogos, abogados y hasta trabajadores sociales que están aprendiendo esas nuevas capacidades.

Conozco países como Chile donde están analizando cómo implementar desde la política pública dirigida a que cada operación o máquina que trabaje con inteligencia artificial, un porcentaje del dinero que se ahorra la empresa en personal vaya a un fondo pensional de trabajadores desplazados por la tecnología. Son alternativas válidas que pueden contemplarse.

¿Qué ha hecho AudacIA para sensibilizar el uso de tecnologías como la IA?

Lo importante es la comunicación e invertir en que los empleados aprendan a aplicar las tecnologías en sus procesos. Tanto es así que ya no tenemos que salir a buscar empresas interesadas en integrar las nuevas tecnologías, sino que nos llegan en busca de optimización de funciones y tiempos. Les enseñamos a las empresas a tomar decisiones a partir de las tecnologías, que llegaron a transformar, no a acabar empleos; que pueden capacitar a su personal en otras habilidades que no requieran procesos repetitivos.

