La mejor aliada de la salud de los trabajadores y de la productividad en una empresa

“La salud ocupacional es una especialización de la medicina que busca brindarle apoyo a las compañías y un asesoramiento al trabajador para evitar cambios en los estados de salud de la persona y de la productividad de la compañía”, asegura Andrés Espinosa Gómez, coordinador médico de Salud Ocupacional de la Unidad Médica Diagnóstica Espinosa Gómez.

Por lo tanto, cada día cobra mayor relevancia esta área que se encarga de la valoración, calificación, diagnóstico y asesoramiento que las empresas requieren para el cumplimiento de los estándares a nivel normativo de prevención y seguimiento de los trabajadores que tienen a su cargo, permitiendo generar planes de acción, control y manejo de la salud de sus colaboradores.

Pensando en esto, el experto que asegura que esta “especialidad busca generar el estado de salud global de todos los trabajadores de una compañía para que ella se potencie en su proceso del recurso humano”, habla acerca de la importancia de las consultas ocupacionales y otros datos relevantes para las empresas y sus colaboradores.

¿Qué es una consulta ocupacional?

Es una valoración médica que busca identificar las características del estado de salud de los pacientes para determinar si la exposición de los factores de riesgo que presentan los diferentes tipos de cargo puede llegar a generar alguna alteración del estado de salud del aspirante al puesto de trabajo.

Lo que busca es una calificación del estado de salud y brinda unas recomendaciones al trabajador y a la compañía para que su estado de salud no se vea afectado.

¿Por qué son primordiales las consultas ocupacionales?

Hoy en día son muy importantes para los seres humanos debido a que una gran parte de nuestra cotidianidad no la pasamos realizando tareas laborales. El porcentaje de tiempo que ocupa el trabajo diario de una persona puede fluctuar entre el 40 a 60 % de su vida cotidiana. Por lo cual, este tipo de exposición y de distintos factores de riesgo, puede llegar a generar alguna condición de salud que lo vaya a afectar a corto o largo plazo.

¿Cómo le puede ayudar una consulta ocupacional a la empresa?

De varias formas. Primero, desde el punto de vista preventivo, le puede dar unas guías a la compañía para poder direccionar a los trabajadores que vayan ingresando, indicándole qué características tiene ese trabajador y cómo potenciar las características de su estado de salud para que vaya a tener una mejor condición física para desarrollar las tareas del día a día.

Las consultas de Salud Ocupacional realizadas al trabajador son una ayuda para darse cuenta de los posibles riesgos que está teniendo en sus estilos de vida, no solamente laborales, sino extralaborales, y de esta forma poder reacomodarse, generar un cambio en sus vivencias cotidianas y evitar que en un futuro le vayan a generar patologías de orden común o de orden laboral.

¿Cuáles características resaltaría de la Unidad Médica Diagnóstica Espinosa Gómez?

Es una IPS que lleva más de 50 años en el área de la salud, teniendo siempre la prioridad de buscar la calidad en el servicio, en responderle a los clientes sobre los procesos de atención que se brindan, tanto diagnósticos como de consulta médica, lo que les permite a las compañías y a las personas que asisten a nuestra empresa tener un aliado en salud que les brinde una certeza en cuanto a los procesos médicos por los que nos consultan. Nosotros no solamente somos una compañía que busca dar un resultado, sino que buscamos brindar una asesoría en el diagnóstico tanto general como ocupacional.

¿Cuentan con profesionales especializados en distintas áreas?

Sí, porque lo ideal de las compañías que brindamos servicios de salud ocupacional es que debamos tener diferentes tipos de profesionales para brindar un soporte idóneo en la mejora del diagnóstico clínico. Por tal motivo, se recomienda que estén conformadas por médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, optómetras, bacteriólogas y terapeutas, principalmente, como la base de la conformación de un equipo de salud ocupacional.

¿Qué tipo de consultas ocupacionales existen?

Existen varios tipos de consulta, desde la de ingreso, que es para el momento de entrar a una compañía; la valoración periódica, que es la consulta de seguimiento de ese colaborador mientras está trabajando para la compañía; también está la consulta de retiro, que es la que todo trabajador se debería hacer para determinar en qué estado de salud sale la persona después de haber estado expuesta a los factores de riesgo del cargo en el que laboró; pero también hay otro tipo de consultas como las post incapacidades, que es cuando las personas sufren alguna enfermedad o algún accidente y van a volver a empezar a trabajar, en esos casos es ideal que las compañías sepan en qué estado de salud esas personas vuelven a trabajar y poder estar pendientes de esa recuperación.

Hay otras consultas que son las de recomendaciones médicas, que es cuando las compañías ven que el trabajador está sufriendo alguna enfermedad o tiene alguna característica de salud que los afecte y no ven que haya un buen rendimiento, entonces buscan qué un profesional de salud les indique las recomendaciones en salud que pueden realizar en el ambiente laboral para potenciar a ese colaborador y ayudarle a mejorar las condiciones de salud que tenga. Por último, están las de reintegro, que son las personas que fueron retiradas del trabajo y por procesos judiciales deben volver a ingresar a la compañía, esta sirve para saber en qué estado está ese trabajador y ubicarlo en un cargo que no vaya a generarle riesgo para su estado de salud.

¿Qué tipo de exámenes se realizan en una consulta ocupacional?

Varían. Normalmente se determinan mediante la utilización de una herramienta que se llama el profesiograma, la cual busca indicarle a las compañías, qué tipo de valoraciones, dependiendo de los riesgos, serían las ideales para tomarle a los trabajadores que tiene cada empresa. Por tal motivo puede haber exámenes de orden de laboratorio clínico, como también puede haber exámenes imagenológicos, como también puede haber paraclínicos de orden de fonoaudiología y optometría, que están entre los más básicos.

¿Qué recomendaciones les daría a las personas que se van a hacer unos exámenes de salud ocupacional?

Sería muy prudente antes de realizarse los exámenes que busquen en las IPS que les va a brindar el servicio qué tipo de especificaciones se requieren para realizar los exámenes. Si deben estar en ayunas, si no se deben haber trasnochado, si están expuestos a luces centellantes, si no se puede hacer ejercicio antes. Porque ese tipo de características pueden afectar el resultado de una valoración ocupacional, y a la larga al trabajador le puede llegar a generar un sesgo en la valoración del médico, generando un concepto ocupacional no ideal para lo que el trabajador esté buscando.

Asimismo, desde el punto de vista de la compañía, es clave que las empresas antes de contratar una IPS en salud ocupacional determinen cuáles profesionales van a desarrollar las actividades que están contratando y si estos les brindan el tiempo necesario para una buena valoración ocupacional, y de esta manera, que les dé una certificación del estado de salud de los trabajadores de forma idónea.

¿Cada cuánto se debe hacer una valoración ocupacional?

La legislación actual nos indica que todos los años todas las personas que estamos trabajando debemos recibir una valoración ocupacional y que lo ideal es que tenga ciertas características dependiendo de los factores de riesgo de cada cargo. Hay que resaltar que no todas las valoraciones ocupacionales son iguales, ya que, dependiendo del cargo, va a haber unos énfasis que el profesional de salud debe especificar para poder dar un concepto adecuado de ese trabajador y de si puede estar expuesto a los factores de riesgo de cada labor.

