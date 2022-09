La Sergio Arboleda, potencia deportiva a nivel académico y competitivo

La Universidad Sergio Arboleda cuenta con becas desde el 50 hasta el 80 % para deportistas de alto rendimiento que quieren estudiar. Foto: Cortesía U. Sergio Arboleda

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los productos asociados directamente con el deporte alcanzan los $4 billones anuales, mientras que la profesionalización de estas actividades demanda, cada vez más, personas con competencias específicas en liderazgo y gestión. De ahí, la importancia de crear programas académicos que suplan la necesidad del ámbito deportivo.

Es por eso por lo que, desde hace varios años, la Universidad Sergio Arboleda ha estado comprometida con la articulación entre la academia y el deporte, no solo a través del diseño de innovadores programas académicos para la gestión efectiva de este sector, sino también, mediante la profesionalización de deportistas de alto rendimiento y la integración de valores del deporte en la formación integral de sus estudiantes.

“La Universidad Sergio Arboleda creó la Escuela del Deporte en donde hay dos programas muy importantes para el país. Uno es el de Gestión Deportiva, que es un programa profesional y nace del compromiso de cambiar o tener un relevo generacional de los actuales directivos deportivos en Colombia. Y otro programa muy importante es uno tecnológico, que es en Dirección Técnica de Fútbol”, mencionó Miguel Acevedo, vicedecano de la Escuela del Deporte de la Sergio Arboleda.

Para mejorar la experiencia académica de sus estudiantes, La Sergio firmó un convenio con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que permite a los jóvenes cursar los semestres mientras se va avalando el componente académico, es decir, a medida que adquieren experiencia pueden optar por obtener licencias que permiten dirigir equipos de fútbol, según su categoría.

“Para dirigir se necesitan unas licencias. Van desde la C hasta la Pro, en cada una cambia la categoría que se puede dirigir. La Federación avaló nuestra malla curricular de la Tecnología en Dirección Técnica de Fútbol, entonces, a medida que van pasando los semestres se les puede ir otorgando la licencia C, B, A o Pro, según la experiencia de los estudiantes. Eso es un convenio único que tiene La Sergio con la Federación”, explicó el vicedecano.

Metodologías y proyectos de alta calidad

Tanto para el pregrado de Gestión Deportiva como para la Tecnología en Dirección Técnica de Fútbol, la universidad ha aplicado un programa académico por competencias, lo que permite ir evaluando el progreso de cada estudiante. Además, la gran mayoría de docentes que conforman la Escuela del Deporte hacen parte de dicha industria, lo que facilita que los estudiantes conozcan, durante su etapa universitaria, cómo funciona el mundo deportivo.

“Los alumnos toman distintas cátedras que son prácticas y se hacen con clubes profesionales o aficionados, eso es un valor agregado que tiene el programa. También, la planta docente está integrada por expertos que hoy hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, del Ministerio, del Comité Olímpico, o de Federaciones. En la carrera de Gestión Deportiva terminamos con unas prácticas empresariales, y la Universidad tiene más de 35 convenios para que los estudiantes tengan la posibilidad de aplicar todo lo que ven en la carrera”, contó Miguel Acevedo.

Para complementar esta experiencia, el programa de Gestión Deportiva ofrece tres énfasis: Gerencia del Fútbol, Marketing Deportivo y Finanzas Deportivas. Sumado a esto, La Sergio cuenta con su propio Centro de Formación Deportiva, que permite a los estudiantes que también son deportistas de alto rendimiento fortalecer sus habilidades mientras aprenden.

Este es el caso de María Camila Reyes, estudiante de sexto semestre de Gestión Deportiva y jugadora mundialista de la Selección Colombia Sub-20. “Lo que más me gusta es la metodología: las dinámicas y la forma en que dan la clase no es monótona, sino de interacción, donde sacas tus proyectos, donde te orientan a qué te puedes enfocar y en qué puedes sacar provecho”.

Asimismo, la centrocampista de la Selección agradece a La Sergio por el apoyo que brindan a los deportistas de alto rendimiento, que se refleja no solo en la calidad educativa, las becas, sino también en la flexibilidad. “La Universidad me brinda esa facilidad a la hora de presentar trabajos y parciales en otro tiempo. Son muy condescendientes con eso y la verdad es que se siente un respaldo y apoyo impresionantes por parte de la Universidad. Eso me ha ayudado mucho para sacar la carrera adelante”.

“Desde el programa de Gestión he entendido muchas cosas con respecto a cómo se maneja el deporte, me ha ayudado a comprender la parte administrativa, saber los términos adecuados para las diferentes competencias y campeonatos, los reglamentos. Son varios aspectos que toca el programa. Y además de que lo enfocan por el fútbol femenino, también lo hacen para todo el deporte en general. Ha sido demasiado bueno para mi carrera como deportista de alto rendimiento”, dijo María Camila Reyes.

Este respaldo que brinda la Universidad la convierte en una potencia deportiva a nivel académico y competitivo, pues La Sergio es de las pocas o únicas universidades en Colombia que también cuenta como Club Universidad Sergio Arboleda, por lo que posee su propio reconocimiento deportivo. “Hoy tenemos un equipo masculino jugando el torneo de primera C de la FCF y también tenemos un equipo en la Liga BetPlay de Futbol sala. Esto hace parte del valor agregado y la importancia que se le da en La Sergio al deporte”, agregó el vicedecano de la Escuela del Deporte de la Sergio Arboleda.

Parte de la misión de La Sergio es propender por una educación que abarque los contextos globales, por eso, los estudiantes de ambos programas tienen la oportunidad de vincularse a los procesos de internacionalización y de emprendimiento que impulsa la Universidad. “Contamos con nuestro propio centro de emprendimiento. Los estudiantes también pasan por distintas cátedras de emprendimiento, en donde se habla de liderazgo y finanzas. También, La Sergio tiene sede en Madrid, España, por lo que muchos de los estudiantes pueden tener una semana de internacionalización en ese país, donde se les comparte un modelo académico y cultural”, concluyó el vicedecano.