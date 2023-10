Lina García, la gran sorpresa del Partido Verde en elección al Concejo de Bogotá

Lina García lleva el número 19 en el tarjetón al Concejo por la Alianza Verde. Foto: Cortesía

Haber sido una de las voces más críticas frente a los desaciertos de la alcaldesa Claudia López, de su propio partido, la destacan como una figura con coherencia en la política y al servicio de la ciudad. Su propuesta “TRANSMI SEGURO, MUJERES SEGURAS” ha tenido una masiva aceptación entre los más de 2 millones de personas que a diario se transportan en Transmilenio. La candidata Lina García (@LinaGarciaSi) lleva el número 19 en el tarjetón al Concejo por la Alianza Verde.

A solo días de que se elija el nuevo Concejo de Bogotá, Lina García, número 19 del Partido Alianza Verde, se consolida como la gran sorpresa en la contienda para ocupar una de las curules en esa Corporación.

Sus posturas en favor de la ciudad y en contra de las malas decisiones de la alcaldesa Claudia López; su voz propositiva en la JAL de Usaquén para representar soluciones a problemáticas ciudadanas como la pobreza oculta evidente tras la pandemia y su lucha sin titubeos contra la corrupción, no sólo la pusieron en el radar de la política Distrital sino que la convirtieron en la revelación camino a la elección del Cabildo Distrital el próximo 29 de octubre.

Justamente, como resultado de este trabajo logró vincular a procesos en la Fiscalía y Procuraduría el caso del rector de la UNAD, que lleva atornillado 18 años en el poder contratando a familiares y amigos bajo presuntos manejos corruptos con recursos públicos. En ese sentido, la candidata Lina García aseguró que seguirá denunciando porque “quien se roba la plata de la educación se roba los sueños y el futuro”.

De otro lado, su iniciativa de “TRANSMI SEGURO, MUJERES SEGURAS”, no sólo le imprimió innovación a una campaña en la Capital en general monotemática, sino que además le ha valido el respaldo de bogotanas y bogotanos que reclaman un sistema de transporte digno, libre de violencias contra las mujeres, más económico y que les proteja de la delincuencia que se vive a diario.

Esto demuestra que la candidata está conectada con los temas de la ciudad y el sentimiento de sus habitantes que a diario se enfrentan a un sistema que les vulnera derechos. Pero, ¿quién es Lina García, la sorpresa en la actual elección al Concejo de Bogotá?

Es bogotana, actual edilesa de la localidad de Usaquén y candidata al Concejo de Bogotá por el Partido la Alianza Verde con el #19. Es abogada de la Universidad Santo Tomás, docente universitaria, con maestría en estudios culturales de la Universidad de los Andes y doctoranda en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia.

Para El Espectador, la candidata del #TransmiSeguro #MujeresSeguras contó cuáles son las principales apuestas que llevará al Cabildo Distrital para beneficio de la ciudadanía.

¿Qué le propone a Bogotá?

“Empecemos por TRANSMI SEGURO, MUJERES SEGURAS. Nuestro sistema de transporte público tiene que dejar de ser epicentro de toda clase de violencias, para volverse un modelo eficiente que dé garantía de seguridad, de derechos a toda la ciudadanía y ejemplo en cuidado ambiental”, aseguró.

Indicó que, para ello, impulsará la instalación de botones de pánico en estaciones y buses de Transmilenio o SITP, para mejorar tiempos de respuesta y seguridad a las mujeres, pues 8 de cada 10 se sienten inseguras en el sistema.

“También vamos a impulsar el transporte público gratuito para estudiantes, cuidadoras y población vulnerable, así como la implementación de la red de baños públicos”, expresó.

En referencia a la crítica situación de inseguridad en Bogotá, Lina García, candidata al Concejo de Bogotá del Partido Alianza Verde # 19, enfatizó en que focalizará todos los esfuerzos en proponer iniciativas de carácter social que combatan la desigualdad y la pobreza, pero además buscará la modernización del 123.

“Vamos a realizar control político a los tiempos de respuesta y a la eficiencia en los reportes del Número Único de Seguridad y Emergencias de Bogotá para lograr una atención adecuada en situaciones de urgencia. Hoy el 43% de los ciudadanos desaprueban el servicio”, aseveró.

Asimismo, anunció la necesidad de avanzar en la transformación de los frentes de seguridad para que se conviertan en escenarios de recuperación del tejido social entre las comunidades, a través de acciones sociales, culturales y comunales en vez de grupos de justicia a mano propia.

“Es necesaria más inversión en la juventud. Incidir en la priorización de los recursos para que la juventud tenga oportunidades reales en cuanto a su desarrollo educativo y profesional. Fomentar emprendimientos, especialmente los que cuidan el ambiente, para que ayuden a la ciudad a ser una capital contra el cambio climático”, anotó.

De otra parte, fue enfática en señalar que Bogotá no puede seguir siendo el fortín de los corruptos pues afirmó que en el cuatrienio de 2016 al 2020 la ciudad perdió por esta situación 3.4 billones de pesos.

“Es el dinero equivalente a 68 mega hospitales. ¡Eso es una vergüenza! Podríamos construir el hospital público veterinario que tanto necesita Bogotá. La gente me conoce y sabe que no me ha temblado ni temblará la voz contra los corruptos, sean de donde sean. Por eso vamos a hacer realidad un sistema de seguimiento efectivo a la inversión en la ciudad, que prevenga los atrasos en las obras públicas y logre la correcta destinación de los proyectos para que atiendan las necesidades más sentidas por la ciudadanía”, manifestó.

Puntualizó además que hará hincapié en el control político para que los contratistas no se sigan pasando por la faja los contratos de obra y dejen los trabajadores botados sin pagos de seguridad social.

“A la ciudadanía bogotana le doy mi palabra: no les voy a fallar. Vamos a hacer posible TRANSMI SEGURO, MUJERES SEGURAS; seguiremos siendo una voz autónoma, fuerte y sin miedo contra los corruptos. Estoy convencida que haremos realidad una ciudad a la altura de nuestros sueños. Por eso les pido que me acompañen votando al Concejo de Bogotá por el Partido Alianza Verde y el número 19. Voten, que yo denuncio”, concluyó.