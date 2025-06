Los avances en la fertilización in vitro son innumerables

José Pablo Saffon Cuartas, asesor Científico de Babynova By Novafem Foto: Cortesía

El doctor José Pablo Saffon Cuartas, asesor Científico de Babynova By Novafem, nos explica los avances en los tratamientos in vitro y todas las posibilidades que las parejas o personas solas tienen hoy para tener hijos, entre otras, gracias a la tecnología.

¿Cómo ha evolucionado la tecnología en fertilización in vitro en los últimos años y qué avances ofrece actualmente Babynova by Novafem en este campo?

La tecnología de fertilización in vitro ha avanzado enormemente en los últimos años. De hecho, los avances casi se miden por meses y no por años, tenemos avances en todas las áreas. Si pensamos dónde más impacto hemos tenido, ha sido en el área de laboratorio, donde tenemos grandes posibilidades de mejorar los resultados.

Debemos empezar por la adecuación de los laboratorios y cómo se hace ahora, que realmente lo que se busca es tener un laboratorio en óptimas condiciones. Por ejemplo, nosotros en Babynova contratamos un experto español para que nos ayudara a diseñar el laboratorio. Diseñamos los sistemas de ventilación, las áreas donde se ubican las incubadoras y cada uno de los espacios de trabajo de una forma que permitiera tener un proceso de trabajo óptimo. Cada parte que se va añadiendo en mejorías dentro del laboratorio nos ayuda a mejorar los resultados.

Tenemos las incubadoras que han tenido unos avances increíbles, los microscopios con los que se evalúan tanto los óvulos como el semen y los embriones, y los sistemas de micromanipulación que también han avanzado mucho: de ser mecánicos y no muy precisos, ahora son hidráulicos y sumamente precisos. También hemos tenido avances muy importantes en las ópticas. Por ejemplo, nosotros somos pioneros en Latinoamérica en tener un micromanipulador con un microscopio que tiene una lupa con un filtro especial que permite ver el huso del óvulo. Esto nos permite ver el grado de madurez y el momento oportuno para inyectarlo y fertilizarlo, también por dónde debemos inyectarlo para no dañar la estructura del óvulo.

Los avances son innumerables e inmensos. Ahora está entrando con mucha fuerza la Inteligencia Artificial para ayudarnos a evaluar la calidad del semen, la calidad de los óvulos y también la calidad de los embriones, a tal punto que es muy posible que lleguemos a reemplazar algunas pruebas genéticas que se les hacen a los embriones con evaluación por Inteligencia Artificial.

Nosotros actualmente, según el tipo de paciente y el tipo de necesidad, hacemos las pruebas genéticas preimplantacionales por biopsia. Esto lo hacemos principalmente cuando tenemos un paciente con algún antecedente familiar, también se recomienda en mujeres mayores de 38 años o con indicación de un genetista. Cuando es más de tamizaje, lo que hacemos son las pruebas genéticas no invasivas, que es el PGT-A no invasivo, que aún se encuentra en evaluación científica y no reemplaza la biopsia tradicional, pero ofrece una opción adicional menos invasiva. Con esto lo que hacemos es darles mayor tranquilidad a los pacientes. Ninguna de las dos pruebas es 100 % exacta y precisa, pero tienen un grado de especificidad bastante alto que nos permite generar algún grado de tranquilidad.

¿Qué factores clínicos y tecnológicos se consideran en Babynova by Novafem para determinar la viabilidad de un tratamiento de FIV personalizado para cada paciente?

Es importante primero evaluar el factor masculino y el femenino. Esto quiere decir determinar dónde se está generando la dificultad para que las personas o la pareja pueda quedar en embarazo.

Para eso, primero al hombre le evaluamos la calidad espermática, hacemos un espermatograma con REM completo, evaluamos cómo está la morfología, cómo está el volumen, cómo está la motilidad. Adicionalmente, ya le podemos hacer una prueba que se llama de fragmentación espermática, que nos da una información adicional para entender la calidad del semen que tenemos. Esto, por supuesto, sumado a la historia clínica del paciente. Siempre al hombre hay que evaluarlo, ver sus antecedentes, que no tenga enfermedades infecciosas. La edad es muy importante: siempre en los hombres por encima de los 45 años ya se empieza a afectar estadísticamente la calidad espermática. También evaluamos antecedentes de enfermedades o trastornos a nivel testicular que haya tenido el paciente.

En cuanto a la mujer, también la tenemos que evaluar cómo está su calidad ovocitaria, qué tanta cantidad o disponibilidad de folículos tiene, y eso nos va a permitir predecir de cierta manera cómo nos va a ir a la hora de hacer la aspiración y obtener óvulos. Tenemos que evaluar los ovarios, cómo está el endometrio. Si todo esto está en óptimas condiciones, pues lo que podemos hacer es empezar a hacer un tratamiento de baja complejidad y con esto intentar lograr el embarazo.

Si por lo contrario encontramos que hay algún defecto tubárico, es decir, en las trompas que no permita la migración correcta del óvulo y del espermatozoide a la trompa para que se encuentren, entonces tenemos que hacer tratamientos de alta complejidad como la fertilización in vitro. O si encontramos que la calidad espermática es muy mala, pues también nos va a obligar a hacer un proceso de fertilización in vitro y una transferencia a la mujer después de hacer una adecuada preparación endometrial.

Evaluamos estos dos factores y después en conjunto. Esto quiere decir que también es necesario en algunos casos hacer evaluación genética a la pareja para entender si hay alguna incompatibilidad genética que puedan estar teniendo y que esté generando las dificultades reproductivas en esa pareja.

¿En qué consiste el proceso de donación de gametos y cómo garantiza Babynova by Novafem la seguridad, trazabilidad y ética en este procedimiento? ¿Qué tipo de perfiles genéticos y de salud se tienen en cuenta al seleccionar donantes de óvulos y espermatozoides en su clínica?

La donación de gametos se refiere a semen o de óvulos. Para poder ser donante, todas las personas que quieran entrar al programa deben cumplir una serie de requisitos: una edad mínima y máxima, tienen que cumplir unos requisitos de peso y de buena salud. No pueden tener enfermedades infecciosas.

Adicionalmente, cuando nos vamos para hombres o mujeres específicamente: la calidad espermática del hombre tiene que ser óptima, ajustada a los criterios de la Organización Mundial de la Salud del estándar 6. En las mujeres, tienen que tener una antimülleriana igual o mayor a dos; también un conteo folicular de más de 12 ovocitos. Adicionalmente a esto, no pueden tener criterios de síndrome de ovario poliquístico, no pueden haber sufrido ninguna enfermedad y no pueden consumir sustancias tóxicas o ilícitas y no pueden fumar.

Adicionalmente a esto, lo que hacemos es evaluar que no tengan antecedentes genéticos. Para eso le hacemos cariotipo y le hacemos prueba de portadores. Realmente la prueba de portadores la usamos más para hacer un match con la persona que necesita usar ese semen o esos óvulos, pero el cariotipo sí nos ayuda a estar más tranquilos de que esta persona no tenga una enfermedad genética de base familiar.

Con esto lo que hacemos es marcar correctamente cada uno de los donantes y así aseguramos que la calidad del semen o del óvulo que estamos usando a la hora de una donación es óptima. Para poder entrar acá recibimos al mes alrededor de 90 personas y de esos, realmente solo pasan a ser donantes alrededor de 10 o 15, porque hacemos un filtro muy exhaustivo donde nos aseguramos de que uno, el proceso de donación va a ser seguro para la persona que quiere donar, y dos, que la calidad de los gametos es adecuada.

¿Qué tecnologías de vanguardia utiliza Babynova by Novafem para la preservación de fertilidad de mujeres y hombres, y en qué casos se recomienda este procedimiento?

En mujeres hay dos criterios para preservar la fertilidad principalmente. Uno es el de la edad, cuando las personas no quieren reproducirse en la edad óptima reproductiva. Entonces es importante que hagan un proceso de preservación de la fertilidad. Para los hombres esta edad debe ser antes de los 45 años y para las mujeres, realmente antes de los 38.

También es importante que tengamos presente que otra razón de preservar la fertilidad se da cuando van a sufrir alguna enfermedad que pone en riesgo su capacidad reproductiva por el tratamiento que le tienen que hacer para poder curar esa enfermedad. Todo tratamiento que genere alteraciones del ciclo reproductivo podría a su vez generar una infertilidad futura, entonces lo que se sugiere es preservar antes de hacer el tratamiento.

Por eso nosotros promovemos mucho tanto a las personas que van a tener algún tipo de tratamiento que ponga en riesgo su fertilidad, como a las personas que piensan tener un proceso de procreación dilatado en el tiempo que no sea óptimo con su proceso de fertilidad, que vengan a nuestro centro y hagan un proceso de preservación.

Nosotros evaluamos, vemos la calidad que tienen los gametos, les hacemos una recomendación de cuál sería la cantidad óptima de semen u óvulos a preservar, y utilizamos realmente los mejores medicamentos y la mejor tecnología que existe en el mercado para hacer esta preservación. La más compleja, digamos la que requiere una técnica con mayor experticia, es la preservación ovocitaria.

Para poder hacer una buena preservación ovocitaria tenemos que tener un laboratorio preparado para ello, donde se hagan muchas preservaciones ovocitarias, donde el proceso de vitrificación de los ovocitos y de desvitrificación o de congelación y descongelación ya esté instaurado, ya probado, que muestre buenos resultados como es el nuestro. Nosotros de cada 10 ovocitos que congelamos, 9.8 ovocitos sobreviven la descongelación.

¿Cómo ha impactado la ciencia en la ampliación de las oportunidades reproductivas para personas con condiciones médicas específicas o en edad avanzada?

Bajo el apoyo de la ciencia asociada a la fertilidad, las personas pueden tener una capacidad reproductiva más allá de lo que la biología nos permite. Por ejemplo, si tenemos mujeres que quieren tener su primer o segundo hijo después de los 40 años, lo que hacemos es evaluar cómo está su calidad ovocitaria. Normalmente está muy afectada, y en ese orden de ideas lo que podemos hacer son dos cosas.

Existen técnicas en investigación avanzada como la transferencia mitocondrial, que podrían estar disponibles en el futuro en centros altamente especializados como el nuestro. Por ahora, lo que podemos hacer son procesos de donación de óvulos con semen de la pareja. Entonces lo que hacemos es que tomamos un óvulo de donante y semen de la pareja.

Tenemos también opciones para personas que estén solas y que no tengan pareja pero que quieran tener hijos. Cuando tenemos un hombre solo que quiere tener hijos, pues necesita quien porte ese embarazo. Para eso hacemos los procesos de subrogación, en donde lo que se busca es que una mujer que haya sido previamente evaluada por nosotros de forma adecuada pueda aportar y pueda gestar ese embarazo. Lo que hacemos para formar el embrión es que tomamos el semen de la persona que quiere ser papá y lo fecundamos con un óvulo de una donante. Luego este embrión lo transferimos a la portadora gestante, quien va a ser la que gesta el embarazo. Después de este embarazo, la portadora gestante lo que hace es entregar el bebé al papá, y así él puede tener un bebé con su propia genética sin estar en embarazo.

Lo mismo para cuando hay mujeres o parejas heterosexuales o mujeres que han perdido el útero y quieren tener un bebé, en donde hay una portadora gestante que les gesta el embarazo, pero el material genético es de la persona, la mamá o el papá que quiere conformar esta familia.

Estos controles durante el embarazo se realizan con clínicas aliadas como EUSALUD y Andrés Camacho Perinatólogo.

¿Qué diferencia a Babynova by Novafem de otras clínicas en cuanto a investigación, innovación tecnológica y acompañamiento integral en tratamientos de fertilidad?

Muchas cosas. Nosotros nos enfocamos en nuestro propósito de darle la oportunidad a todas las personas en el mundo de lograr hacer realidad el sueño de tener un bebé en casa cuando no lo pueden lograr por sus propios medios, y esto siempre con nuestro propósito de que se haga de una manera cálida y segura.

Para lograr esto tenemos que tener una tecnología de punta en el laboratorio, específicamente diseñado por expertos que nos permitió planear de forma adecuada todas las áreas del laboratorio: los sistemas de ventilación, los puntos donde se conectan las incubadoras, para que el laboratorio tuviese un funcionamiento óptimo.

Dos: tenemos incubadoras de última tecnología traídas desde Japón que nos permiten mantener a los embriones en un proceso de maduración adecuado, con un sistema muy específico y exacto de oxigenación y de exposición a gases. Esto es lo que permite que la llegada a blastocisto sea una llegada al blastocisto óptima, en donde pasamos de una fecundación de un óvulo al día 5 o 6 a la llegada a un embrión en una buena cantidad, en una buena proporción de embriones sanos que nos permitan luego hacer la transferencia.

Adicionalmente a eso, dentro del laboratorio tenemos sensores de última tecnología que nos permiten ver en tiempo real qué es lo que está pasando con todas las áreas de la clínica. Así no vamos a tener un problema en las incubadoras sin que nos demos cuenta, un problema de gases, que se nos acabe algún gas sin que nos demos cuenta. Controlamos la temperatura de los medios en forma óptima. Todos estos detalles es lo que poco a poco van haciendo que se sumen las posibilidades de lograr un buen resultado.

Aparte de eso, somos el primer centro de Latinoamérica que está buscando hacerse certificar por el Colegio Americano de Patologías (CAP), que es el ente de certificación de los laboratorios en Estados Unidos que más respeto tiene y que más se utiliza para garantizar una calidad en un proceso. Nosotros lo estamos ya llevando a cabo, la idea es tener la certificación en septiembre.

Aparte de eso, hacemos parte de la RedLARA, somos miembros Gold o dorados de la RedLARA. Eso quiere decir que tenemos el más alto estándar de calidad. También somos parte de la Sociedad Colombiana de Centros de Fertilidad (ACCF).

Todas estas cosas sumadas son las que van marcando la diferencia para que realmente nuestros pacientes tengan los mejores resultados dentro de sus procesos. Nosotros siempre lo que buscamos es mejorar día a día los resultados de tasas de implantación y embarazos que logramos en nuestros pacientes.