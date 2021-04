Los desafíos de la ciberseguridad en tiempos de pandemia

Elevar la capacidad de las organizaciones para detectar, prevenir y dar respuesta oportuna para ofrecer soluciones seguras a los usuarios es la hoja de ruta.

La transformación digital, acelerada por el coronavirus, ha sido uno de los aliados clave para seguir con la educación, el trabajo remoto, el arte e incluso con eventos que nunca se habían pensado de forma virtual, pero con estos beneficios también se ha puesto en evidencia retos en la ciberseguridad, que hoy más que nunca requieren atención, pues como se ve, en el mundo a través de la red se están intercambiando datos e información confidencial que se debe proteger por el bienestar de las personas y las empresas, ya que el tráfico ha aumentado de manera exponencial.

Según datos recientes de Nokia Deepfield, la mayoría de las redes experimentan un aumento de tráfico de entre 30% y 45% en comparación con 2019. Además de un incremento pico de entre 20% y 40%, que se da en regiones con brote de coronavirus. Las videoconferencias aumentaron un 300% y el uso de canales informales de comunicación como WhatsApp entre 117% y 217%.

“Este reporte fue elaborado con el fin de concientizar y poner a disposición información que permita a los ejecutivos del sector a tomar mejores decisiones que ayuden a potenciar el negocio de cualquier empresa u organización. Profesionales que participaron de este estudio ofrecieron su percepción de la ciberseguridad en Europa y América Latina”, dijo Sebastián Stranieri CEO de VU, expertos en ciberseguridad, quien participó esta semana en el Congreso de Ciberseguridad que contó con pares de países de Estados Unidos, América Latina y España quienes ven la ciberseguridad como una herramienta de inclusión financiera.

En este contexto, el papel de la innovación digital y la ciberseguridad en la inclusión social abordado por Irene Arias Hofman, CEO del laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que apoya proyectos y emprendimientos experimentales que impactan a gran escala a las poblaciones en situación vulnerable explicó que “la inversión en estos temas es una respuesta a las nuevas necesidades y la creciente demanda de innovación que la organización observa en temas de salud, educación y servicios financieros para tener una región más inclusiva y resiliente”.

Hofman, también destacó que la pandemia ha revelado nuevas necesidades y demandas que no se pueden pasar por alto. Actualmente sólo cinco países tienen un marco de ciberseguridad y ahora todos se han dado cuenta que la conectividad digital no es algo opcional; sino un servicio básico, pero más allá de verlo como algo negativo, es entender que hay varias oportunidades que se pueden aprovechar. Como ejemplo, se refirió a una start-up que hizo alianza con el Gobierno de Ecuador para utilizar la geolocalización en la gestión de la pandemia.

Y es que las alianzas, el trabajo en equipo y caminar en una misma dirección será la forma para satisfacer las nuevas necesidades de las personas y las empresas en temas de ciberseguridad. Según Diego Bekerman, General Manager de Microsoft para América Latina y el Caribe, “uno de los aprendizajes del actual contexto es la necesidad urgente de atender a cuestiones vinculadas a la securitización de los datos para reducir las vulnerabilidades y que las organizaciones tomen decisiones hoy mismo para proteger sus activos e interacciones”.

En Colombia, varias empresas ya se están interesando por el tema y saben que la prioridad es cuidar la información de las personas y sus organizaciones ya que como se ha visto en medios de comunicación, las amenazas son reales. Por eso es importante elevar la capacidad de las organizaciones de detección, prevención y respuesta en los diferentes niveles para ofrecer soluciones seguras. Durante el congreso, se resaltó, que una de las primeras acciones que realizan las empresas es salir a buscar tecnología. Pero el primer paso es que entiendan sus necesidades, sus requerimientos en función de las respuestas que tienen que dar a clientes y usuarios. Y luego sí ver qué tecnología específica cubre esas necesidades y así simplificar la vida.

El tiempo es idóneo para que se den esas conversaciones y se tomen decisiones para empezar a crear una identificación digital para cada persona, cuidar sus datos y así impactar en el entorno de las organizaciones. Acá algunos datos relevantes del informe “Ciberseguridad en entornos digitales, lo que se viene en la nueva normalidad” para que los líderes visualicen el tema y lo escalen en sus organizaciones.

Ciberseguridad en las empresas

El rol de la ciberseguridad en las compañías es cada vez más importante, una tendencia que se ve alrededor del mundo, y América Latina no se queda atrás. Casi el 70% de las empresas participantes reconoció que la seguridad informática es prioritaria en su agenda, mientras el 25% lo tiene en agenda, pero no lo considera una prioridad. Sólo el 6% de las compañías reconoció que el tema no forma parte de su agenda.

Cómo impacta un ciberataque en las organizaciones

Del 30% víctima de un ciberataque, el 45% ha nombrado la pérdida de reputación como la consecuencia más frecuente de los problemas de seguridad sobre su negocio. El 24% ha mencionado que el impacto se vio reflejado en la pérdida monetaria, el 20% en la pérdida de información personal, y el 11% restante, en la pérdida de clientes. Si bien en algunas circunstancias quizá sea posible decir que los clientes y el dinero pueden representar mayor o menor gravedad según el tamaño de la compañía, la pérdida de una reputación dañada, así como la pérdida de información personal, perjudica a cualquier negocio.

Planes para el futuro

Frente al aumento en el número de ataques, que ahora también incluyen a industrias como el entretenimiento, el turismo y la educación aparte de bancos, organismos gubernamentales y agencias de salud, el 85% de los encuestados confirmó que la seguridad informática forma parte de los planes para la compañía del 2020. El restante 15% respondió de manera negativa.