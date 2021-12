Los retos en derechos humanos que afronta Colombia, asunto de todos

A pesar de que en Colombia persisten muchas dificultades para el respeto y goce pleno de los derechos humanos (DD. HH.), hay que reconocer también que el país ha dado grandes pasos en la construcción del Estado social de derecho, que consagra los principios plasmados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre estos derechos.

La Defensoría del Pueblo ha advertido que este avance ha sido posible gracias a que muchas entidades se han sumado al esfuerzo por promocionar y proteger los DD. HH. En un documento defensorial donde se analiza el mencionado avance se afirma “que el Estado colombiano ha robustecido sus políticas en torno a la promoción y protección de los DD. HH. y emprendido acciones efectivas desde todas las ramas, con el fin de que todos los ciudadanos puedan gozar efectivamente de sus derechos”.

Entre esas acciones está la Política Pública de Garantías y Respeto a la Labor de Defensa de los DD. HH. y el Liderazgo Social, y de acciones para proteger los derechos, la vida y el accionar de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos, quienes a diario luchan por sus comunidades con valentía y gallardía, siendo, no pocas veces, amenazados y atacados por personas o grupos criminales.

En este sentido, agrega la Defensoría, los esfuerzos se ven reflejados en la disminución del número de homicidios de líderes sociales y defensores de DD. HH. El más reciente reporte de la entidad informa que entre enero y noviembre de 2021 se presentaron 130 casos de estos, 52 menos que en el mismo período del año pasado.

“Si bien el número de homicidios en contra de nuestros líderes, lideresas y personas defensoras ha disminuido este año, debo decir que cada uno de los hechos violentos nos duele profundamente y que es necesario que no se presenten más, por lo que se requieren acciones más decididas y eficaces del Estado y del Gobierno de las que hasta ahora se han tomado”, manifiesta Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

Los líderes, lideresas y defensores de DD. HH. son la primera línea de protección y promoción de estos derechos en todos los rincones del país. Son la voz, resalta la Defensoría del Pueblo, de quienes sufren las consecuencias del conflicto y quienes expresan, sin descanso, la necesidad de atención que tienen sus comunidades.

“Estas personas ejercen, de primera mano, el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos en nuestro país y son los que, de manera individual o colectiva, ejercen una labor loable, muchas veces incomprendida y, por supuesto, son merecedoras de toda la admiración, el respeto y respaldo de la Defensoría del Pueblo y, ojalá, de todo el país”, manifiesta la Institución Nacional de Derechos Humanos.

La entidad, finalmente, hace un llamado a la unión y el trabajo mancomunado por los DD. HH. “Como entidad que tiene el deber constitucional de velar por la garantía de los DD. HH., entendemos que para avanzar en este propósito es necesario conocer a profundidad los retos a los que nos enfrentamos como sociedad, aunar esfuerzos e identificar las oportunidades que tenemos para superarnos, para convivir en entornos seguros, promotores de paz y bienestar”, concluye.

El ABC de los DD. HH.

¿Cuál es su importancia?

Los DD. HH. son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos y son importantes, pues son un legado histórico, bases históricas que fomentan un mundo mejor en el futuro. Los DD. HH sientan precedentes y generan compromiso entre los ciudadanos, las comunidades y los gobernantes, promoviendo el respeto, la tolerancia y el bienestar general.

Igualmente, los DD. HH son los reflejos de los estándares mínimos que se requieren para que las personas vivan con dignidad y tengan la posibilidad de desarrollarse satisfactoriamente.

La Declaración Universal de los DD. HH. contempla aspectos básicos, como la educación, la libertad, el trabajo remunerado, la integridad física y la igualdad ante la justicia, así como la libre expresión y autodefinición. Garantizarlos implica que los ciudadanos contarán con los recursos y elementos indispensables para la vida cotidiana y el desarrollo personal, académico, laboral e intelectual.

Consecuentemente, fomentar el bienestar y el desarrollo en la sociedad permite que seamos personas capaces de promover los cambios e innovaciones que demanda el mundo.

También, los derechos humanos posibilitan la vida en comunidad al ser condiciones de convivencia que, al cumplirse, permiten que las sociedades cuenten con estándares básicos de estabilidad y respeto mutuo; además, promueven la democracia y protegen a los más vulnerables.

¿Qué pasa cuando los DD. HH. son ignorados o atropellados?

Cuando en las sociedades los DD. HH. no son observados o no se garantizan, las personas viven en completa desigualdad y sometidas a injusticias no solo de parte del Estado sino de sus conciudadanos.

Las violaciones de los DD. HH. son una causa primordial de los conflictos y la inseguridad, los que, a su vez, desembocan en nuevas violaciones a los DD. HH.

Es claro que el Estado es quien debe garantizar en primera instancia los DD. HH. a todas las personas sin discriminación; sin embargo, sobre todos los ciudadanos también recae la responsabilidad de promoverlos y respetarlos.

¿Qué hace la Defensoría?

La finalidad del ente defensorial es proteger los DD. HH. y las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. La Defensoría del Pueblo se instituye, entonces, como el organismo tutelar de los derechos y garantías de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos residentes en el exterior.

Junto con la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo hace parte de lo que se denomina el Ministerio Público.

La capacidad que el Constituyente de 1991 le otorgó a la Defensoría del Pueblo parte no solo del rango constitucional que le confirió, sino, además, porque la instaló en el ámbito de los estándares internacionales respecto a las líneas programáticas acogidas por las Naciones Unidas, en cuanto a la educación en DD. HH. y el desarrollo de procesos de promoción, difusión y divulgación, como desarrollo de los instrumentos internacionales de los que Colombia es signataria.

¿Cuáles son los servicios que ofrece la Defensoría para promocionar y hacer valer los DD. HH?

Básicamente, la entidad ofrece asesoría y acompañamiento para que los ciudadanos presenten peticiones, quejas, interpongan acciones, recursos judiciales, mecanismos de protección de derechos fundamentales o soliciten asesoría por violación de DD. HH. o representación judicial o extrajudicial en el área no penal (civil, familia, laboral o administrativa).

Igualmente, en caso de encontrarse en imposibilidad económica o social para sufragar los gastos de representación judicial o extrajudicial para la defensa de sus derechos, la Defensoría también presta sus servicios si la persona desea poner en conocimiento o instaurar una queja por hechos y conductas de violación o amenaza a los DD. HH. o infracción al derecho internacional humanitario, realizadas por una persona u organización particular o pública.

También si la persona requiere orientación pedagógica sobre el contenido y ejercicio de los mecanismos de protección de los derechos humanos ante las autoridades judiciales o acompañamiento en la interposición de recursos y acciones judiciales; si demanda capacitación, formación y orientación en materia de DD. HH. y derecho internacional humanitario, y si conoce de una posible afectación a los derechos de la población civil como consecuencia del conflicto armado interno y demanda acciones preventivas por parte de las autoridades del Estado para lograr atención integral.

Finalmente, si es víctima del conflicto armado interno y requiere asesoría y orientación sobre el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral en los procesos judiciales y administrativos, y si es víctima de desplazamiento forzoso y requiere asesoría y orientación sobre el ejercicio de sus derechos y los mecanismos para exigir el cumplimiento de sus derechos por parte de las entidades obligadas a la atención integral de su situación.

Liderazgo interno y por toda la región

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su función esencial, ha asumido el liderazgo nacional e internacional de la de promoción de los derechos de todas las personas.

Así, a escala nacional ha tomado la bandera de foros, talleres y demás eventos de capacitación para que los colombianos conozcan y se apropien de sus derechos, y sean el primer eslabón en su defensa. Igualmente, en el ámbito internacional organizó encuentros para analizar y encontrar soluciones a problemáticas comunes.

Muestra de ello fue el Encuentro Internacional de Defensores del Pueblo, realizado en Cartagena en octubre pasado, convocado por la institución nacional de derechos humanos de Colombia para establecer mecanismos de cooperación con el fin de hacer un frente común ante las políticas antiinmigrantes y las violencias que se presentan en zonas de fronteras.

“La finalidad era buscar estrategias y políticas conjuntas para ayudar a los migrantes, garantizar su seguridad y su protección internacional bajo el estatus de refugiados con un enfoque de derechos humanos, para que los procesos migratorios sean seguros y regulados. Así lo hicimos, suscribimos compromisos y tareas concretas para, entre todos, hallar solución a esta problemática y ya estamos trabajando en esto”, asegura el defensor Camargo.

