Maquillaje Flormar, un regalo libre de testeo animal para el día de amor y amistad

Flormar es una reconocida compañía líder de la industria del maquillaje y cuidado de la piel. Su origen se remonta a Milán, Italia, hace más de cinco décadas. Hoy, tienen presencia en 110 países y, bajo la premisa “llegamos a llenar de colores al mercado colombiano”, se han consolidado localmente como un referente en productos de maquillaje, cuidado de la piel y accesorios, entre otros.

Fiorella Rueda, Country Manager de la compañía, habló con El Espectador sobre la marca, la calidad e innovación de sus productos y los planes que tienen para los próximos meses en las principales ciudades del país.

¿Cuál es el diferencial Flormar?

Tenemos un catálogo de más de 2000 productos entre maquillaje, cuidado personal, accesorios y uñas llenos de color, texturas y calidad para todo tipo de clientes. Sin embargo, por lo que muchos nos prefieren es por nuestra responsabilidad social y ambiental, al no testear en animales.

¿De dónde vienen sus productos?

Nuestra casa matriz está en Europa, somos una marca italiana y nuestros laboratorios están en Turquía, teniendo como principal enfoque la calidad y el precio competitivo en cada una de nuestras líneas de productos.

Sabemos que la marca maneja productos innovadores, menciónenos algunos ejemplos

Así es, pensamos siempre en las necesidades de nuestros clientes para desarrollar productos vanguardistas y de moda. En la línea de rostro tenemos la base Fusion Power Serum, que alisa y rejuvenece la piel, contiene ingredientes vegetales para preservar la juventud del rostro. Por otro lado, dentro de nuestras 17 fabulosas pestañinas, ofrecemos la Rotating Mascara que su con novedoso cepillo giratorio de 360° deja un efecto alargador, rizador y voluminizador de pestañas. Además, tenemos el labial Kiss Me More, unos de nuestros best sellers y ganador al premio del mejor labial de Europa Enel 2020, un labial líquido de larga duración y alto rendimiento sin transferencia con acabado mate.

¿Dónde están ubicados?

Los esperamos con la mejor asesoría en cuatro de las principales ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Pereira y Bucaramanga, con 11 tiendas en los principales centros comerciales: Andino, Unicentro, Multiplaza, Gran Estación, Plaza Central, Nuestro Bogotá, Santafé Bogotá, Santafé Medellín, Parque La Colina, Parque Caracolí y Parque Arboleda.

¿Qué iniciativas y promociones tienen para el día del Amor y la Amistad?

Tenemos las mejores, sabemos que varias personas estaban esperando este mes tanto como nosotros, queremos que conozcan y disfruten de estas actividades, una de ellas y la que más les ha gustado a nuestros clientes es la ruleta “Juega y gana con Flormar” donde pueden encontrar increíbles premios de la marca y descuentos en las compras. Además, estamos desarrollando Master Class sobre técnicas de automaquillaje en los centros comerciales donde tenemos presencia.

Cuéntenos sobre Master Class, la iniciativa que crearon para tener clientes felices.

Es una actividad que tiene como objetivo que cada una de las personas que asistan conozcan nuestra calidad y los más de 2000 productos que traemos al país, pueden inscribirse en este link: https://forms.gle/mc7mosDwfCvr3jzq9 .

Estamos seguros de que cuando prueben cualquiera de nuestros artículos van a quedar enamorados, no solo por su calidad, sino por su precio pues procuramos mantener un equilibrio entre ambos factores.

El mercado se mueve hacia una digitalización. ¿Piensan incursionar en el mercado digital?

Por supuesto, es uno de los objetivos a corto plazo, poder tener una presencia más fuerte en este campo, muy pronto lanzaremos nuestro e-commerce, allí podrán encontrar cada uno de nuestros productos a solo un click de distancia, ingresando a este link: https://www.flormarco.com/

Y en el medio de redes sociales estamos creciendo cada día más y llegando a más rincones del país con nuestro mundo de colores, nos pueden encontrar como @Flormarcolombia

Además, la marca está ofreciendo asesorías y pruebas de maquillaje gratuitas en todas sus tiendas a nivel nacional para que puedan conocer la calidad de sus productos.