Más Bre-B: así cambiará la forma de enviar y recibir dinero

A partir de mañana, 14 de julio, se habilita el proceso oficial para registrar las llaves en el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, Bre-B. A través de las aplicaciones o portales web de los bancos, aparecerá un botón con el nombre “Bre-B”, que permitirá a los usuarios elegir la llave con la que desean recibir o enviar dinero, de cara a la entrada en operación de este sistema en septiembre. Sin embargo, aún son muchos los colombianos con dudas sobre el funcionamiento de este nuevo modelo; por eso, Jorge Castaño, vicepresidente de Activos Financieros y Eficiencia de Grupo Aval, explica en qué consiste el sistema, que llegó para cambiar la forma en que los colombianos mueven su plata, con el fin de desenredar estos conceptos.

¿Qué es Bre-B?

Bre-B es el sistema de pagos del Banco de la República que ayudará a que todos los colombianos, las personas naturales y las empresas puedan recibir y hacer pagos de manera inmediata, siete días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año.

Para hacer esto, cada persona necesitará una “llave”, ¿en qué consiste?

Las llaves son el mecanismo que permite referenciar una cuenta para que alguien pueda recibir dinero allí, funcionan como apodos o códigos. Hay varios tipos de llaves, como la cédula, el correo electrónico o el número de celular, y también llaves alfanuméricas como el Tag Aval.

¿Cuál es la diferencia del Tag Aval con otras llaves?

En el caso particular de Grupo Aval, el Tag Aval es la llave que permitirá recibir dinero desde cualquier banco dentro de los 20 segundos siguientes a que haya iniciado la transacción.

El valor agregado es que el Tag Aval es una llave que no comparte información sensible de las personas y les desenreda la vida para que no tengan que compartir el número de celular o datos más sensibles. En ese sentido, el Tag Aval puede ser el nombre de un emprendimiento, una red social o simplemente algo fácil de recordar. Por ejemplo, un conductor de taxi puede usar el tag @TAXI123 para recibir pagos sin compartir su número de cuenta, cédula o celular.

Actualmente, existen más de 8,9 millones de Tags Aval activos, vinculados a cuentas de nómina y ahorro en los bancos del Grupo Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y la billetera digital dale!

Nuestro compromiso es claro: ofrecer soluciones innovadoras que respondan a las necesidades de nuestros clientes y fortalezcan el ecosistema financiero digital de Colombia.

¿De qué manera los colombianos se verán beneficiados con el nuevo sistema de pagos?

Bre-B es una revolución que nos ayudará a poder generar mayor inclusión financiera, mayor oferta de productos y servicios, y, sobre todo, se ha definido que será sin costo, sin letra menuda.

La modernización del sistema financiero ya está en marcha. Aunque el 80 % de las transacciones en Colombia todavía se hacen en efectivo, Bre-B y Tag Aval apuntan a cambiar esa realidad, promoviendo un ecosistema financiero más formal, transparente y seguro para todos los colombianos.

El cronograma del Banco de la República nos indica que este sistema se implementará en septiembre, ¿qué ocurrirá desde mañana?

Inicia una fase muy importante en la implementación de Bre-B, pues todos los colombianos podrán registrar sus llaves o apodos que les van a poner a sus cuentas.

El paso a paso para registrar la llave es muy sencillo, primero deben ingresar a la aplicación oficial de su banco o a la página web; luego, buscan el botón relacionado con Bre-B; posteriormente deberán hacer clic en “crear”, “asignar” o “modificar” llave, ahí podrán elegir el tipo de llave que desean usar: número de celular, cédula, correo electrónico o Tag Aval; finalmente, confirman la llave y listo, estará asociada a su cuenta de ahorros, corriente o depósito electrónico.

Es fundamental tener en cuenta que ningún banco enviará correos electrónicos ni realizará llamadas solicitando la llave. Toda la gestión debe hacerla el titular de la cuenta directamente desde los canales oficiales. Cada cuenta (de ahorro, corriente o depósito electrónico) puede tener varias llaves asociadas, pero una misma llave solo puede estar vinculada a una única cuenta.

¿Habrá un monto máximo para transferir?

A partir de septiembre, que inicia en funcionamiento el sistema Bre-B, el límite para transar aumentará hasta $11’552.000. Cada banco puede establecer un límite menor, pero no superior a este valor.