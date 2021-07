¡Medimenos! Ese fue el letrero que unos delincuentes dejaron escrito con pintura blanca en el auto de Freidy Darío Segura Rivera, representante legal de la EPS Medimás, el pasado 24 de junio de 2021, en la ciudad de Bogotá. En el hecho Segura Rivera recibió una golpiza y cortes con arma blanca que obligaron su urgente hospitalización en una clínica de la ciudad.

Valga recordar que el 1 de agosto del 2017, la EPS Medimás inició operaciones con los afiliados que heredó de la intervenida y liquidada EPS Cafesalud tras un multimillonario negocio. En ese momento los antiguos afiliados a Cafesalud pensaron que sus afujías frente a su atención en salud habían terminado.

La EPS Medimás llegó con un innovador modelo de atención que dejaría en el pasado los vicios que había engendrado de la EPS Cafesalud, excesos que a su vez Cafesalud había adquirido de la malograda EPS Saludcoop en intervención. En ese tránsito a Medimás le habían arrancado un millón de usuarios, que le representaron dejar de percibir $500.000 millones de pesos.

El 5 de octubre de 2018, y luego de un año de operaciones los medios de comunicación en Colombia advertían que a los inconvenientes que había presentado la EPS Medimás, se sumaba la solicitud de la revocatoria de la compra de Saludcoop por parte del entonces Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, preocupación a la que se sumaron la Agente Liquidadora, Ángela María Echeverri y la junta directiva de Saludcoop, asunto al que la EPS Medimás, calificó como una operación de sus detractores.

No obstante, las manifiestas quejas de la Procuraduría, la Agente Liquidadora y la junta directiva de Saludcoop, la EPS Medimás continuó prestando sus servicios sin interrupción en los más de 500 municipios en Colombia.

El presidente de Medimás, para la época, Néstor Orlando Arenas, aseguró que; ni el antes Procurador Fernando Carrillo, ni Ángela María Echeverri la Agente Liquidadora tenían competencia para tomar esas decisiones; e indicó que en ese negocio hubo vicios ocultos por parte del oferente y que la operación recibida de la EPS Cafesalud no daba las garantías plenas para la prestación de los servicios; y anotó que los apuros de la EPS eran los propios del sector del aseguramiento en salud del que no estaba exenta ninguna EPS. Arenas confesó que había recibió la operación de Cafesalud bajo condiciones desfavorables a los intereses de la compañía.

El itinerario de la tormenta por la que ha pasado la EPS Medimás inicia en febrero de 2017 cuando se crea el Consorcio Prestasalud y en mayo de ese mismo año Prestasalud presenta su oferta formal para quedarse con Cafesalud y se le adjudica esa licitación el 24 de mayo. Así el 14 de julio del 2017, nace la EPS Medimás y doce días después se entregan las acciones de la EPS Medimás a Prestnewco. Entonces el primero de agosto del 2017 Medimás inicia labores como aseguradora, pero sólo cuatro meses después, el 19 de octubre del 2017, la Superintendencia Nacional de Salud ordena adoptar una Medida Preventiva de Vigilancia Especial a Medimás por el término de seis meses.

Dos meses después el 13 de diciembre del 2017, la Supersalud sancionó con más de 600 millones de pesos a la EPS Medimás por incumplimientos en la conformación y el correcto seguimiento a su red de prestadores. El 31 de enero del 2018, el controvertido Superintendente Nacional de Salud, de ese entonces, Norman Julio Muñoz, renunció tras ser suspendido por la Procuraduría por fallas en la autorización en el inicio de operaciones de la EPS Medimás.

El 28 de febrero del 2018, la Superintendencia Nacional de Salud confirmó en segunda instancia, la sanción a Medimás de 1.100 millones de pesos por fallas en la prestación de servicios. El 17 de mayo del 2018, la Supersalud prorroga la medida preventiva de Vigilancia Especial por un año. El 27 de junio de 2018 la Superintendencia de Salud anuncia la no intervención a Medimás EPS y el 3 de octubre del 2018, la Procuraduría General de la Nación y la Agente Liquidadora anuncian que revocan el proceso inicial de venta de Cafesalud, sin tener las competencias para poder realizar estas declaraciones y con la firmeza de crear un magno evento reputacional que solo terminaría afectando, a los usuarios, pues hasta el día de hoy se ha podido percibir que cada vez que se ha intentado intervenir a una EPS , los prestadores de servicios (IPS), de i mediato cierran la prestación de servicios para limitar sus posibles pérdidas económicas, casos parecidos a los de la extinta EPS SaludCoop, o para no ir lejos, la otrora Saludvida EPS.

Cabe destacar, que el Grupo SaludCoop estaba conformado por la EPS SaludCoop, la EPS Cafesalud, la EPS Cruz Blanca, una red de IPS y otras empresas que eran proveedoras de las EPS y las IPS. La EPS SaludCoop por ser insostenible financieramente fue intervenida para administración por la Superintendencia Nacional de Salud en el año 2011. Cuatro años después en el 2015 se determinó liquidar a SaludCoop y sus 5 millones de afiliados fueron migrados hacia la EPS Cafesalud, que por aquellos días solo contaba con un millón y medio de usuarios.

No era muy difícil advertir para las autoridades que la EPS Cafesalud, solo estaba confeccionada para atender bien a unos 1.5 millones de afiliados y que, con la llegada de otros 5 millones de afiliados provenientes de la EPS SaludCoop, Cafesalud quedó con 6,5 millones de usuarios quienes desbordaron operativamente a la entidad.

La EPS Cafesalud era dueña del 94,6% de la IPS ESIMED. Las autoridades previeron desde el 2016 separar su activo; habilitaciones, afiliados y negocio en marcha para venderlo y pagar las deudas con las IPS. De igual forma se previó vender la IPS ESIMED.

De otra parte, las entidades: CMPS, Procardio, Medplus, Nuestra IPS, Medicalfly, Miocardio, Organización Clínica General del Norte, Fundación Hospital Cirugía San José, Hospital Infantil San José, Centro Nacional de Oncología, Fundación Saint, Fundación Esensa, IPS a las que la EPS Cafesalud les debía cuantiosas sumas de dinero, decidieron conformar el Consorcio Prestasalud para presentar oferta en la compra del activo intangible contributivo y activo intangible subsidiado y ESIMED.

El Consorcio Prestasalud contrató a Esfinanzas y Rocha Laverde para que hicieran la diligencia sobre la EPS Cafesalud. Al final, el Consorcio Prestasalud fue el único oferente para la compra del activo dada la renuncia de los otros oferentes.

El Consorcio Prestasalud ganó sin oponentes y creó la sociedad Prestnewco para lo referente a la EPS y Prestmed para lo referente a la IPS. Así nació la EPS Medimás a la que se le entregó el activo intangible del contributivo y activo intangible del subsidiado. A su vez Prestnewco suscribió los contratos y quedó como accionista del 100% de las acciones de la EPS Medimás. A los pocos días la EPS Medimás halló que La EPS Cafesalud no le había entregado la reserva técnica y una serie de reclamaciones pendientes por cumplir a los afiliados asuntos que sumaban 410.000 millones de pesos.

Prestmed suscribió los contratos y quedó como accionista del 94,6% de las acciones de ESIMED. Cuando Prestmed inició la operación de ESIMED, evidenció una serie de vicios ocultos que hacían inviable la operación. Entonces, en diciembre de 2018, la EPS Medimás y Prestmed decidieron demandar a la EPS Cafesalud por los vicios ocultos antes señalados para abstenerse de continuar con los pagos propuestos en los contratos por la compra hasta que la EPS Cafesalud le solucionara el tema señalado. Esta demanda se interpuso a principios del 2019.

Los miembros del Consorcio Prestasalud se habían obligado con Esfinanzas y Rocha Laverde de realizar el pago de una comisión en caso de que se le adjudicara el contrato. Dado que dichas entidades no hicieron evidentes los vicios ocultos no se le realizó dicho pago, ello generó una controversia jurídica que finalmente fue dirimida a favor de Esfinanzas y Rocha Laverde por parte de un tribunal de arbitramento.

La Superintendencia de Sociedades inició una investigación sobre el funcionamiento en Prestnewco y Prestmed para luego someterlas a control en octubre de 2018, situación en la que se encuentran actualmente. Esto ha generado que todas las decisiones que se tomen desde Prestnewco deban ser previamente informadas a la Supersociedades.

Miocardio y Vedicalfy vendieron en marzo de 2019 su participación en Prestnewco y Prestmed a Jarp. A su vez, la Organización Clínica General del Norte vendió en marzo de 2019 su participación en Prestnewco y Prestmed a Seed.

La EPS Medimás ha sido objeto de una revocatoria parcial en tres departamentos en el 2019 y de 12 departamentos en el 2020. Actualmente estas revocatorias parciales son objeto de demandas de nulidades y restablecimientos del derecho, por ahora, siguen inhabilitadas para realizar nuevas afiliaciones.

Cabe recordar, que la bomba estalló en los primeros días de octubre de 2018 cuando la Procuraduría General de la Nación revocó la venta de Cafesalud y terminaron el contrato con la EPS Medimás. Así los 4 millones de usuarios de la EPS Medimás quedaban al arbitrio para que la Superintendencia Nacional de Salud garantizara su atención, acto que ofició sin tener las competencias del caso.

La determinación, admitió la Agente Especial se tomó debido a los continuos incumplimientos, uno de ellos el cierre de ocho de las 19 clínicas de ESIMED. No obstante, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que tomaría las medidas necesarias para garantizar la atención oportuna a los millones de usuarios de la EPS Medimás en los 29 departamentos de Colombia en donde operaba.

A finales del año 2018 la EPS Medimás demandó a la EPS Cafesalud porque los bienes que le vendió denominados activos estratégicos no tenían el valor acordado en la transacción. La EPS Cafesalud en respuesta contrademandó a la EPS Medimás e inició un laudo arbitral que fue definido en 2021 en favor de Cafesalud en liquidación y que obliga a Medimás a pagarle cerca de $845 mil millones de pesos, no obstante, Medimás no se puede pagar a sí misma, en ese sentido el tribunal de arbitramento condenó a CMPS, Procardio, Medplus, Nuestra IPS; Medicalfly, Miocardio, Organización Clínica General del Norte, Fundación Hospotal de Cirugía San José, Centro Nacional de Oncología, Fundación Saint, Fundación Esensa, a pagar la suma en comento, por tanto la EPS Cafesalud en liquidación inició un proceso en un juzgado del circuito civil de Bogotá, en el cual ésta EPS les está solicitándola devolución de los recursos proferidos en el laudo de forma ejecutiva.

El laudo arbitral se instaló en la Cámara de Comercio de Bogotá, y fue anunciado el pasado 25 de mayo de 2021 en favor de Cafesalud EPS, cuyo apoderado el Dr. Henry Sanabria, aclaró que esa entidad no tiene ninguna responsabilidad en los problemas que aquejan a Medimás EPS, porque Prestasalud conoció desde un principio que era lo que estaba comprando y se obligó a pagar ese precio.

Continúa aclarando el Dr. Sanabria lo siguiente: “lo que se comprueba con el fallo, es que los activos que le vendió Cafesalud a Prestasalud si correspondían a lo que se les había ofrecido, y que ellos se habían obligado a atender a toda la población de usuarios que recibieron de Cafesalud sin excepción alguna”.

Según un reporte del portal web Consultorsalud, la EPS Medimás a 31 de diciembre de 2020 registró los siguientes indicadores, tenía $943 mil millones de pesos por cobrar, en activos un valor de 2.1 billones, pasivos por 2.2 billones, tenía un patrimonio de $151 mil millones de pesos, ingresos por 3.44 billones, gastos por $284 mil millones, costos por 3.16 billones y pérdidas acumuladas por 743 mil millones de pesos.

La EPS Medimás solicitó en el año 2020 a la Superintendencia Nacional de Salud una autorización de capitalización. Medimás apareció reportada dentro del grupo de EPS con plan de reorganización institucional o de ajuste ante la Supersalud, y está positivo (cumple) con $218 mil millones de pesos, a diferencia de la EPS Coomeva, por ejemplo, que lo incumple con -$208 mil millones.

la Superintendencia Nacional de Salud y la Contraloría de Medimás EPS S.A.S se encuentran realizando verificaciones que permitan garantizar un nivel de confiabilidad de la información financiera de la EPS.

Aquí directamente el incumplimiento de este requisito de habilitación financiera es del siguiente orden: -$1.04 billones. El Ministerio de Salud reporta con corte al 31 de abril de 2021, que la EPS Medimás tiene afiliados a 1.642.558 personas, de las cuales 710.990 pertenecen al régimen contributivo, y 931.568 al subsidiado.

El proceso de anulación que seguramente instaurará Medimás EPS se deberá resolver en la sala civil del tribunal superior de Bogotá. ¿Pagará Medimás EPS? ¿Con qué recursos? ¿Podrá Medimás anular el fallo del laudo arbitral proferido en derecho conclusivo del proceso? ¿Pagarán los integrantes de Prestasalud? Se pregunta el médico Carlos Felipe Muñoz Paredes CEO & Fundador del portal especializado CONSULTORSALUD.

En el año 2021, mediante un comunicado de prensa la EPS Medimás sostiene que giró a las IPS el 97% de los recursos entregados por la ADRES, según informe de Gestarsalud, una agremiación que reúne a 14 EPS en todo el país. La EPS Medimás estuvo entre las dos primeras entidades que más ha capitalizado a la red contratada. Además, frente a los giros que se han realizado, la EPS informa que de los $486.288.311.620 que ha recibido este año por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, ADRES, la EPS ha destinado el 97% para el fortalecimiento de la operación en hospitales y clínicas donde tiene presencia, indica la comunicación oficial.

Además, indica el comunicado público que la EPS Medimás con giros que ascienden a los $266.086.133.796, es la segunda entidad en Colombia que más ha nutrido de recursos a los hospitales públicos. Para las IPS privadas ha girado $203.572.130.122, rubro que, en comparación con el mismo periodo del 2019, tuvo un aumento importante.

La EPS Medimás completa 7 prórrogas de la Medida de Vigilancia Especial, situación en la que se encuentra hasta a la fecha.