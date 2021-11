Mercado: productos orgánicos y saludables al alcance de todos

Las necesidades y exigencias de los clientes cambian constantemente; así, Supermercados Colsubsidio, uno de los escenarios comerciales más importantes del país, se transformó en Mercado, y de esta forma, la propuesta que desde mayo de 1963 está acompañando a las familias con calidad, abundancia y precios justos, siendo pioneros del ahorro y la economía en el país, ahora también es más moderna, más ágil y más confiable.

Mercado, que llegó para seguir brindando la oportunidad de que los clientes encuentren variedad, calidad, frescura y ahorro todos los días, cuenta con nuevos portafolios de vinos, alimentos orgánicos, panadería y mundo saludable, cada vez más aterrizados a las tendencias de consumo actual.

Jaime Moreno, gerente de Supermercados Colsubsidio, habló con El Espectador acerca de Mercado, un amigo del bolsillo, que cambiará vidas y contribuirá a cerrar brechas sociales.

¿De dónde surgió la idea de transformar los supermercados?

Colsubsidio es una empresa que está establecida hace 64 años y trabaja constantemente en un plan de innovación de sus servicios como Concepta coworking, el Cubo, Cantú glamping y cabañas, entre muchas otras propuestas que se crean con el propósito de cerrar brechas sociales y ofrecer beneficios muy atractivos.

Con base en eso, y pensando que en Colombia, el segmento retail (ventas al por menor) es altamente competitivo, y que cada día hay más propuestas especializadas y muchos se están renovando, pensamos en el cliente final y en cubrir sus necesidades, como los cambios de hábitos de consumo a productos orgánicos y más saludables, y tomamos la decisión no solo de cambiar la imagen, sino también de atender esa demanda y de ahí nació Mercado.

¿Desde cuándo se puede ver la transformación?

Ya destapamos la marca, bajamos los telones y seguimos en el proceso de adecuar todos los supermercados. Nosotros tenemos 99, contando el que se abre mañana sábado, en Madrid, Cundinamarca. Estamos en siete departamentos y 38 municipios; entonces, la tarea de cambiar la imagen ha tomado tiempo.

¿Qué se puede encontrar en Mercado?

Cuando uno cambia la marca o hace innovaciones de este estilo, no es solamente cambiar el letrero, que, claro, influye porque lo hace más atractivo, moderno y mucho más fresco, sino que es toda una renovación. Por lo tanto, y entendiendo que el interior es fundamental, a la par del cambio de la imagen se transformaron muchos más elementos, manteniendo las bases sólidas de la compañía, que en los últimos años ha tenido crecimientos de doble dígito. En este contexto, a los valores tradicionales de Colsubsidio, Mercado le añadió valores agregados como que ampliamos el mundo de lo orgánico, que antes lo teníamos un poco restringido, pensando en que las personas quieren comer más saludable. En esta misma línea también ampliamos el mundo de productos vegetarianos, veganos, bajos en azúcar, sin gluten e integrales, entre otros. En realidad, quedó una sección grandísima que sorprenderá a todos.

Asimismo, ampliamos la cantidad de marcas, calidades y orígenes de los vinos, pensando en adaptarnos a este nicho, que también ha crecido mucho en el país; por esta razón, hemos agregado productos de Italia, y reforzamos los de Chile, España y Argentina.

Otra de las premisas de Mercado es que quiere volverse amigo de los bolsillos de los colombianos…

Sí, buscando cerrar brechas, que es fundamental para Colsubsidio, Mercado se enfoca en vender esos productos orgánicos y saludables, que tradicionalmente son costosos, a un precio más razonable y con esto, que más personas puedan acceder a este tipo de alimentación. Además, hay otro punto muy importante y es que todos estos productos, junto al amplio surtido de panadería que también encontrarán en Mercado, en su gran mayoría son de emprendimientos y empresas pequeñas. Por ejemplo, tenemos personas que hacen arequipe de almendra, galletas sin gluten, granola sin azúcar, el que siembra tomates orgánicos; entonces, de alguna forma, también estamos contribuyendo a que este tipo de empresas y personas con pymes y microempresas tengan una vitrina de cara al consumidor, donde puedan exhibir y vender estos productos con valor agregado y que cumplen con toda la normatividad que exigen las autoridades colombianas.

¿Los productos y novedades de Mercado los pueden disfrutar todos los colombianos?

En algún momento alguien puede pensar que Colsubsidio no es para él o ella porque no está afiliado a la caja, pero dentro de un mercado bien competitivo, donde hay tantas marcas y cercanía —porque en Colombia en los últimos cuatro años se han abierto 2.000 supermercados—, Mercado llegó para estar cerca de todos los consumidores ofreciendo un amplio portafolio en categorías que antes no teníamos, pero manteniendo la calidad, los valores y beneficios que siempre habíamos ofrecido.

Lo que queremos con Mercado es darles a los colombianos un servicio que contenga frescura, calidad, variedad y ahorro en un mismo lugar, sin importar si es afiliado a la Caja o no. Para los afiliados tenemos algunas dinámicas y promociones puntuales, pero el 95 % de nuestra estrategia está al servicio de toda la población de Colombia, que puede encontrar cerca alguno de nuestros supermercados. De hecho, la mayoría de estos están en el centro y sur de Bogotá.

Lo importante es que los colombianos recuerden que nuestra función fundamental es que las personas puedan tener una mejor calidad de vida, ofreciéndoles precios muy competitivos. Y ahora, con Mercado, además de ahorrar podrán encontrar una amplia variedad de productos orgánicos y saludables.