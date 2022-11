Metaverso y naturaleza: las tendencias de Pintuco para reconectar con los espacios

Foto: Cortesía Pintuco

No hay duda de que los colores influencian nuestras decisiones, nuestros gustos y hasta nuestras aptitudes. Por ello, a la hora de crear o adecuar una habitación del hogar, el lobby de un hotel, la sala de reuniones de una empresa o cualquier espacio que quiera ser renovado, se debe pensar en los colores a usar y cómo estos pueden influenciar desde la percepción del tamaño del espacio, hasta la capacidad creativa de la persona que lo habita.

Ahora bien, en este mundo de constante renovación, innovación y creación, los colores también logran inspirar conceptos como la realidad o la experiencia aumenta, y esto se da gracias a la “investigación sobre lo que prefiere el consumidor, lo que hacemos es encontrar las tendencias y a partir de ahí combinar los colores. Por ejemplo, teniendo en cuenta que hay un nuevo estilo de vida en comunidad y todo lo que existe del metaverso, la virtualidad y la fusión del mundo real con lo virtual. Esto nos permite proponer las tendencias”, explica Jesús Antonio Márquez Camacho, gerente de Color de Pintuco.

Gracias a esta constante investigación, la innovación y las ganas de brindar a las personas productos que sintonicen con su estilo de vida, Pintuco, además de ofrecer asesoría especializada para la renovación o creación de esos lugares soñados, renueva el mercado con cuatro tendencias que gracias a una excelente combinación de colores impulsa la creatividad y busca conectar los espacios con temas y conceptos que son tendencia el mundo actual.

“Nuestra intención es invitar a todas las personas que estén interesadas en hacer una remodelación, o hacer un proyecto, porque puede ser construir una casa; pero también un comerciante que quiera renovar su restaurante, para que tengan una asesoría nuestra, porque hoy tenemos un abanico de más de 2.000 opciones de colores. También traemos una paleta de 10 colores para cada una de las tendencias; estos los identificamos desde el comportamiento del consumidor que nos dice qué lo motiva y al final queremos que cuando piense en su hogar, se vea representado en alguna de las tendencias y pueda escoger el color que le viene bien a su proyecto”, comenta Jesús Antonio Márquez Camacho.

Biodiseño

Es la evolución del equilibrio sostenible, esta tendencia busca conectar toda la experiencia natural y ecológica con un toque de tecnología. “Es la inspiración de lo natural con pensamientos tecnológicos”, describe el experto.

Biodiseño cuenta con una paleta de colores llena de verdes claros y oscuros que contrastan con tonos cálidos terrosos, logrando una mezcla natural, el mejor ejemplo cromático de un bosque natural. Esta tendencia funciona muy bien para ambientes que invitan al descanso, deben ser amplios, de techos muy altos que se encuentren iluminados por ventanales.

Comunidad Creativa

Para el gerente de Color de Pintuco, “esta tendencia rescata todo lo hecho a mano, para que sea parte de la decoración de los diferentes espacios, dándole el significado y el valor de lo artesanal al hogar”, y para lograrlo, busca homenajear los emprendimientos y comunidades que se centran en el arte, que canalizan la energía creativa y cultural para darle vida a objetos y lugares con un propósito colectivo.

Tonos terrosos, entre claros y oscuros, que simulan los acabados de la arcilla, los tejidos y la piedra, son colores protagonistas de esta tendencia, y como su nombre lo indica, puede sincronizar muy bien con ambientes como salas de coworking o espacios donde el trabajo en comunidad sea una constante.

Refugio Vital

Es el contraste de las tendencias. Refugio Vital espera volver a darle esa sensación de armonía, descanso y meditación a los ambientes más íntimos, aquellos que permiten escapar de la rutina y tomar fuerza para un nuevo día. “Esta tendencia nace de ser conscientes de la importancia del descanso, el valor que debe tener el bienestar físico y mental. Estos colores buscan incentivar la desconexión, la tranquilidad. Esta tendencia nos invita a desconectarnos”, comenta Jesús.

Por eso, Refugio Vital se compone de una serie de colores claros neutros que representan la delicadeza y satisfacción de estar en casa. “Una combinación de elementos decorativos que arrojen el balance perfecto en los espacios es parte de lo que se debe tener presente si se utilizan los colores de esta tendencia”, agrega el gerente de Color de Pintuco.

Experiencia Aumentada

El metaverso representado en colores. Estas nuevas tecnologías han permitido que las personas puedan interactuar, trabajar, y, en general, socializar de una manera diferente. Espacios digitales que se convierten en centros de interacción donde la imaginación da vida a colores llamativos como azules, naranjas y verdes.

“Esta es una tendencia incluyente en la que todos podemos estar, me refiero a que no son colores solo para los más jóvenes, sino que son colores que cualquiera puede utilizar en los diferentes espacios. Ambientes más modernos, pero con tonos no tan intensos, ayuda a darle personalidad a los espacios”, dice Márquez.

Sin duda, con estas nuevas propuestas, Pintuco busca que las personas puedan personalizar sus ambientes con tonos y tendencias que más allá de ser una buena combinación de tonalidades, buscan potenciar algunas habilidades y aptitudes, otorgando además ambientes que propenden por la creación, la inspiración, la conexión (con lo natural y las nuevas tecnologías), y el equilibrio.

Para conocer más a detalle, realizar pruebas o pedir muestras de color puede visitar la página web de las Tendencias 2023 de Pintuco.