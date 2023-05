Microfertisa: responsabilidad social enfocada en producción y consciencia agrícola

Microfertisa cuenta con fertilizantes especiales para los cultivos de café, aguacate, palma, banano, flores, caña, papa y arroz. / Agencia unocerocuatro Foto: Agencia unocerocuatro

“Más que fertilizantes, entregamos calidad que genera vida”, es el lema que ha acompañado por más de 35 años a Microfertisa, una empresa colombiana que se destaca por su experiencia en investigación, producción y comercialización de insumos agrícolas de gran calidad que permiten a los agricultores de todo el país potenciar la capacidad productiva de sus terrenos, mejorando la calidad y nutrición de los suelos y los cultivos.

Esto ha sido posible gracias a su equipo de trabajo que ha prestado gran atención en el acompañamiento, tecnificación e investigación que por medio de Departamento de Investigación y Desarrollo, han desarrollado productos que van desde fertilizantes edáficos, foliares, acondicionadores de suelos y una línea con más de 15 productos agrícolas certificados para uso en cultivos orgánicos.

“En nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo buscamos que los productos traigan mejores beneficios a los agricultores, de hecho, algunos productos que tienen más de 30 años en la compañía siguen siendo vigentes dentro del mercado nacional porque hemos encontrado nuevos usos en la agricultura, o para nuevos cultivos. Con este trabajo hacemos que el agricultor tenga un negocio próspero y rentable, porque si a ellos les va bien a nosotros también”, comentó Diego Ernesto Salazar Osorio, director general Microfertisa.

Esto ha permitido que la empresa desarrolle un proceso de asistencia técnica, que arranca con un adecuado diagnóstico del cultivo, el cual se hace por medio de análisis de suelos y análisis foliares, con esos análisis se logra determinar qué tipo de nutrición debe tener el cultivo para obtener un rendimiento de mejor nivel.

Es así como por medio de la capacitación, la tecnificación y el acompañamiento constante a los agricultores se logra “la formulación de unos fertilizantes, con una composición garantizada acorde a la necesidad de los cultivos, dependiendo de cada una de las etapas del cultivo, para impulsar y garantizar que esas siembras tengan su máximo potencial genético en productividad y calidad, porque puede ser una fresa grande sin sabor, o una fresa grande, roja y con sabor; y ese diferencial se lo dan los productos que nosotros vendemos”, explicó el director general de Microfertisa.

Y como el sector agrícola en Colombia es tan amplio, Microfertisa logró identificar 8 cultivos estratégicos que pueden maximizar su producción y calidad con productos de la compañía. “Hemos determinado 8 cultivos estratégicos que están en todos los pisos térmicos y se cultivan en varias zonas del país: café, aguacate, palma, banano, flores, caña, papa y arroz. El mercado inicial donde arrancó Microfertisa fue en arroz, y las productividades que tiene arroz en Colombia son importantes, y de buenos estándares, esto también porque se ha trabajado en hacer eficiente esa nutrición para que los cultivos expresen todo su potencial productivo”, dijo el experto.

De igual forma, este progreso en investigación para mejorar la productividad y calidad del producto se puede evidenciar en el cultivo del café, el cual hasta hace unos años era fertilizado solo con nitrógeno, fósforo y potasio, sin embargo, hoy en día el café se fertiliza vía foliar, que es por medio de la nutrición de las hojas, y con elementos menores como el boro, zinc, cobre o manganeso, elementos en los que se especializa Microfertisa.

“Estos elementos hacen que la calidad y la productividad de los cultivos aumente, y realmente garantiza una adecuada nutrición vegetal. Hay algunos micronutrientes que no están disponibles si no han tenido un proceso químico, lo que hemos buscado es adecuar algunos fertilizantes para que sean usados en agricultura orgánica, con los sellos permitidos por entidades certificadas que garantizan el uso de nuestros productos en agricultura orgánica, y hoy tenemos más de 15 productos certificados”.

Y es que Microfertisa cuenta con una política de responsabilidad social enfocada en la consciencia ecológica y en el buen uso de los insumos agrícolas que permiten potenciar la producción, calidad y mantenimiento de suelos y cultivos. Por eso, “promovemos el uso adecuado de fertilizantes, el no hacer uso excesivo de fertilización cuando no se necesita, por eso el análisis inicial y el diagnostico de primera mano que se hace es importante para que haya un adecuado uso de fertilizantes, eso hace que no haya tantas emisiones a la atmósfera. Buscamos que el tema ecológico se conserve, que haya restitución de nutrientes en los suelos, enseñamos a los agricultores la importancia de la rotación de cultivos. Buscamos que el agricultor tenga un negocio próspero y rentable, porque, reitero, si a ellos les va bien a nosotros también”, concluyó Diego Ernesto Salazar Osorio, director general Microfertisa.