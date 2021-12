Mitos y verdades de los fondos de pensiones

Entre más joven empiece a cotizar, mejor será para su pensión. Foto: Shutterstock

Los fondos de pensiones administran y reúnen el ahorro de los trabajadores, que se nutre año a año, mes a mes, y del que una persona va a disfrutar al momento de pensionarse. Todas las pensiones del sistema general de pensiones de Colombia son vitalicias, asimismo, para ello, se recomienda que todos los trabajadores empiecen su ahorro pensional al inicio de su vida laboral.

Conozca los mitos y las verdades que giran alrededor de un tema que les compete a todos: los fondos de pensiones.

¿Los jóvenes nunca se van a pensionar?

Este es uno de los mitos más comunes. Lo cierto, asegura la iniciativa #MiPlataMiFuturo, es que entre más joven empiece a cotizar, mejor será su pensión, especialmente si cotiza con disciplina a lo largo de su vida laboral.

El programa añade que en el fondo de pensiones un joven puede cotizar más dinero. Además, ese capital es exclusivamente suyo y podrá obtener rendimientos que incrementan el valor de su cuenta en el largo plazo, a diferencia de lo que sucede en el régimen público, en el que sus aportes van a una cuenta común que no le generará rendimientos.

Es de este modo como los jóvenes que eligen formar su ahorro pensional dentro de los fondos de pensiones toman la mejor decisión y, así, faltándoles 10 años a la edad de pensión (edad máxima para cambiarse entre regímenes) pueden evaluar qué administradora de pensiones les conviene más según su historia laboral.

¿En los fondos privados la pensión por vejez no es vitalicia?

Se trata de otro de los mitos más comunes. Para este caso, vale resaltar que, por ley, la pensión de vejez es vitalicia, tanto en el régimen público, administrado por Colpensiones, como en el de ahorro individual administrado por Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

Por cierto, quienes se pensionan por la modalidad de retiro programado deben recordar que cada año se evalúa la evolución de su ahorro, la rentabilidad generada y su expectativa de vida y la de sus beneficiarios.

¿Colpensiones es mejor para todos?

Hay que decirlo: cada persona tiene características laborales diferentes, lo que hace que a todos no les convenga lo mismo. En ese sentido, hay que destacar que según un estudio del Ministerio de Hacienda, el 95 % de personas que se trasladaron del régimen privado al público, tomaron una mala decisión.

Pero ¿cómo saber qué es lo que más me conviene? La iniciativa #MiPlataMiFuturo agrega que cada uno requiere una asesoría especializada como la que se ofrece bajo el esquema de Doble Asesoría, que permite un análisis a profundidad y con información objetiva para que los trabajadores tomen decisiones acertadas, en beneficio de su futuro pensional.

Por ejemplo, no es lo mismo una persona de altos ingresos y que ha tenido empleos estables, a una de bajos ingresos que ha laborado en la informalidad por años.

Es por esto por lo que, al momento de elegir una administradora de fondos de pensiones, es necesario tener en cuenta variables como la edad, las semanas cotizadas, cuáles son sus ingresos, núcleo familiar y la estabilidad laboral a la que esté sujeto.

Por ejemplo, hay cuatro segmentos a los que le conviene más un fondo de pensiones y estos representan el 95 % de los trabajadores colombianos: Trabajadores de bajos ingresos que han laborado mucho tiempo en la informalidad y que representan el 80 % de los colombianos. A esta población le conviene más porque al no cumplir con los requisitos para pensionarse recibirán siete veces más dinero de devolución que en la administradora pública, debido a los rendimientos.

Quienes han tenido ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos y han cotizado toda la vida por estos montos y que representan el 10 % de la población, porque se pensionarán con la misma mesada, pero con 3 años menos de cotización, ya que el requisito de semanas no son 1.300 sino 1.150. A trabajadores de altos ingresos pero que por salir del país o dedicarse al hogar no podrán cumplir el requisito de semanas y que representan el 5 % de la población, podrán pensionarse por capital ahorrado, vía de pensión que no existe en la administradora pública.

Solo al 5 % restante de la torta de trabajadores puede que le convenga más la administradora pública. Son quienes tienen una gran estabilidad laboral para cumplir las 1.300 semanas y porque, además, son quienes tienen mayores ingresos, por lo que recibirán un mayor subsidio estatal.

A la final, lo importante es asesorarse con personal especializado, que revise cada caso y le ayude a tomar la mejor decisión para su futuro.