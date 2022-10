¡No más exploración, no más explotación!

Colombia está importando entre 2% y el 4 % de gas. / Pixabay Foto: Pizabay

Por: Alfredo Serrano Zabala, escritor y periodista.

“Tenemos en total 330 contratos, de esos, 117 son de exploración, el resto en explotación y tenemos unos que están suspendidos que son de particular interés, porque si los desatascamos podrían resolver otras cosas” aseveró Vélez, la titular de la cartera de Minas del país.

Ante el anuncio hecho por la ministra Vélez y el tsunami que desató los desencuentros de sus declaraciones entre el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo y la propia Irene Vélez, agentes del sector reaccionaron y además le solicitaron al presidente Gustavo Petro que en la Reforma Tributaria que hace tránsito en el Congreso de la República, elimine el cobro de sobretasa al gas natural porque ese mayor valor, de fondo, se trasladará al consumidor final, es decir al ciudadano común y corriente y porque supuestamente lo incluyen a cambio del impuesto a las exportaciones que eliminaron a sabiendas que en Colombia el gas no se exporta, o sea, que no es sujeto de ese impuesto. De igual manera, le solicitaron al Gobierno de Gustavo Petro, eliminar el artículo que prohíbe la deducibilidad de las regalías.

Mientras ello ocurría, el ex candidato presidencial de Dignidad, Jorge Robledo no compartió la aclaración del presidente Gustavo Petro con respecto a la exploración y explotación de gas en Colombia y le exigió seriedad al considerar que el problema no eran los contratos de exploración y explotación que se adelantan actualmente en Colombia sino los futuros contratos. Robledo es una de las personas que más conoce del tema energético en Colombia.

Entretanto ante la inusitada disparada del precio del dólar en Colombia que se acerca a los 5.000 pesos, el presidente Gustavo Petro no tuvo otra alternativa que diseñar una estrategia, a través de sus redes sociales, con la que busca enviar un mensaje de calma a los mercados internacionales.

Según Jorge Robledo, los confusos mensajes de la ministra de Minas Irene Vélez frente a la exploración y explotación de gas y petróleo en el país tienen su cuota de responsabilidad en la disparada de la moneda estadunidense.

“Gustavo Petro debe corregir de verdad su error de decir que no habrá nuevos contratos para hidrocarburos (gas y petróleo), erro que está en su programa de gobierno. En ves de intentar ocultar esta verdad que tanto daña a Colombia. ¡Seriedad, señor presidente!”, dijo Robledo.

En otro mensaje en su cuenta personal de Twitter, Robledo se refirió al video en el que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reconoció el impacto en el precio del dólar.

El ministro de Hacienda confirmó que sí hay relación entre el precio del dólar y lo dicho por la ministra de Minas, Irene Vélez, “de que no habrá nuevos contratos de hidrocarburos, pero se equivoca cuando dice que Gustavo petro ya aclaró el problema, porque lo que hizo fue manipularlo”, añadió Jorge Robledo.

Robledo envió hace pocos días, un derecho de petición a la ministra Irene Vélez, en el que le solicitó una sustentación detallada sobre las razones de Gustavo Petro para anunciar que en su Gobierno no habrá nuevos contratos para la búsqueda de gas y petróleo.

Según la ministra Irene Vélez “Nuestra estrategia es que nosotros estamos esperando que avancen sus investigaciones, que reporten de esos 117 contratos, y eso no es de un día para otro, pero hay buenos indicios, ahí es donde está Uchuva, ahí es donde está Gorgón 2, ahí nos han dicho, oigan aquí hay unos recursos que podrían convertirse en oportunidades importantes para el país. Ahora estamos esperando que esos 117 contratos hagan declaración de comercialidad, ahí sabremos, por ejemplo, cuánto vale ese gas que está enterrado en Uchuva y si es viable o no sacarlo a la superficie.

En este momento tenemos una comisión que es especial entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la UPME (Unidad de Planeación de Minería Energética) haciendo un estudio de cómo están nuestras reservas hoy, porque antes de salir a ampliar la frontera extractiva nos importa utilizar técnicas que nos permitirían ampliar reservas sin nuevas áreas, eso se llama Recobro Mejorado. En el Recobro Mejorado tenemos mucho interés porque ahí puede que haya un montón de recursos que no implicaría nueva infraestructura, que es lo otro que también es clave en esto, o sea, si hay una misma infraestructura a la cual le podamos sacar hasta el fondo lo que tiene sin que sea un riesgo ambiental antes de tener que hacer nuevos pozos de gas o de petróleo, eso es deseable por un principio de conservación ambiental”.

Mientras el tema cada vez toma mayor importancia se conoció que las Empresas Públicas de Medellín -EPM- y la multinacional Canacol Energy firmaron un contrato para garantizar el suministro de gas natural, que pretende el bienestar de los hogares y el cuidado ambiental. El contrato entre -EPM- y Canacol Energy permitirá el suministro de gas natural, a partir de 2024, para atender la demanda de EPM en el departamento de Antioquia.

Canacol Energy entregará gas a EPM en Medellín a partir del 1 de diciembre de 2024, con un volumen inicial aproximadamente de 21 millones de pies cúbicos por día (mpcd), volumen que se irá incrementando durante la duración del contrato siguiendo el comportamiento de la demanda. Charle Gamba, presidente y CEO de Canacol, destacó que: “La firma de este contrato de suministro con EPM marca un importante hito en la historia de nuestra compañía, pues conecta por primera vez a Canacol Energy con el mercado del interior del país, diversificando su base de clientes y exposición geográfica, además de brindar un importante crecimiento en ventas de gas natural. Nuestro compromiso es el de entregar el gas natural necesario para mejorar la calidad de vida de millones de antioqueños de manera segura, sostenible y rentable”.

Este contrato de suministro, sumado a la construcción de un nuevo gasoducto que gestionará Canacol Energy, le permitirá a Antioquia garantizar su seguridad energética de largo plazo. Además, representar beneficios para el país por concepto de regalías e impuestos y aportará a la generación de empleo y desarrollo social de la región.

Con el contrato Antioquia contará con una nueva y creciente fuente de suministro de gas natural, como complemento a las ya tradicionales desde La Guajira y Cusiana y los clientes del mercado no regulado tendrán disponibilidad de gas natural para firmar contratos de largo plazo, impulsando el proceso de descarbonización de la economía antioqueña, como un plan piloto en Colombia.

El proyecto suma y respalda los esfuerzos del Gobierno Nacional en su transición hacia una matriz energética más sostenible, con el objetivo de reducir las emisiones (GEI) en un 51 % en el año 2030. EPM y Canacol Energy, como empresas líderes en el sector gasífero, reconocen la oportunidad de desempeñar un papel clave en el apoyo a la descarbonización de la economía colombiana mediante el abastecimiento de gas natural, un combustible amigable con ambiente por sus bajas emisiones de dióxido de carbono y material particulado.

De otra parte, para Irene Vélez la ministra de Minas: “interesa con las comunidades tener una visión garantista de derechos, que pasa por la consulta previa libre e informada, que es un derecho constitucional de las comunidades étnicas que estamos aquí para cumplir. Nos interesa generar diálogos sociales vinculantes que como sabemos es la metodología que vamos a utilizar para cumplir el Plan de Desarrollo.

Históricamente hemos importado gas, en este momento tenemos importación de gas, cuando ha habido fenómeno del Niño, hemos llegado a importar gas hasta un 40 %, esto es para decir, que la importación de gas no es nueva en Colombia, y estamos en este momento importando entre el 2 % y el 4 %, no podemos hacer una crisis de algo que ocurre cotidianamente en el país y ha ocurrido desde siempre”, indicó la ministra Vélez.

Con respecto al anuncio de la ministra Vélez, el presidente de Frontera Energy, Orlando Cabrales, le contestó de inmediato: “más exploración de gas natural tiene que haber”, dijo. “¿Por qué no nos concentramos en sacar lo que tenemos y hemos descubierto?” “El presidente de Ecopetrol ha anunciado grandes descubrimientos en el Caribe colombiano”, agregó.

La ministra de Minas Irene Vélez indicó: “Hoy eso no es tan grave porque nosotros no tenemos la necesidad de utilizar tanto las termoeléctricas, pero en el momento en que hay un fenómeno del Niño, eso sí puede ser un impacto tremendo sobre no solamente los precios del gas sino los precios de la energía eléctrica. Hoy estamos en el fenómeno de La Niña y nuestra generación hidroeléctrica nos tiene suficientemente autoabastecidos, no tenemos riesgo de desabastecimiento, estamos muy bien. Si hay fenómeno del Niño ahí tenemos que tener unas medidas, cuando llegué el momento del Niño tendremos que ver de dónde tenemos que importar gas porque siempre nos ha tocado importar gas y cómo lo podemos hacer, de manera que cuidemos el bolsillo de los colombianos. Hoy no hay importación de gas de Venezuela porque apenas se están reactivando las relaciones diplomáticas y luego las relaciones comerciales.

En el momento en que haya un desabastecimiento nacional, así como lo han hecho todos los Gobiernos, en ese momento se tendrá que importar. Todos los Gobiernos, tenemos la responsabilidad de asegurar que las importaciones son las más baratas de manera que afectemos lo menos posible las tarifas del gas, y las tarifas de la energía que indirectamente se afectan por las alzas del gas y por la importación del gas. Hoy no tenemos la necesidad ni la infraestructura para importar gas de Venezuela”.

De un lado, Vélez ha insistido en que no se aprobarán nuevos contratos y del otro, el ministro de Hacienda, Ocampo, ha asegurado que tal decisión aún no está tomada. Lo delicado para algunos, es que la posición del Gobierno frente a los hidrocarburos está relacionada con el incremento en el precio del dólar, aunque también obedece a la desaceleración económica mundial.

Con respecto al Pacto por la Justicia Tarifaria propuesta por el Gobierno, las generadoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras manifestaron públicamente su voluntad de acogerse a ese pacto y buscar alternativas para reducir efectivamente y, en el corto plazo, las facturas del servicio de energía eléctrica en los distintos rincones del territorio nacional.

Según la ministra Vélez, 82 empresas se sumaron a las medidas para reducir los componentes de generación, transmisión y distribución. En total, 952 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales 54 % se asocian al mercado regulado y 46 % al mercado no regulado.

“La transición energética justa pasa necesariamente por la democratización de la energía. La Justicia Tarifaria es solo uno de los componentes porque sabemos que necesitamos diversificar la matriz energética, y allí potenciar las energías renovables no convencionales”, explicó Irene Vélez.

Para Vélez, este pacto es solo el inicio del acuerdo al que el Gobierno, empresas y usuarios deben llegar y es apenas una etapa intermedia en el cronograma. El propósito del Gobierno es que antes de que finalice el año los colombianos vean una reducción en su tarifa de energía y, para este fin, los empresarios se comprometieron con que este cambio se manifestará desde noviembre de este año.

Frente a todo lo anterior, el universo de los hidrocarburos en el país aguarda con el lente fijo en el presidente Gustavo Petro, para ver hacia dónde se moverá realmente este importante sector de la economía nacional.