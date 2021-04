Novedades y ofertas de los hoteles de Aruba, tras reapertura de fronteras

A raíz del anuncio de reapertura de fronteras de la isla, programado tentativamente entre el 15 de junio y el 1 de julio, algunos de los mejores hoteles de la isla feliz preparan sus instalaciones con todos los protocolos de bioseguridad y servicios de primera calidad. Estas son algunas opciones.

Aruba se prepara para recibir de nuevo a los visitantes, con los más altos estándares de seguridad, limpieza y salubridad. Todas las empresas relacionadas con turismo se certificarán con el Aruba Health and Happiness Program para garantizar que se cumplan todas las normas necesarias para que se sienta seguro durante su visita a la isla feliz.

Recuerde que encontrar el clima perfecto es ideal para quienes visitan Aruba, reconocida por Lonely Planet como uno de los destinos más importantes para visitar en 2020. Los visitantes podrán disfrutar de una temperatura promedio de 28 grados centígrados, ya sea en la playa o en la ciudad, dado que la isla tiene suaves vientos que refrescan el clima y cuentan con la fortuna de estar fuera del cinturón de huracanes gracias a su posición geográfica.

Aruba tiene buena gastronomía, atractivos naturales, infraestructura de primer nivel y todas las condiciones necesarias para que su viaje sea especia e inolvidable.

Novedades hoteleras

A raíz del anuncio de reapertura de fronteras de la isla, programado tentativamente entre el 15 de junio y el 01 de julio del presente año, el Bucuti & Tara Beach Resort de Aruba ha estado haciendo mejoras en sus instalaciones para recibir a sus huéspedes, tan pronto como sea posible.

Durante años, este top resort de Aruba, solo para adultos, ha sido el hotel más innovador de la isla, desde el servicio de check-in a través de tablets, hasta los filtros de aire de alto nivel que hay en las suites. Ahora, con esta coyuntura, han estado trabajando en cuatro fases de desinfección, en las que solo los tratamientos con UV e ionizadores significaron una inversión de más de $100,000 USD, según un comunicado del resort.

Las fases consisten en una solución de limpieza de peróxido de hidrógeno de grado hospitalario ambientalmente segura, un tratamiento ionizador AtmosAir Rainier Summit que elimina bacterias y virus, un tratamiento desinfectante portátil de aire y superficie con tecnología UV y lo que ya era parte de las prácticas del hotel: filtros de aire HEPA en cada habitación.

Tan pronto como el staff limpia las habitaciones, usan un sticker para garantizar que los huéspedes ingresen a una habitación esterilizada de grado hospitalario.

Con respecto a los restaurantes y áreas de alimentación, el resort está distribuyendo muy bien su espacio para evitar aglomeraciones, los menús están siendo preparados con todos los protocolos de higiene y servidos con una distancia social mínima requerida. Igualmente, en la playa las medidas son estrictas y las asoleadoras estarán ubicadas con siete metros de espacio entre ellas.

“Todos los días escuchamos a los huéspedes y profesionales de de turismo decir que están listos para regresar a Bucuti y Tara y nos complace que nuestros nuevos protocolos de seguridad les brinden tranquilidad para que puedan concentrarse en lo más importante: el uno del otro ", asegura el propietario y CEO, Ewald Biemans.

Un espacio para no fumadores

Por su parte, el hotel “The Ritz-Carlton Aruba” anunció la decisión de convertir su casino en un espacio para no fumadores, como parte de un enfoque de bienestar en todo el complejo.

El Casino de The Ritz-Carlton Aruba, reconocido por muchos como el que más recompensa a sus jugadores, ofrece beneficios y eventos exclusivos, servicio personalizado, emocionantes juegos de mesa, una selección de las últimas máquinas tragamonedas y un gran entretenimiento cuidadosamente diseñado, ahora ofrece una nueva experiencia y un ambiente libre de humo.

“Como una medida sin precedentes de cuidado para nuestros huéspedes del resort, la comunidad local y las damas y caballeros de The Ritz-Carlton Aruba hemos decidido voluntariamente hacer que nuestro casino sea para no fumadores”, dijo Steven Redkoles, Gerente General del Área de The Ritz-Carlton Aruba.

“Nuestros exigentes estándares se han elevado a un nivel aún más alto. Cuando volvamos a abrir nuestro resort y casino en junio, lo haremos enfocados en crear un ambiente saludable y fresco”.

Bodas y viajes en grupo de ensueño

Para todos aquellos que están planeando su boda, el resort Courtyard by Marriot ha anunciado sus nuevos paquetes Sunset Escape US $990 (2 invitados), Tropical Dream US $2125 (20 invitados) y Courtyard Aruba Paradise US $3100 (20 invitados) para que los interesados puedan planear y reservar con tiempo el evento de sus vidas.

De igual manera, ha anunciado novedades y ofertas para los viajes en grupo. Todos aquellos que deseen hospedarse en el hotel, que se encuentra ubicado en el corazón de Palm Beach, a solo unos pasos de las famosas arenas blancas de Aruba y aguas turquesas del mar Caribe, pueden hacerlo en grupos y según la cantidad de personas asistentes recibirán diferentes beneficios, descuentos y cortesías por parte del resort.

La gestión se puede hacer desde ya hasta el 31 de agosto y así reservar hasta el 20 de diciembre de 2021.