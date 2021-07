“Nuestros clientes no compran por precio, sino por la calidad del producto”

Desde que se fundó en 1887 en Honda, Tolima, Casa Inglesa se ha consolidado como una de las importadoras y comercializadoras de equipos para transporte de carga, maquinaria pesada, equipos contra incendio, dragados hidráulicos, plantas eléctricas y venta de motores Perkins en una industria en las que se destacan como uno de los líderes en Colombia.

Por eso, en charla con El Espectador, Héctor Navas, gerente comercial de motores de Casa Inglesa, habló sobre la solvencia de una empresa con tanta trayectoria y que ofrece productos de la mayor calidad.

¿Cuál ha sido el diferencial de Casa Inglesa durante todos estos años?

La planta eléctrica está compuesta por dos elementos grandes e importantes. Casa Inglesa es el único representante autorizado en Colombia de Perkins, hoy en día la mayoría de las empresas que importan plantas eléctricas casi todas las traen armadas desde Asia, en cambio nosotros, al ensamblarlas aquí le damos mucha importancia a la industria y a la mano de obra colombiana. Son los únicos equipos con ensamble 100% colombiano. Casa Inglesa importa los dos componentes mayores, que son el motor y el generador, una vez están estos componentes a través de mano de obra colombiana se ensamblan y se someten a pruebas rigurosas para lograr con ello un producto de alta calidad digno para las diferentes industrias del mercado colombiano.

¿Hace cuánto Casa Inglesa realiza este tipo de ensamble en Colombia?

En el país hacemos este tipo de ensamble hace más de 14 años. Y Casa Inglesa es representante de la marca Perkins hace 50 años. Siempre hemos trabajado con compañías de muy alta calidad y con componentes de las mejores marcas del mundo, pero con maniobra Mano de Obra nacional promoviendo el desarrollo económico del país.

¿Durante todos estos años cuántas plantas han ensamblado y vendido?

Hemos puesto más de 1.500 unidades en el mercado que van desde los 10 hasta los 2.500 KWA.

¿Actualmente cómo es ese proceso de ensamble?

Casa Inglesa tiene una ventaja y es que luego de haber seleccionado los mejores componentes y marcas de dichos productos estamos en la capacidad de configurar un equipo de acuerdo a lo que desea y necesite el cliente para su operación, es decir nos salimos de la oferta tradicional en este mercado, por ejemplo, hay clientes que requieren tanques de almacenamiento de combustible con gran volumen, resistencia a las diferentes condiciones ambientales, insonorización, automatización o un tráiler funcional para el desplazamiento de la misma, es lo que hace diferentes y referentes en el mercado; pero no solo es ofertar algo, sino también que los clientes puedan tener ese acompañamiento luego de la venta en los mantenimientos de los equipos con una posventa en ciudades principales; estamos hablando de 15 días de producción o ensamble como se conoce internamente y con inventarios de repuestos que superan los $ 1.000.000.000 de pesos acompañado de técnicos de mantenimiento con altos conocimientos en la puesta a punto de estos equipos.

¿Qué tipo de clientes son los que acuden a las plantas que ensambla Casa Inglesa?

Con el continuo avance tecnológico y desarrollo de los diferentes mercados presentes en Colombia las empresas siempre van a requerir una estabilidad en el suministro de energía ya que por su razón de ser no están en la capacidad de parar y esperar a que se reactive el suministro de energía, mas bien la pregunta seria quien no tiene la necesidad en pleno siglo XXI del suministro de energía constante que es donde le apuntamos como compañía, incluso tenemos unos equipos para alquiler cuando el cliente no desea adquirir el equipo y lo requiere para proyectos de corto tiempo.

¿Cuál es uno de los diferenciales del proceso de ensamble de Casa Inglesa?

Nosotros tenemos cinco pilares que hace diferente nuestro proceso de ensamble y es: primero, la alianza estratégica de Perkins con Stanford y representante exclusivo de Perkins en Colombia, segundo, la selección de componentes de marcas reconocidas y de altos estándares de calidad, tercero, el conocimiento, cuarto, la experiencia de haber ensamblado más de 1.500 equipos para diferentes sectores económicos y por último el desarrollo tecnológico de nuestros productos.

¿Cuántos empleos genera Casa Inglesa durante todo el proceso de venta, ensamblado ya sean directos o indirectos?

Casa Inglesa genera de forma directa en la línea de ensamble y comercialización más de 50 personas teniendo en cuenta áreas como producción, calidad, desarrollo, ventas y soporte administrativo; de manera indirecta puede llegar a triplicarse la cifra si tenemos en cuenta las empresas que se contratan para el traslado de los equipos, las personas que producen los componentes nacionales utilizados para el ensamble y sobre todo el soporte que brindan nuestros productos para el desarrollo de proyectos como por ejemplo: en un tramo vial de un kilómetro solo con un equipo en funcionamiento pueden llegar a trabajar hasta 30 personas.

¿Estos meses de pandemia los han afectado en la operación de ensamble?

Si con toda seguridad, nos hemos visto afectados, la subida del dólar y los limitantes que la mayoría de los importadores vivimos, incluso la forma como el país ha manejado la situación, pero empresarialmente lo visualizamos como una oportunidad para sacar mas desarrollos, para acercarnos a nuestros clientes y para extender la mano a quien necesito de esta compañía.

¿Cuál es mensaje para esos clientes que creen en Casa Inglesa?

Antes que nada, es agradecer por creer en nosotros, por estar estos 14 años valorando lo que hacemos como compañía, por estar ahí cuando llego algo llamado COVID-19 e invitarlos a que juntos seamos promotores de desarrollo de este país, a seguir construyendo país que es lo que conlleva al éxito.