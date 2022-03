Obesidad: la enfermedad silenciosa e insostenible para el sistema de salud

La obesidad puede ser causadas por factores genéticos, metabólicos hasta psicológico, sin embargo, son enfermedades prevenibles. Foto: Pixabay

“Lo que pasa con la obesidad es que la gente no la reconoce como una como una enfermedad, las personas todavía piensan en la obesidad como un tema estético”. Para Sandra Núñez, vocera de La Verdad de su Peso, este es uno de los principales problemas que impiden el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, lo que conlleva a restar importancia a una de las enfermedades que más padecen los colombianos y que en el mundo afecta a más de 800 millones de personas, ocasionando anualmente cerca de 2,8 millones de decesos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque el sobrepeso y la obesidad son enfermedades que pueden ser perfectamente prevenibles, en Colombia el 56,5 % de la población padece de exceso de peso, lo que puede derivar en un problema mayor tanto para quienes lo padecen como para el sistema de salud y las arcas de la nación.

Según datos de la Encuesta de Situación Nutricional en Colombia de 2015, el 37,8 % de los colombianos viven con sobrepeso, mientras que el 18,7 % viven con obesidad. Es importante mencionar que, de acuerdo con la OMS, la obesidad se da cuando al calcular el peso y estatura de una persona aparece un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 30. Para conocer su IMC puede consultar la calculadora de La Verdad de su Peso.

Esto no solo debe ser visto como un problema de salud, pues de acuerdo con la ‘Guía de Recomendaciones para el Manejo de la Obesidad/Carga económica del sobrepeso y la obesidad en Colombia’, publicado por la Asociación Colombiana de Endocrinología y realizado por el epidemiólogo Jaime Ordóñez, la obesidad y las comorbilidades derivadas representan un gasto anual de $5,7 billones (cerca del 14% de los recursos para la salud del país), sobre todo porque más de 1,8 millones de personas viven con enfermedades crónicas producto del exceso de peso como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, algunos tipos de cáncer, entre otras.

Es de resaltar que estas condiciones pueden ser causadas por múltiples factores, desde un aspecto genético, metabólico hasta psicológico, por lo cual, La Verdad de su Peso recomienda que el manejo para las personas que viven con sobrepeso u obesidad debe ser integral, es decir que deben ser tratadas por diferentes especialistas como endocrinólogos, internistas, deportólogos, nutricionistas, psicólogos, entre otros. “La obesidad no puede ser manejada por un único especialista, no existe un ‘obesólogo’, no existe claridad sobre el manejo del exceso de peso. Este es un reto aún pendiente en Colombia”, destacó Núñez.

Es por esto por lo que La Verdad de su Peso lanzó la campaña #EntreTodosPesaMenos, con la que buscan concientizar a todos los actores involucrados (pacientes, médicos, sistema de salud, gobierno, entre otros) sobre los problemas que genera el exceso de peso en la población y a su vez para tomar medidas que permitan reducir el impacto de la enfermedad en Colombia y en el mundo.

Sandra Núñez considera que la labor educativa que se realiza por medio de plataformas como La Verdad de su Peso es fundamental para contrarrestar los efectos negativos del exceso de peso en la población, pues este tipo de proyectos busca impulsar entre los colombianos el conocimiento sobre la enfermedad y sus consecuencias, a través de temáticas enfocadas alrededor del ejercicio, la alimentación, la mente y el equipo multidisciplinario médico, como las claves para abordar el sobrepeso y la obesidad.

Sin embargo, los esfuerzos deben ser conjuntos, pues teniendo en cuenta el impacto social, económico, y en temas de salud que ocasiona esta enfermedad, se debe establecer un marco normativo que garantice la atención integral y fortalezca decididamente los programas de promoción y prevención de la obesidad y el sobrepeso.

Actualmente, en el Congreso de la República se tramita la Ley de Manejo Integral de Sobrepeso y Obesidad (Miso) con la que se busca establecer medidas necesarias para combatir el sobrepeso y la obesidad, desde un punto de vista integral que involucre a todos los actores.

Terapia médica nutricional para el manejo integral de la obesidad

Dentro de las opciones para darle un manejo integral a la obesidad, la terapia médica nutricional se posiciona como un pilar fundamental para transformar los hábitos de las personas y tener resultados a largo plazo. El doctor Oscar Rosero, médico endocrinólogo, aseguró que la terapia médica nutricional busca generar esquemas nutricionales sostenibles que respondan a las particularidades de cada paciente y para que las personas apliquen durante toda la vida.

Rosero destacó que, las “patologías que vienen de la mano de ciertos patrones negativos de la conducta alimentaria de las personas requiere de un plan de reestructuración nutricional, que sea amigable, alcanzable, fácil y sostenible en el tiempo para que el paciente no desista del proceso de pérdida de peso”.

Para el doctor Oscar Rosero, hay tres principios claves que ayudan a fomentar y apropiar buenos hábitos alimenticios: