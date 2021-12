Opel, “muy alemán, nada convencional”

Opel Grandland X. Foto: Opel

Opel llegó a Colombia hace un poco más de seis meses. Su presentación fue en el Centro Comercial Andino, durante un evento que tuvo como concepto el eslogan “abajo el muro” y desde su llegada ha invertido cerca de dos millones de dólares, con los que ha puesto en marcha una estrategia de posicionamiento y consolidación en la industria automotriz.

“Este es solo el comienzo de un ambicioso plan estratégico con el cual buscamos consolidar a Opel como una marca que ofrece automóviles diseñados bajo parámetros arriesgados, innovadores y muy atractivos para nuestros clientes. Tenemos grandes expectativas para cerrar el año con cerca de 200 unidades vendidas, si tenemos en cuenta que tenemos una oferta de productos bastante competitiva y con grandes diferenciales para los futuros compradores”, señaló Adriana Casadiego, directora de Opel en Colombia.

Actualmente, Opel tiene una amplia disponibilidad de inventario, lo que permite una entrega inmediata de sus automóviles, este es un gran diferencial de la marca, ya que garantiza que los compradores no tengan la necesidad de buscar otras alternativas para movilizarse, mientras esperan la entrega de su vehículo.

En su estrategia comercial, Opel está desarrollando un importante plan de apertura de vitrinas y centros de experiencia en Bogotá y otras ciudades con un amplio potencial para la expansión de la marca en el país.

Hoy, la marca alemana cuenta con dos vitrinas en Bogotá, con Demcautos y Autonal; un Centro de Experiencia Digital en Medellín, en Automotora; presencia en Chía con Los Coches, el cual se consolida como uno de los principales concesionarios con mayor trayectoria en el país. Pronto estará en Cali, de la mano de Los Coches. Para el próximo año espera llegar a Barranquilla, Bucaramanga y el Eje Cafetero, explicó la directora de la marca.

Opel ha sobrepasado sus proyecciones iniciales, consolidando más de 5.000 leads y un tráfico a la sala de ventas de 500 personas. Además, durante los meses iniciales, tienen un acumulado de 7,42 % de share of voice, más de 30.000 seguidores en redes sociales y más de 20.000 personas mensuales visitando los canales digitales.

Su apuesta por ser nada convencionales los ha impulsado a apoyar la reactivación económica en Colombia y por eso creó más de 30 empleos directos y distintos empleos indirectos entre construcción de las salas de ventas, operaciones logísticas y administrativas.

Sus modelos: Crossland y GrandlandX

Compitiendo en el segmento C de camionetas, la Opel GrandlandX cuenta con características que la posicionan como la más completa del mercado, ofreciendo diseños únicos y sistemas exclusivos. Tiene un motor de 1.6 litros turbo que alcanza 163 caballos de potencia y 240 newton metro de torque, lo que le permite tener una fuerza de aceleración inmediata con poco pedal de acelerador, lo que se traduce en economía.

“Tiene un manejo secuencial o automático, el cual permite un manejo deportivo”, explicó Santiago Losada, coordinador de producto de Opel. Así mismo, su transmisión automática es de seis velocidades, tipo quickshift. Este SUV está disponible en colores blanco, gris platino, rojo, negro, azul y gris artense y sus precios están entre los $113′990.000 y $127′990.000, para los modelos Edition y Elegance, respectivamente, disponibles en los concesionarios de Autonal, Automotora, Los Coches, Calima y Demcautos.

Por su parte, la Opel Crossland es la SUV más compacta de la marca, ubicada en la categoría SUV Sub Compacta. Este modelo tiene unas características especiales que la convierten en la más versátil del mercado, siendo por cuarta vez, de manera consecutiva, el ganador del engine of the year o motor del año, con su propulsor de 1.2 litros turbo que logra 110 caballos de potencia y 205 newton metro de torque, lo que le permite tener una fuerza de aceleración inmediata, lo que se traduce en economía. “Entre más rápido responda el vehículo pisando poco el acelerador, mejor dinamismo tendrá y la economía será aún más visible”, explica Santiago Losada.

Con una transmisión automática de seis velocidades, tipo quickshift, puede ser trabajada de manera secuencial y manual, apto para carretera, permitiendo al conductor tener control absoluto sobre las revoluciones del motor. Este SUV viene en colores, gris platino, azul naútico, gris artense, rojo peperoncino y blanco y se puede adquirir entre los $86′990.000 y $96′990.000, para los modelos Edition y Elegance respectivamente, en los concesionarios de Autonal, Automotora, Los Coches, Calima y Demcautos.

Planes Comerciales y de Financiación y Servicio de Postventa

Con su llegada al país, la marca alemana con más de 120 años de tradición ha diseñado dos programas, Conquistadores y Compromisos Opel, dedicados al servicio de postventa, financiación, e incentivos en diferentes aspectos para sus modelos Grandland X, Crossland y Vivaro Cargo.

Precursores Opel, fue el programa de los primeros 30 clientes VIP que la marca diseñó para ofrecer servicios de financiación y descuentos para esos primeros compradores élite que se unieron a la familia Opel, con tasas desde 0.79 % y con una financiación de hasta 84 meses en la compra de cualquier vehículo de la marca.

Hoy, la marca alemana llega con Conquistadores Opel, que es el programa que estará vigente desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre, en el que los compradores contarán con un bono de descuento de $2′000.000; el obsequio de la matrícula completa, y un descuento vitalicio del 10 % en servicio postventa.

Además, tienen derecho a un descuento vitalicio en postventa para la compra de accesorios. Sumado a ello, otorga tres años de garantía o 100.000 km para compradores.

Para el caso de Compromisos Opel, la marca alemana ha diseñado este programa enfocado en todos los planes de postventa de sus modelos, guiado en sus valores corporativos. Así mismo, enfocada en el cumplimiento de sus compromisos, ha generado confianza entre sus compradores, pues dentro de sus servicios postventa están qué “le devolvemos al cliente los repuestos sustituidos del vehículo, correspondiente para repuestos de mantenimiento, limitado a peso, volumen y residuos peligrosos (fluidos, etc.), además si no se cumple con el servicio de postventa, en los tiempos establecidos por la marca y expresados de manera anticipada, Opel asume todos los gastos”, afirma Francisco Soto gerente de postventa.

Con la eficiencia, Opel dispone de tiempos de respuesta rápidos, pues realiza el mantenimiento del vehículo en un tiempo máximo de 24 horas, de no cumplirse, el servicio será gratuito, esto teniendo en cuenta las condiciones y restricciones estimadas. Además de la puntualidad, que contempla que si el vehículo no está listo en el tiempo estipulado no se pagará la mano de obra, esto, sumado a confirmarle al concesionario la hora de entrega o los cambios contemplados de manera escrita.

En cuanto a la seguridad, el cliente tendrá asegurado un control de calidad del 100% y una revisión multipuntos del vehículo: (Suspensión, dirección, frenos, alrededores del vehículo, niveles de fluidos y luces). Esto, sumado al respaldo, que brinda la garantía del precio estipulado en la cotización inicial del vehículo. En torno a la movilidad, la marca alemana garantiza la movilidad del cliente con un carro sustituto durante el arreglo del propio, únicamente para aquellos que hayan realizado sus planes de mantenimiento de acuerdo con el fabricante y en la red y de concesionarios autorizados por la marca.

Así mismo, avanza en alianzas multimarca que aumentarán las experiencias Opel alrededor de los usuarios que apuesten por esta nueva alternativa que se enfoca en cubrir un perfil de consumidor que busca un automóvil con calidad, innovador, arriesgado, dinámico, tecnológico y que es exigente con lo que recibe por su inversión, además de tener la certeza de recibir su modelo en entrega inmediata, gracias al stock con el que cuenta la compañía en el país.