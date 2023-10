Oviedo sería el rival de Galán en segunda vuelta. Foto: Cortesía

Que la verdadera encuesta es la de las urnas, suelen decir los candidatos cada que les preguntan por uno u otro estudio de intención de voto. Lo cierto es que estas son unas fotografías del momento y está demostrado que cuando están bien hechas marcan la tendencia de cara a un proceso electoral.

Y según la más reciente encuesta realizada esta semana por la firma W.A.A. SAS, a pocos días de que se abran las mesas de votación, esa tendencia en el pulso por la Alcaldía de Bogotá muestra un estancamiento en la intención de voto a favor Carlos Fernando Galán, una caída para Gustavo Bolívar y un crecimiento para Juan Daniel Oviedo.

El estudio es uno de los más grandes que se ha hecho hasta ahora en la capital de la República: consultó a 3.097 ciudadanos en más de 50 barrios de siete localidades de la ciudad, todos ellos habilitados para votar y quienes además expresaron su voluntad de acudir a las urnas este domingo. Y a la pregunta: ¿si hoy fueran las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, por cuál de los siguientes candidatos votaría?, Galán tiene la ventaja con un apoyo del 33,4%, con segundo lugar de Oviedo, que tiene el 23,3% y un tercer lugar de Bolívar, con el 20,1%. El margen de error es del 2,6%.

Un resultado que arroja varios puntos a analizar. El primero remite obligatoriamente a la candidatura de Juan Daniel Oviedo, quien ha sabido capitalizar a su favor los múltiples debates realizados por diferentes medios de comunicación en los últimos días, transmitiendo con acierto sus propuestas y alejándose de la polarización y de la lucha en que se han enfrascado los demás aspirantes, incluso con acusaciones de “juego sucio”. El exdirector del DANE ha sabido venderse como una figura nueva, independiente y sin compromisos con las maquinarias políticas tradicionales, algo que en Bogotá tienen muy en cuenta los electores.

Un segundo asunto tiene que ver con la posibilidad de que haya segunda vuelta. Como se sabe, esta vez entrará en aplicación la reforma constitucional que estableció un segundo pulso en las urnas en la elección de alcalde de Bogotá, entre quienes ocupen el primer y segundo lugar de las votaciones, siempre y cuando el primero obtenga más del 40% de los votos y la ventaja frente al segundo sea mayor al 10%. Y si bien otros sondeos han puesto a ganar a Galán con algo más de ese 40%, descartando así la opción de ese “repechaje”, la encuesta de WAA muestra que no será así y que necesariamente se tendría que ir a esa segunda y definitiva elección.

Solo que esa segunda vuelta -y es este un tercer punto a analizar- no sería entre Galán y Bolívar, sino entre Galán y Oviedo. Y ahí sí que la disputa sería más cerrada y con un pronóstico reservado. Porque, aunque a lo largo de este proceso electoral el candidato del Nuevo Liberalismo, que le peleó la Alcaldía a Claudia López hace cuatro años, terminando segundo con más de un millón de votos, se ha mostrado sólido y como el gran favorito, no se puede negar que el exdirector del DANE, quien se inscribió por firmas a nombre del movimiento ciudadano “Con toda por Bogotá”, representa una figura fresca, con capacidad de gestión y con todo el terreno para seguir creciendo. Más aún cuando a Galán hay quienes lo relacionan con la misma Claudia López, con Germán Vargas Lleras y con Enrique Peñalosa, algo que él niega rotundamente.

“En Bogotá habrá segunda vuelta. Necesitamos derrotar el continuismo y la politiquería (…) voten sin miedo, con confianza por Oviedo, porque aquí están las mejores propuestas. Nos van a ver en esa segunda vuelta, lo nuestro se trata de un movimiento independiente que quiere hablar con la verdad y que quiere construir soluciones para la ciudad”, enfatiza Oviedo, negando incluso los rumores de una supuesta alianza con Bolívar después del domingo.

“Este 29 de octubre no podemos equivocarnos (…) Bogotá es mi pasión, es mi proyecto de vida. Me he preparado por 16 años para servirle a los bogotanos y juntos vamos a lograr que la ciudad camine segura”, plantea por su parte Galán. A su vez, Bolívar les habla así a sus seguidores: “Cualquier esfuerzo que hagamos para seguir socializando nuestro programa impedirá que Bogotá quede en manos del continuismo, de las personas que la llevaron al hambre, al caos en la movilidad y a la inseguridad. Si queremos librarnos de eso tenemos que hacer un cambio y es lo que nosotros proponemos”.

Volviendo a los resultados de la encuesta, después de los tres primeros aparecen, en su orden: Rodrigo Lara (4,7%), Jorge Enrique Robledo (4,2%), Diego Molano (3,0%), Jorge Luis Vargas (2,2%), Rafael Quintero (1,0%) y Nicolás Ramos (0,6%). El voto en blanco registra el 3,7% y también un 3,7% de los consultados señaló que no votaría por ninguno de los nombres que están en el tarjetón.

Ya con este panorama completo, el gran interrogante que surge es qué podría pasar con los votos de los candidatos que quedarán “eliminados” este domingo, si al final se da el resultado que arroja el estudio, es decir, que habrá segunda vuelta entre Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo. Se trataría de un escenario totalmente diferente al que mucho han vislumbrado en los últimos meses, dando a Gustavo Bolívar como el rival, pero con el que ninguno de los demás quiere jugar. Oviedo, en cambio, es otra cosa, ha hablado de construir alianzas alrededor de las propuestas, lo que indica que tendría otras fuerzas por sumar y competirle voto a voto a Galán.

La encuesta de la firma W.A.A. preguntó también por las simpatías de los bogotanos frente a los partidos y movimientos políticos. Curiosamente, el Pacto Histórico, por el cual aspira Gustavo Bolívar, tiene la mayoría: 22,7%. El 18,5% respondió que no tiene preferencias partidistas, mientras que el 16% dijo sentirse identificado con el Partido Liberal, el 9,2% con el Centro Democrático, el 4,9% con Cambio Radical, el 4,8% con el Partido Conservador y el 4,7% con la Alianza Verde.

Por otra parte, para la mayoría de los encuestados (41,2%), la principal necesidad que tendrá que atender quien sea elegido como próximo alcalde la capital colombiana será la seguridad, seguida de la movilidad (20,7%), el empleo (17,5%), la salud (10,4%) y la educación (103%), entre otros temas prioritarios.

Para consultar la Ficha Técnica completa puede hacerlo aquí.

Para más información contactarse a los teléfonos 312-4491059, 316-5399141 o a los correos, willyacero2@hotmail.com, prensa1414@gmail.com.

*Esta publicación fue pagada por la firma WAA SAS, que está certificada mediante la resolución 5309 del 15 de septiembre de 2021 del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por medio de la cual se RENUEVA LA INSCRIPCIÓN de la persona natural WILLIAN ACERO ARANGO, en el Registro Nacional de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral, en respuesta a petición con radicado CNE-E-DG-2023-027838 del 28 de agosto de 2023.

Resolución 14477 del 24 de octubre de 2023.

Ficha Técnica:

Persona natural o jurídica que la realizó: William Acero Arango.

Fuente de financiación: Propia.

Informe gráfico: Intención de voto elecciones territoriales (alcaldes y gobernadores 2023).

Temas a los que se refiere: Intención de voto elecciones de alcaldes y gobernadores 2023.

Técnica de investigación: Presencial.

Ámbito Geográfico: Bogotá - Localidades – (Suba, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar, Bosa, Chapinero, Usaquén, Usme).

Universo: Colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio.

Tamaño de la muestra: 3097 encuestas, aquí los datos han sido ponderados para ajustarlos a las principales variables sociodemográficas de la población de Bogotá.

Error Muestral: 2.6% indicando que los datos presentados son bajo supuestos de muestra aleatoria.

Fecha de recolección de datos: 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2023.

Métodos de muestreo: Muestreo probabilístico, multietapico, estratificado de conglomerados de áreas con selección aleatoria de la unidad de observación.

Puntos muéstrales: 8 localidades en donde se tomaron diferentes barrios de la ciudad de Bogotá, en todos los estratos sociales.

Método de entrevista: Aleatoria persona a persona.

Número de encuestadores: 29.

Preguntas concretas que se formularon: Referirse a cuestionario. Anexo 1.

Persona o instituciones de las que se indago: Referirse a cuestionario. Anexo 1.

Preguntas concretas que se formularon: Referirse a cuestionario. Anexo 1.