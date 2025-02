¿Óvulos o crema gynoCanesten®? Conoce sobre la candidiasis y qué tratamiento elegir

Conoce las dos presentaciones, la crema vaginal GynoCanesten® y GynoCanesten® Óvulo vaginal. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta infección se puede generar en varias partes del cuerpo, como la boca, pero cuando aparecen en la vagina, se le denomina “candidiasis vulvovaginal” y antes de entrar en pánico, debes tener dos cosas claras: muchas mujeres han tenido o tendrán candidiasis (75% la experimenta al menos una en su vida) y no se trata de una infección o enfermedad de transmisión sexual.

Síntomas que no debes ignorar

Si sientes picazón e irritación en tu zona íntima, o notas enrojecimiento, inflamación o picor en la vulva (los pliegues de piel que protegen la entrada de la vagina), es posible que estés experimentando candidiasis. Otros síntomas comunes incluyen ardor al orinar o durante las relaciones sexuales, y un flujo vaginal espeso, blanco y grumoso, pero sin mal olor.

Posibles causas

La candidiasis vulvovaginal suele aparecer cuando se rompe el equilibrio natural de la zona íntima, especialmente el balance de la flora vaginal. Existen varios factores que pueden desencadenar este desequilibrio, como tomar antibióticos, tener diabetes no controlada, enfermedades que debilitan el sistema inmunitario, usar ropa interior ajustada o de telas sintéticas que retienen la humedad, utilizar jabones perfumados o duchas vaginales que alteran el equilibrio bacteriano de la vagina.

¿Cómo se diagnostica?

Si estás experimentando los síntomas que mencionamos anteriormente, es importante que consultes a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico preciso. Lo primero es la identificación de estos síntomas, pero para confirmar la candidiasis, tu médico puede realizar algunas pruebas adicionales. Durante la consulta, tu médico te preguntará sobre tus antecedentes de infecciones vaginales y realizará un examen pélvico para evaluar la vulva, la vagina y el cuello uterino, en algunos casos también se puede tomar una muestra de las secreciones vaginales para analizarlas y determinar el tipo de hongo que está causando la infección.

¿Qué productos de gynoCanesten® debes usar para el tratamiento?

¿Óvulos o crema? Hay dos factores que debes tener presentes para elegir entre un producto o el otro: primero, si los síntomas se centran principalmente en la vulva, con enrojecimiento, inflamación, picazón, flujo blanco y grumoso la crema vaginal GynoCanesten® puede ser la mejor aliada. La crema te permitirá aliviar rápidamente las molestias externas, ya que puedes aplicarla directamente en la zona afectada; y Segundo, si las molestias se presentan en el interior de la vagina, GynoCanesten® Óvulo vaginal es la alternativa ideal. Este tratamiento intravaginal actúa directamente en el foco de la infección, aliviando los síntomas desde el interior.

Más del 90%* de las mujeres están de acuerdo en que los productos gynoCanesten® mejoran los síntomas de las infecciones vaginales causadas por hongos o candidiasis, contribuyendo a su calidad de vida. Además, perciben que tanto la crema como los óvulos empiezan a actuar desde la primera aplicación.

Es un medicamento antimicótico de uso vaginal. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en el empaque. Si los síntomas persisten consulte a su médico. gynoCanesten Óvulos Blandos: Reg. San. INVIMA 2015 M-0016546. gynoCantesten 3 Crema Vaginal: Reg. San. INVIMA 2019M004931-R4. gynoCanesten Ovulos 200mg: Reg. San. INVIMA 2016 M-0004385- R1

INVIMA 2024008632 CH-20240918-65

Fuentes:

* Vulvovaginal candidiasis: A real-world evidence study of the perceived benefits of Canesten® - Lei Zhang, Raffaella De Salvo, Andreas Ehret, Kimberley Young, Sonja Trapp, 2022 (sagepub.com)