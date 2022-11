¿Peligra la gallina de los huevos de oro?

La reforma tributaria fue aprobada este miércoles con 125 votos a favor. /Pixabay Foto: Pizabay

*Por: Alfredo Serrano Zabala, escritor y periodista.

“Esta reforma es una gran contribución al cambio. Con ella, se garantiza una política fiscal sólida y los recursos adicionales para financiar la paz social, la reforma social integral de la que habla el Acuerdo de Paz, recursos para la paz, programas de educación, salud y vivienda”, expresó a los medios de comunicación el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tras ser aprobada la reforma tributaria. Ocampo le dijo al sector privado que el actual Gobierno desea trabajar con ellos para el desarrollo del país y anticipó que con la reforma se espera recaudar 20 billones de pesos.

Los Representantes a la Cámara aprobaron con 122 votos a favor y 25 en contra el artículo 10, sobre tributación y sobretasas. Sin duda, los tributos al sector minero-energético fue uno de los puntos más sensibles de toda la iniciativa y el que despertó mayores reparos de parte del sector privado y de algunos parlamentarios de la oposición.

La ex ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez había señalado en La W radio, los impactos al sector minero energético por la reforma tributaria. “Es muy preocupante lo que está pasando frente al sector de hidrocarburos porque se trata de una transición energética y si las señales que se dan es que no hay un apoyo al sector de hidrocarburos y se hace una tributación excesivamente fuerte que desincentive la competitividad y la inversión usted no hace una transición energética sino una implosión energética”.

La Asociación Colombiana de Petróleo -ACP- había indicado que la sobretasa era muy perjudicial porque: “de acuerdo con los análisis realizados por el gremio, y teniendo en cuenta las proyecciones de precio del Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP-, esta propuesta implicaría que en los próximos años la sobretasa que se causa se encuentre entre 10 y 15 puntos, debido a que los umbrales para fijarla continúan siendo muy bajos y no estarían reflejando las consideraciones para clasificarse como precios altos. Esto hace que esta propuesta sea excesivamente gravosa y alta comparada con otros sectores económicos como el financiero y eléctrico”, señaló la ACP.

La ex contralora Sandra Morelli, quién hizo control fiscal al sector de los hidrocarburos indicó que la gran discusión, que no es de ahora, es la posibilidad que lo que se pague por concepto de regalías luego se deduzcan del impuesto de renta de las empresas cuyo objeto es la explotación de recursos no renovables.

“Hay dos aspectos relacionados con los hidrocarburos uno es una sobretasa en la medida en que suba el precio internacional del crudo, medida progresiva y que no genera tanta discusión y lo segundo es la posibilidad de reducir de las regalías el costo, lo que se pague por las regalías, la compensación que paga la empresa que explote el recurso natural no renovable del impuesto de renta” enfatizó Morelli en entrevista con La W radio.

En el debate de la Cámara de Representantes la oposición al actual Gobierno se centró en las afectaciones al sector de los hidrocarburos y que ello haría que el peso se devalúe todavía más con respecto al dólar. Por su parte, el ministro Ocampo, defendió las sobretasas porque ayudan a ajustar el déficit fiscal y para las empresas representa una parte pequeña del excedente de utilidades del sector.

La no deducción de regalías pasó en Cámara, allí se debatió el artículo que establecía la deducción de los impuestos pagados y otros, como la no deducibilidad de las regalías a las empresas del sector minero-energético. La discusión se centró en el parágrafo primero que era justamente sobre las regalías que no serán deducidas al “impuesto sobre la renta ni podrá tratarse como costo ni gasto de la respectiva empresa”, según indicaba la ponencia.

Congresistas del Centro Democrático dijeron que la medida afectaría al sector y perturbaría gravemente el crecimiento económico del país y los empleos. El representante a la Cámara Carlos Ardila indicó que Colombia sería el único país de América Latina que impedirá deducir las regalías. “Tendremos menos recursos para exploración”, advirtió.

Para la ex ministra de Minas, María Fernanda Suárez: “las decisiones que hay hoy sobre la mesa afectan tanto a la inversión nacional como a la inversión extranjera. En el sector de hidrocarburos el 40 % de la inversión extranjera directa de Colombia viene por inversión en hidrocarburos y el 50 % en hidrocarburos y minería, esto se traduce en que hay menos dólares que entran al país, entonces el dólar se pone más caro, y cada colombiano le va a costar más un celular, se traduce en que genera menos empleo. Las regiones más pobres de Colombia son las beneficiarias de las regalías, en la medida en que esto baje la producción como estimó Fedesarrollo, que esa disminución en las regalías como en muchos municipios de Colombia es la fuente más importante de inversión y de gasto en los departamentos termina impactando en los empleos de los departamentos para hacer obras públicas. Las repercusiones son muy grandes”. aseveró Suárez en la W radio

Para la ex ministra Suárez si la reforma tributaria queda como está, los efectos sobre la no deducibilidad de las regalías en especie “va a herir de manera fuerte a la que ha sido la gallina de los huevos de oro” y eso no tiene ningún impacto frente al cambio climático y agregó que para el país es importante que la reforma tributaria pase e indica que es adecuado que el sector de hidrocarburos tenga un gravamen que contribuya al aumento del recaudo tributario. “Aquí el problema es si a usted se le va la mano, porque entonces se pega un tiro en un pie porque lo que hace es que no haya producción y no haya sobre qué tributar”, destacó la alta funcionaria.

Mientras la reforma tributaria está apunto de ser aprobada en el Congreso de la República, inversionistas del sector de los hidrocarburos como la multinacional Canacol Energy, ven de manera preocupante, que dentro de sus postulados de responsabilidad social se pierda el reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés; la implementación de programas y proyectos sostenibles enmarcados en una comunicación dinámica y relaciones transparentes de mutuo beneficio con la sociedad, el Estado, los empleados y contratistas, las comunidades étnicamente diversas, el medio ambiente y los recursos naturales renovables, para ellos, ese gran esfuerzo sería menoscabado en detrimento de esas poblaciones generalmente alejadas de los grandes centros urbanos del país.

Vislumbrar la posibilidad de perder el enfoque de mejorar la calidad de vida de millones de personas mediante la exploración, producción y suministro de gas natural convencional a través de operaciones social y ambientalmente responsables gestionadas de forma consciente y transparente, es un gran temor que hoy asalta a entidades muy fuertes en el sector de los hidrocarburos como Canacol Energy.

Para la ex titular de la cartera de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, este no es un problema de derecha o de izquierda, “el presidente Lula recién electo de Brasil dijo, nosotros vamos a utilizar toda la riqueza que podamos sacar del petróleo y del gas para poder cerrar las brechas sociales, Argentina está acelerando su producción que tiene en el campo de Vaca Muerta, no hay ningún país que yo conozca que en este momento con la vulnerabilidad energética y con la vulnerabilidad económica que se avecina por la crisis global que hoy esté dándole la espalda a un sector que genera tantos ingresos. No debemos autoinfligirnos esta crisis y la decisión de hoy de la Reforma Tributaria es fundamental”, clamó Suárez en entrevista con la W radio.

Por su parte, mediante un comunicado público la Asociación Colombiana de Actores del Mercado del Carbono -ASOCARBONO- indicó que en el Artículo 39, Parágrafo 1 de la reforma tributaria se incluyó que: la no causación del impuesto nacional al carbono no podrá exceder en ningún caso el 50 % del impuesto causado. El uso de la certificación de carbono neutro, para la no causación del impuesto al carbono, no podrá volver a ser utilizada para obtener el mismo beneficio en ningún otro tratamiento tributario.

Para ASOCARBONO el parágrafo citado castiga el naciente mercado del carbono en Colombia y limita la dinámica de generación de iniciativas de reducción de gases efecto invernadero y la consolidación de un nuevo sector para la economía y desarrollo sostenible en el país, el de la acción climática.

Canacol, indicó que sus esfuerzos se centran en la participación continua y transparente con la comunidad, que está garantizando la ejecución de proyectos de inversión social que pueden mejorar la vida de la gente en las comunidades vecinas aumentando el acceso al agua, gas natural y la educación, mejorando la infraestructura pública y comunitaria, y apoyando los programas de desarrollo productivo y empresarial locales.

Canacol Energy, revela que cree firmemente en el papel fundamental del gas natural para la transición energética y apoya plenamente los planes mundiales para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. La multinacional agregó que, en Colombia, está comprometida a la reducción del 51 % de las emisiones para el 2030, como líderes en la producción del hidrocarburo más limpio, y a abastecer la creciente demanda de energía al tiempo que reduce las emisiones de CO2.

“Ojalá el Congreso de la República si haga que el sector tribute más pero que promedie e influya en esa decisión para que sea una tributación que no desincentive al sector” dijo María Fernanda Suárez, quien añadió: “acabar con el sector de hidrocarburos nos va a ser más pobres y con un país que tiene ocho años de reserva de gas y ocho años de reservas de petróleo, deberíamos aprender de la crisis europea que tienen preocupación por la dependencia del gas de Rusia, de cómo van a pasar este invierno y de los altos costos de energía que están viendo, en todo Europa en electricidad y gas. Entonces vamos a terminar con menos ingresos con mayor incertidumbre en nuestra soberanía energética y adicional con la posibilidad que las tarifas de energía y gas se suban por tener que importarlo. Yo creo que eso es un equilibrio indeseable y que el Congreso de la República no es lo que debe estar buscando hoy, ni creo que el Gobierno tampoco lo haga”.

Canacol Energy destaca que el gas natural está desempeñando un rol cada vez más importante en la transición global hacia la energía limpia. Los gobiernos y las industrias están eliminando el uso de petróleo y carbón como fuentes de energía, reemplazándolos con gas natural en la transición hacia el uso de energías renovables más limpias. Esto es esencial para lograr los objetivos nacionales en la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) y material particulado, especialmente dentro de los grandes centros poblacionales. El gobierno colombiano está comprometido con la reducción de las emisiones GEI en un 51 % para 2030. Para cumplir con el objetivo del gobierno, se espera que el consumo de gas natural en Colombia aumente un 3-6 % anual desde 2020 a 2050.

Vale advertir, que en el mercado colombiano de carbono, originado en la no causación del impuesto nacional al carbono, he llegado con beneficios ambientales, sociales y económicos a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en apartadas regiones del país, con resultados reales que mejoran su calidad de vida y aportan en la lucha contra la deforestación, la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, así como la aplicación de nuevas tecnologías para la transición energética.

Recordar, que Canacol es la mayor compañía independiente de exploración y producción de gas natural convencional onshore en Colombia, abasteciendo aproximadamente el 20% de las necesidades de gas del país y su propósito es continuar aumentando la producción de gas y ser líder en su compromiso con el medio ambiente y en su relación con las comunidades con las que trabaja.

Entre lo que se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes y que había generado más polémica dentro del sector industrial, está el artículo que prohíbe deducir las regalías minero-energéticas en el impuesto de renta. Este punto ya había incluido un ajuste que consistía en la valoración de las regalías pagadas en especie por parte de las empresas. En la segunda ponencia se precisó que el monto no deducible correspondiente a las regalías pagadas en especie corresponderá al costo total de producción de los recursos pagados como regalía, fijando las fórmulas necesarias para realizar el respectivo cálculo.

Canacol Energy reconoce los impactos que puede generar en las áreas donde opera. Para lo anterior, promueve y mantiene relaciones cercanas y transparentes con las comunidades. “Trabajamos de la mano con las comunidades, líderes sociales, y las autoridades para implementar proyectos que contribuyan con el bienestar económico y social. En Canacol, estamos completamente comprometidos en dejar un legado positivo en las comunidades vecinas. Las comunidades indígenas son una prioridad para nuestras operaciones. Reconocemos y respetamos plenamente sus derechos, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Cumplimos con toda la legislación aplicable para garantizar un Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI)”, destacaron desde la multinacional.

El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, había indicado que las asociaciones habían explicado que este cambio no solo afectaba la industria, sino la inversión extranjera que llega al país pues no es común su uso en otros países. “Esto va en contra de lo establecido por el Consejo de Estado y en contra de la dinámica mundial alrededor de la industria minera. La prohibición de deducir las regalías genera una renta ficticia que puede ahogar al sector minero en circunstancias de precios normales que, combinado con una sobretasa en renta, le resta competitividad y por ende viabilidad en el largo plazo. Esto sin contar que Colombia sería el único país en el mundo donde las regalías no se pueden deducir”.

Organizaciones altruistas como la fundación Entretejiendo, una organización de Canacol promueve el desarrollo humano, el crecimiento sostenible, la consolidación institucional y la conservación ambiental a través de proyectos voluntarios y sostenibles, involucrando a las comunidades, los pueblos indígenas y las autoridades locales. Además, cumple con las obligaciones de inversión social a través de actividades que, entre otros, mejoran el acceso al gas, el suministro de agua, la educación, los proyectos productivos, y construye o mantiene infraestructura pública, y apoya los programas locales de desarrollo productivo y comercial.

Finalmente, para el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo con respecto a otro de los artículos más polémicos que se aprobó, que pone una sobretasa de renta a los petroleros y a los mineros en función del precio internacional de los últimos 10 años, “No se entendería que el petróleo y el carbón ahora no lo hagan. El impacto es mucho más bajo de lo que se piensa. La no deducibilidad de regalías apenas representa una sobretasa de 3 por ciento para el petróleo. El Consejo de Estado no se ha pronunciado sobre ello, solo hay una resolución de la Dian que lo permitía”, sentenció el ministro estrella del gobierno del presidente Gustavo Petro.