¿Por qué Argentina es el destino turístico ideal para los viajeros colombianos?

Argentina es un destino con atractivos naturales para todos los gustos y recorrer sus regiones resulta económico para los colombianos. Foto: Cortesía Visit Argentina

Fútbol, tango, nieve, glaciares, fin del mundo, vinos, asados, cultura… son muchos los elementos que se pasan por la mente de los viajeros cada vez que se menciona a la Argentina, un país infinito que cuenta con algunos de los paisajes naturales más renombrados del mundo: como las Cataratas del Iguazú, el glaciar Perito Moreno o el Monte Fitz Roy; y otros que cada día ganan mayor reconocimiento por su belleza e inmensidad como las Salinas Grandes (Jujuy), Río Mina Clavero (Córdoba), el Parque Nacional Talampaya (La Rioja), la Selva Misionera (Misiones), el Parque Nacional Nahuel Huapi (Rio Negro y Neuquén), el Bañado La Estrella (Formosa), entre otros.

Asimismo, el campeonato de la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022 y los festejos que se vivieron en el país de Lionel Messi, se ha convertido en otra de las razones para que los colombianos quieran viajar a este país donde se vive la emoción del fútbol de manera especial; visitar sus estadios, recorrer las ciudades donde nacieron los protagonistas del balompié Argentina y estar en los escenarios donde cobraron vida los días de canticos y celebraciones por la obtención del título son opciones que cada día cobran mayores seguidores.

El vino, no solo el de Mendoza si no el que se da en otros destinos del país como en Salta, en el norte; la diversificación de la oferta gastronómica, con los tradicionales asados, pero con otras decenas de alternativas para todos los gustos, y los famosos rooftop para disfrutar de unos buenos tragos y ver la encantadora y cultural Buen Aires desde arriba, son solo otros de los atractivos de este país que enamora a quién lo visita no solo con su amplia oferta turística para todos los gustos, si no también por ser un país muy conveniente para los viajeros internacionales.

Muestra de ello es la medida del Banco Central de Argentina llamada “Dólar para turistas extranjeros”, consolidando un nuevo tipo de cambio enfocado especialmente en el turismo. Con este, se podrán realizar compras con tarjetas emitidas en el exterior, tomando un valor superior a los 350 pesos por dólar.

Entre tanto, para conocer sobre más alternativas que Argentina ofrece y la importancia del mercado colombiano para el país, El Espectador habló con Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). Sosa, junto a más de 20 empresas argentinas y representantes de algunas de las provincias del país visitaron la Vitrina Turística de Anato, el evento de turismo más importante de Colombia, realizado en los últimos días en Bogotá, donde concretaron una auspiciosa participación, con más 1200 reuniones de trabajo.

La delegación de Argentina, encabezada por Ricardo Sosa, contó con un innovador stand de 216 metros cuadrados y con la réplica de la Copa Mundial de la FIFA, que provocó enorme atracción entre los visitantes que durante las tres jornadas se tomaron fotos con el trofeo. Asimismo, en memoria de Jorge Prandi -reconocido y muy querido profesional del turismo argentino-, la sala de reuniones llevó su nombre.

¿Cuál es la importancia del mercado colombiano para Argentina?

Para nosotros Colombia representa uno de los principales mercados emisores de turistas hacia nuestro país, de hecho, está en el top 10. En los último seis meses de 2022, el mercado colombiano ha recuperado un 71 % del flujo de los movimientos turísticos que tenía en la prepandemia, y, en enero de 2023, comparado con el primer mes de 2019, Colombia ha incrementado esa recuperación en un 77 %, eso refleja el creciente movimiento turístico que tiene el mercado colombiano hacia la República Argentina.

Consecuente con esto, estamos trabajando con las aerolíneas que en este momento están volando hacia nuestro país con el objetivo de potenciar la oferta de asientos, asimismo, para fortalecer la importancia que tiene el mercado colombiano llegamos a Bogotá con 23 empresarios que hicieron acuerdos comerciales con los tour operadores y representantes empresariales de Colombia. También nos acompañan 10 destino de nuestros país que también vienen a promocionar sus productos turísticos.

Y somos tan conscientes de la importancia que tiene el mercado colombiano, que no solo pensamos en Bogotá si no en otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y otras tantas que generan ese tráfico tan importante de turistas que llegan a nuestro país.

¿La oferta se ha diversificado? ¿Ahora los viajeros colombianos van a más destinos argentinos y no solo los tradicionales?

Tenemos una oferta muy amplia y diversa. El turista colombiano, si bien llega a Buenos Aires por una cuestión aerocomercial y disfruta de sus atractivos, sus gustos se han ido distribuyendo en diferentes regiones del país. Muchos van a la Patagonia, muchos gustan también de disfrutar de los vinos, descubren que Argentina no solo tiene una buena oferta de turismo enológico en Mendoza, sino en 14 provincias más, entonces conocen los vinos de altura en la provincia de Salta; también están experimentando nuevas experiencias turísticas como los glampings que hay también al norte, en las Salinas Grandes, en Jujuy; una mezcla de glamour con camping, y una experiencia muy singular porque es una atención personalizada para el turista colombianos y donde no solamente se puede disfrutar de la inmensidad de las Salinas, sino también de la inmensidad del cielo argentino con su noche estrellada.

Pero estos son planes complementarios a la constancia que tienen destinos como Bariloche, las Cataratas del Iguazú, o Buenos Aires, una ciudad que se ha ido reconvirtiendo y no solo tiene maravillas como el tango porteño, la cultura, el asado, las pizzas, sino también una propuesta gastronómica que ha ido ampliándose a restaurantes gourmet que hoy están distribuidos en zonas como Palermo y Puerto Madero. Otra alternativa muy elegida son los bares en altura, los famosos rooftop, donde se mezcla la coctelería de primer nivel con unas vistas impresionantes de la capital argentina.

¿Cuál ha sido la clave para que los colombianos visiten Argentina?

La conectividad es clave para un destino como Colombia que depende mucho de los aviones para llegar a nuestro país, por lo tanto, en este sentido se han hecho y concretado muchos esfuerzos. Asimismo, Aerolíneas Argentinas va a incrementar la frecuencia de vuelos entre Bogotá y Buenos Aires, y planean tener muchas ofertas. Una de ellas la están estrenando, es un programa estratégico de promoción, con una serie de tarifas menores a los USD $500 para volar a Argentina entre abril y junio.

Por otro lado, Avianca también está solicitando nuevos vuelos, actualmente tiene dos diarios y busca tener tres, también está solicitando volar entre Cali y Buenos Aires, y Medellín y Buenos Aires... eso es muy positivo.

¿Ganar la Copa Mundial de Fútbol también ha permitido que más extranjeros quieran visitar Argentina?

Ganar el Campeonato Mundial de Fútbol ha sido importante y también los festejos que se dieron en Argentina por ese título, 5 millones de personas volcadas en la ciudad de Buenos Aires espontáneamente se ha transformado en un verdadero producto turístico, la pasión del argentino por el fútbol es un producto muy llamativo…

De hecho, este año en las ferias turísticas en las que hemos estado como Fitur, en Madrid (España), la BIT, en Milán (Italia) y en Bogotá, en Anato, la copa fue el atractivo principal, es como una procesión de gente que se quiere tomar una foto con esta réplica y el punto de partida para empezar a hablar de la oferta turística de nuestro país.

¿Argentina sigue siendo un destino conveniente económicamente para el viajero colombiano?

Sin duda, además de todo porque recientemente el Gobierno Nacional tomó una medida que es el “Dólar para el turista extranjero”, que es muy buena porque en Argentina hay dos tipos de cambio: el oficial y el blue. Pero con este tipo de cambio para el turista extranjero, que funciona en paralelo con el dólar Mep, existe un reconocimiento a un tipo de cambio mucho más beneficioso de casi un 100 %, lo cual creemos que es un elemento importante para atraer al turista que lo único que debe hacer es pagar sus compras con una tarjeta emitida en el exterior, entonces es importante que los viajeros colombianos sepan que cuando estén en Argentina su plata vale más.

¿Cuáles son las expectativas de Argentina con respecto al mercado colombiano para este año?

El crecimiento del mercado colombiano se va a dar durante 2023. Así como venimos viendo, estimamos que para mayo o junio vamos a tener un 100 % de recuperación del mercado colombiano hacia la República Argentina y consideramos que vamos a tener un crecimiento entre uno y dos dígitos para el mes de diciembre. Nos ilusiona porque no solamente estamos observando una recuperación del mercado colombiano, sino que también estamos observando un implícito crecimiento. Por ejemplo, hemos hablado con muchos tour operadores colombianos que no habían vendido Argentina y quieren comenzar a hacerlo, eso habla de una potencialidad que tiene el mercado colombiano para con nuestro país, y como lo dije, no solo viajeros de Bogotá, si no también de Medellín, de Cali, de Barranquilla y de otras más.