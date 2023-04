¿Por qué Canadá es un destino educativo ideal para los colombianos?

Más de 10,150 estudiantes colombianos eligieron a Canadá como destino de estudios en 2022. Foto: Cortesía EduCanada

Estudiar en el exterior es una gran oportunidad para ampliar los horizontes educativos y profesionales, y los colombianos no son ajenos a esta realidad, razón por la cual es cada vez más frecuente verlos en busca de alternativas para cumplir este sueño.

En este sentido, Canadá se ha convertido en el destino preferido para los extranjeros al momento de realizar un viaje de estudios gracias a la calidad educativa, la amplia oferta y la seguridad que ofrece a los viajeros; solo una muestra de ello es que Canadá ha sido clasificado como el tercer mejor país del mundo con relación a la calidad de vida, solo detrás de Suiza y Alemania, según el U.S. News & World Report 2022.

Además, en Canadá, los estudiantes extranjeros disfrutan de las mismas libertades y beneficios que todos los canadienses: respeto de los derechos humanos, igualdad, diversidad y una sociedad estable y pacífica.

Por otro lado, los distintos convenios entre instituciones canadienses y colombianas facilitan la movilidad estudiantil y de investigación entre los dos países. Este año, por ejemplo, según comparte la Embajada de Canadá en Colombia, el consorcio CALDO, que representa a 10 universidades canadienses intensivas en investigación, firmó un acuerdo con Colfuturo, donde los estudiantes de postgrado admitidos en una de las instituciones participantes pagarán tasas de matrícula nacionales en lugar de internacionales y, en algunos casos, obtendrán un estipendio para un programa de doctorado.

Asimismo, recientemente la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) firmó un acuerdo de intercambio de estudiantes con University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP), un programa que promueve el intercambio de estudiantes en Asia y el Pacífico, y que tiene su sede en el Vancouver Community College. Este acuerdo permitirá a estudiantes colombianos solicitar un programa de intercambio y becas en una de las 25 universidades canadienses.

Por otro lado, también vale la pena resaltar que desde 2009 más de 650 estudiantes colombianos han recibido la beca ELAP (Emerging Leaders in the Americas Program) para estudiar en Canadá con financiación del gobierno del país norteamericano.

¿Por qué los estudiantes de Colombia eligen estudiar en Canadá?

Estudiar en este destino multicultural permite tener acceso a un mundo de nuevas posibilidades. Para los estudiantes y las familias colombianas que buscan una educación de alta calidad impartida en un entorno positivo, Canadá sigue siendo el destino favorito, muestra de ello, es que, según la Embajada del país norteamericano, solo en 2022 fueron más de 10,000 estudiantes colombianos que escogieron a Canadá como destino de estudios.

Asimismo, los colombianos que estudian y viven en ese país, también adquieren una experiencia laboral reconocida a nivel mundial, al igual que una perspectiva global, conocimientos de un segundo o tercer idioma, inglés o francés, y oportunidades ilimitadas para su futuro profesional.

Y las buenas noticias no paran, porque para responder al creciente interés por la educación en Canadá, facilitar el acceso a la información y permitirles a más personas viajar a este país por estudios, este año, en el Día Internacional de la Educación (24 de enero), se lanzó EduCanada en español para el público colombiano, el sitio web oficial del Gobierno de Canadá para estudiantes internacionales que buscan estudiar en ese destino. Aquí puede consultar más información.

Tenga en cuenta que los padres colombianos pueden enviar a sus hijos a Canadá para que asistan a una escuela primaria o secundaria, o bien inscribirlos en alguna de las escuelas de enseñanza de inglés o francés como preparación previa para sus estudios postsecundarios. Esta oportunidad les permitirá perfeccionar su dominio del inglés y(o) del francés, a la vez que conocen una nueva cultura y entablan amistad con estudiantes provenientes de todo el mundo.

En breves, 10 razones para elegir Canadá

1. Hay una alta calidad de vida.

2. Usted encuentra una sociedad pacífica e incluyente.

3. Hay opciones excepcionales con el sistema de educación canadiense.

4. Existen oportunidades profesionales después de su graduación.

5. Los títulos académicos canadienses son reconocidos en todo el mundo.

6. Los costos de estudio para los estudiantes internacionales son generalmente más bajos que en otros países de habla inglesa.

7. Puede solicitar becas para ayudar a cubrir parte de sus gastos de educación y de manutención.

8. En Canadá hay muchas alternativas para acceder a colegios y universidades.

9. Los institutos y las universidades canadienses ofrecen flexibilidad.

10. Los estudiantes inscritos a tiempo completo en Canadá también pueden trabajar durante sus estudios.

Concurso Canadá en pocas palabras

Dentro de la celebración de los 70 años de relaciones diplomáticas entre Canadá y Colombia, Air Canadá y la Embajada de Canadá en Colombia, en alianza con El Espectador, están realizando la iniciativa “Canadá en pocas palabras”, un concurso de escritura cuyo objetivo es reconocer y premiar a los dos mejores textos en español, en dos categorías: ¿Cómo me imagino Canadá? y ¿Cómo fue mi experiencia en Canadá?

Los ganadores se llevarán un tiquete ida y vuelta, en la ruta Bogotá - Canadá - Bogotá, en la temporada disponible para vuelos directos desde la capital colombiana, en clase económica, viajando en vuelos directos de Air Canada, vía Toronto y/o Montreal.

Aquí puede conocer más información sobre las fechas y los términos y condiciones del concurso. ¿Qué espera para participar?