¿Por qué Smart Fit es el mejor aliado para su bienestar físico y mental?

En Smart Fit siempre se interesan por el ser humano, por su bienestar y su cuidado integral. Foto: Cortesía Smart Fit

Los centros de acondicionamiento físico cada día ofrecen mejores alternativas para sus usuarios, con tecnología de primer nivel, personalización, amplia oferta de productos y mucho más; sin embargo, no todas lo hacen con la calidad humana, el compromiso y los costos de Smart Fit, una compañía que entre sus objetivos tiene la democratización del fitness de alta calidad. Para hablar sobre esta propuesta de valor, Natalia Londoño, directora Comercial y de Mercadeo para Colombia, Costa Rica y Panamá de la compañía, habla sobre lo que más caracteriza a Smart Fit y sus novedades.

¿Qué es Smart Fit?

Es una multinacional de origen brasileño. En este momento es la tercera compañía de fitness más importante a nivel mundial y la número uno en Latinoamérica, donde estamos en 15 países y tenemos más de 1.500 sedes. Nuestra propuesta de valor está enfocada en la democratización del fitness de alta calidad centrada en ofrecer alto valor a los usuarios en términos de tecnología, de experiencia, de instalaciones, de servicio y de innovación, ya que varios de nuestros proyectos van muy ligados al mundo digital, que les proporciona unos escenarios y espacios interesantes a los usuarios a nivel online. Allí, por ejemplo, tenemos Smart Fit Go, que es una plataforma gratuita donde cualquier persona que desee adquirir una rutina de ejercicio físico y vida saludable puede ingresar. Es una herramienta muy completa que constantemente estamos actualizando.

¿Y cuáles son las iniciativas más recientes?

Una de ellas es Smart Fit Coach, que es muy interesante, porque les permite a los usuarios poder tener un complemento a su entrenamiento a través de un coach, y eso permite que sea más personalizado. Es una cita virtual que guía el proceso de entrenamiento, explica conceptos, aclara dudas de cara a los objetivos que el usuario tiene y los resultados que quiere alcanzar para que los consiga más rápido. Vale la pena mencionar que además de la posibilidad de tener una cita mensual, ofrece de manera permanente chatear con el coach. Definitivamente es bastante innovador y un agregado dentro de nuestra propuesta de valor a esa experiencia de todos los días de nuestros usuarios.

¿Smart Fit Coach está dirigido a algún público específico?

Sirve para todos. Para quienes no son tan juiciosos, tener un coach, alguien que lo motive, que entienda qué necesidades tiene, cuál es el objetivo por el cual está entrenando, es muy importante. Y es clave mencionar que el acompañamiento de Smart Fit es muy cercano, muy humano y comprometido, y eso de alguna manera da mucha más fuerza y confianza; valores que también son necesarios para aquellos que ya son deportistas de alto rendimiento que también van a nuestras sedes a entrenar, pues con este coach logran avanzar a los niveles que ellos quieren llegar o prepararse para competencias, entonces esto permite que puedan hacer los ejercicios más pertinentes para llegar con lo que requieren a cualquier escenario que se propongan.

¿Y de qué se trata Smart Fit Nutri?

Es también un acompañamiento online que permite complementar sus rutinas personalizadas de ejercicio con una alimentación orientada al logro del propósito individual que cada persona tenga a la hora de entrenar.

Smart Fit también sobresale por sus planes corporativos. ¿Cuál es la importancia de esto?

Hoy contamos con convenios con las cajas de compensación más importantes del país desde hace más de cinco años. Esta es una labor muy bonita, porque es un trabajo en equipo, como ellas, en Smart Fit compartimos la misión de enfocarnos en el bienestar y en el cuidado de las personas, por eso creemos tanto en esta alianza que ya tenemos con Compensar, Comfama, Comfandi, Cajamag y otras, y seguimos trabajando en nuestro propósito de entregar fitness de alta calidad para todos, apoyados en las cajas que son entidades muy importantes de equidad y inclusión social. Adicionalmente, tenemos acuerdos con más de 700 empresas donde por volumen vendemos las tarifas a un precio un poco más económico, para que cada vez más personas puedan entrenar. Porque si volvemos a la raíz de nuestra estrategia, que es la democratización del fitness de alta calidad, a través de las compañías hacemos una capilaridad y una penetración del mercado mucho más acelerada.

¿A qué se refieren con la democratización del fitness de alta calidad?

Para nosotros es importante que el usuario se sienta atendido de una manera excepcional. Trabajamos un concepto que es “look like new”, que se refiere a que todo se vea como nuevo, y el precio que paga el usuario no es costoso. La democratización es algo que haces alcanzable para las personas, pero no porque sea asequible, no quiere decir que la calidad baje, todo lo contrario, ofrecemos lo mejor porque queremos que las personas vivan su mejor experiencia en su entrenamiento.

¿Por qué es tan importante el deporte?

Mi primera pregunta cuando llegué a Smart Fit es por qué la gente entrena, y la realidad es que todos vamos por diferentes razones. Hay quienes van por salud física o porque su médico les dijo que debían bajar de peso, y también hay un público muy importante que va por temas de salud mental y encuentran en el deporte una manera distinta de sentir y de estar, así como personas que se sienten solas y quieren compartir espacios y estar en comunidad; o quienes lo hacen para trabajar su parte estética. Hay múltiples razones que trascienden de la máquina, de la clase, del ejercicio o de las instalaciones, y para eso estamos, para ser la casa de todas las personas que a través del entrenamiento encuentran paz y bienestar. Recientemente nuestro CEO David Raya dijo que el espacio más íntimo que uno tiene es el centro de acondicionamiento físico, porque es un lugar solo para usted, donde en este mundo que está tan acelerado, donde se trabaja tanto… es donde el ser humano solo piensa en su objetivo personal. Por eso, en Smart Fit trabajamos con tanto amor, porque sabemos que es la experiencia humana la que está en juego cada vez que alguien nos visita.

¿Cuántas sedes tienen en Colombia?

Más de 170, y seguimos en expansión. Cada vez estamos llegando a más destinos. La idea es empezar a cubrir todas las zonas del país para que todos tengan la oportunidad de acompañarnos en este viaje tan bonito que Smart Fit tiene.

¿Con cuáles planes cuentan en Smart Fit?

Tenemos tres. El que más recomendamos, porque en realidad tiene muchos atributos de valor, es el Plan Black, pues permite que el usuario pueda entrenar en cualquiera de los 15 países en Latinoamérica que tenemos y en cualquiera de las 1.500 sedes. Adicionalmente, este permite que el usuario ingrese a cinco invitados al mes de forma gratuita y ofrece acceso al área del spa, exclusiva para clientes del Plan Black, entre otras bondades, por eso es el número uno. Ese tiene permanencia y no permanencia. Asimismo, acabamos de lanzar el Plan Fit, donde el usuario elige una sede; ese tiene permanencia. Y, por último, tenemos nuestro plan más básico, el Smart, que tiene una tarifa más alta que el Plan Fit, pero no tiene permanencia. Hay que tener en cuenta que las diferencias de precios entre planes son aproximadamente de entre $10.000 y $20.000, y, por este mes, tenemos una promoción importante, donde cualquiera de los tres está en $59.900.