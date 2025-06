Porvenir desarrolla modelo pionero para promover las finanzas responsables

Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir. / Cortesía Foto: Karen Salamanca @kassfot - Karen Salamanca @kassfot

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un contexto global marcado por la volatilidad financiera, la digitalización de los servicios y las crecientes desigualdades, la educación financiera emerge no solo como una herramienta para el manejo del dinero, sino como un pilar fundamental para la equidad y la estabilidad social.

Según datos del Banco Mundial, el 48 % de los adultos en América Latina no tienen una cuenta bancaria o no saben cómo sacarle mayor provecho, y Colombia no es la excepción. Si bien el país ha logrado avances significativos en inclusión financiera, lo que permitió que en 2024 el 96,3 % de adultos tuviesen algún producto de depósito o crédito, según los resultados del Reporte de Inclusión Financiera (RIF), realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la Banca de las Oportunidades, el acceso a productos financieros no garantiza su uso adecuado ni un correcto bienestar financiero por parte de los usuarios.

Asimismo, en un contexto en donde las decisiones económicas impactan directamente el bienestar individual y colectivo, y la mayoría de los colombianos enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones y planear su futuro, la educación financiera se ha convertido en una herramienta indispensable para construir sociedades más equitativas y resilientes.

Consciente de este desafío, Porvenir ha avanzado en iniciativas que promueven la conciencia financiera desde la infancia, así como modelos innovadores para garantizar un bienestar financiero sostenible. Esto ha catapultado a la compañía a posicionarse como líder en la promoción del bienestar financiero sostenible, integrando educación, tecnología e innovación social para acompañar a los colombianos en cada etapa de su vida financiera.

¿Qué es el Bienestar Financiero Sostenible Porvenir?

Como lo comentó Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, el Bienestar Financiero Sostenible Porvenir (BFSP) es un modelo integral de acompañamiento para personas y empresas que aborda los distintos aspectos que conforman una vida financiera equilibrada, consciente y sostenible.

Esta iniciativa pionera en Colombia refuerza el compromiso de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir con la educación y conciencia financiera, el desarrollo sostenible y la transformación social a través del empoderamiento financiero.

Este modelo permite la construcción de una ruta que impulsa a las personas a progresar a través de la toma de decisiones conscientes y responsables para lograr un equilibrio financiero de acuerdo con su momento de vida, teniendo en cuenta su impacto individual, social y ambiental.

Por medio de una serie de módulos estructurados, Bienestar Financiero Sostenible Porvenir brinda a los empleados la posibilidad de desarrollar habilidades clave para mejorar su salud financiera, construir su etapa de retiro, planificar su futuro, invertir de forma inteligente y adoptar hábitos de consumo responsables. Estos componentes están diseñados para impactar positivamente tanto en el bienestar individual como en el desempeño colectivo de la organización.

¿Cómo aplicar la ruta de Bienestar Financiero Sostenible Porvenir?

El modelo de Bienestar Financiero Sostenible Porvenir reconoce que el bienestar financiero va más allá del ahorro o la inversión. Se trata de un proceso de toma de decisiones conscientes y responsables que responden a las necesidades específicas de cada etapa de la vida para lograr un equilibrio financiero, teniendo en cuenta su impacto individual, social y ambiental. Con este propósito, Porvenir ha diseñado una ruta de bienestar financiero sostenible compuesta por seis frentes:

El futuro es ahorra: fomenta la educación financiera desde la infancia a través del juego y los hábitos saludables. Salud financiera: evalúa y fortalece la capacidad de ahorro, el manejo del endeudamiento y el control de gastos. Camino pensional: ayuda a proyectar un retiro digno mediante la planificación estratégica. Inversiones conscientes: promueve decisiones racionales de inversión con enfoque en sostenibilidad. Gestión patrimonial: enseña a proteger y multiplicar el patrimonio de manera estratégica. Consumo responsable: incentiva decisiones de gasto con impacto positivo en el entorno económico, social y ambiental.

Este enfoque pionero demuestra que la verdadera inclusión financiera va más allá del acceso a productos bancarios: requiere educación continua, planificación estratégica y un compromiso con el impacto social y ambiental. Al alinearse con los ODS, promover hábitos financieros saludables e integrar educación, tecnología y sostenibilidad en su estrategia, Porvenir no solo está empoderando a los colombianos para tomar decisiones financieras más conscientes, sino que también está contribuyendo a un sistema económico más justo y resiliente.

“Desde Porvenir, entendemos que cerrar la brecha pensional no solo es cuestión de ahorrar más, sino de transformar la relación de las personas con sus finanzas a lo largo de la vida, por eso con la compañía se posiciona como referente en Bienestar Financiero Sostenible poniendo a disposiciones de sus afiliados y de las empresas, un nuevo modelo de acompañamiento que aporta a la construcción del progreso financiero de los colombianos”, destacó Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir.

Validación del modelo con aliados estratégicos

La validación se realizó en colaboración con aliados estratégicos como la Universidad del Rosario, la cual participó en la conceptualización e investigación y referentes del modelo; en la validación del instrumento de diagnóstico y el fortalecimiento teórico del indicador de bienestar financiero sostenible.

Asimismo, el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES) validó la alineación del modelo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde destacó su carácter innovador y su potencial para reducir desigualdades y fortalecer el bienestar económico y social.