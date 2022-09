¿Qué es la IMPLANTOLOGÍA estratégica? Experta responde

Puedes leer: Los peores alimentos para la salud de los dientes

¿Cuál es la diferencia entre la implantología estratégica y la convencional?

Trabajé con los implantes convencionales, y la recuperación es bastante dolorosa para los pacientes. ¿Qué pasa con la implantología estratégica? Este sistema permite que el paciente se rehabilite en períodos cortos, logrando que este proceso sea menos traumático. El implante al ser más delgado y más largo genera menos fricción y menos calentamiento en el hueso.

¿Los pacientes que van a la Clínica Armonía Dental by Alexandra David han sido desahuciados por otros odontólogos?

Cuando tienen grandes pérdidas de hueso o cuando ya les han dicho que no hay nada que hacer, me buscan porque precisamente este sistema está diseñado para casos complejos. En él no se levanta la encía, este es un procedimiento que se hace con una fresa muy pequeña. Como el implante es tan delgado, no lastima al paciente. En la implantología estratégica no se requieren injertos de hueso, lo que se hace es anclarlos a los huesos estructurales.

La Clínica Armonía Dental by Alexandra David está en Cartagena y en Bogotá. ¿Cuál es la misión de estas sedes?

Ofrecemos una experiencia agradable desde el momento que el paciente internacional llega al país. Nosotros le mostramos lo bonito de Colombia, el equipo de la clínica los recibe desde el momento en que ponen un pie en el aeropuerto y tenemos convenios para que su estadía sea más agradable. Nosotros ofrecemos una experiencia dental integral, garantizamos un tratamiento de calidad. Hemos recibido a pacientes de distintas partes, por ejemplo de Estados Unidos, Alemania e Israel.

¿Cómo es el primer contacto del paciente extranjero con la clínica?

Inicialmente me escribe por WhatsApp o por Instagram y luego pide una valoración que le hacemos en línea. Una vez analizamos las imágenes diagnósticas, se le explica al detalle el procedimiento que se va a realizar. Cuando llega a la sede de Cartagena o Bogotá, reevaluamos el caso, se solicitan las ayudas diagnósticas necesarias y se programa de la cirugía para colocar los implantes estratégicos.

Estos procedimientos únicamente los hace la doctora Alexandra David.

