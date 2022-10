Por qué Ivonne la recomienda

“Al comienzo había inquietudes y dudas de sí era bueno o no, pero al mismo tiempo Resuelve me iba convenciendo gracias a que me asesoraba, me llamaba y me explicaba cada cosa que me decían en los bancos y que me asustaba. Me llamaban del banco y yo llamaba a Resuelve, así no me dejé engañar tan fácilmente”. “Mi deuda con las dos tarjetas sumaban $12’5000.000, al final lo pagué en siete meses y un total de casi $7’000.000, lo que significa un descuento del 40% aproximadamente. Yo pensé que no era posible lograr un descuento tan grande con un banco, por eso recomendaría a Resuelve tu Deuda a ojo cerrado”. “Si hay una persona que tiene un problema de sobreendeudamiento, que tiene problemas financieros o con los bancos, yo les diría que se acercaran a Resuelve tu Deuda y vean cual es la opción que se les brinda y que escuchen todas las opciones que hay, seguro que encontrarán una solución pronta al pago de las deudas que tienen. En Resuelve tu Deuda sí cambian vidas”.