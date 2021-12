Que la Navidad nos traiga alegrías y el año 2022 la bienaventuranza del cambio

Fecode tiene la firme convicción de que el progreso del país se consigue con educación pública. Foto: Cortesía

Fecode somos los docentes de Colombia, dedicados con amor y esfuerzo a la enseñanza de los niños, niñas y jóvenes, con la firme convicción de que el progreso del país se consigue con educación pública basada en la equidad, la inclusión y la justicia social.

Desde antes y durante la pandemia, hemos estado al frente de la educación pública, superando los retos, pero también acompañando a las familias de nuestros estudiantes en los momentos difíciles y en los felices. Estuvimos allí cuando se requirió superar los problemas de la virtualidad, porque el gobierno no invirtió en la dotación ni en la infraestructura para garantizar la conectividad; y muchos de los recursos que dispusieron se dilapidaron o no se ejecutaron. Escuchamos a los padres cuando el retorno a la presencialidad y vimos la felicidad en los ojos de nuestros estudiantes cuando volvieron con el tapabocas a las aulas. Por eso, también luchamos en las calles por condiciones dignas, agua, energía, conectividad, baterías sanitarias, implementos de bioseguridad, la designación de docentes, personal de servicios generales y de vigilancia; condiciones que aún no se cumplen.

Por ello, porque conocemos la realidad del país y la enfrentamos ante un gobierno que no escucha, que se hace el sordo a los problemas de la población, que no cumple, ausente de empatía social y que no responde con soluciones a las problemáticas de las regiones y de las comunidades, invitamos a construir juntos un 2022 donde cambie el país y se respeten los derechos de los colombianos y colombianas, que podamos avanzar para superar la pobreza, las necesidades, el desempleo y el hambre.

Un abrazo solidario a las familias que perdieron a sus seres queridos, este año, a causa de la pandemia, de la violencia criminal y de la estatal, defendiendo los derechos humanos, los derechos laborales o los derechos ambientales. También a quienes resultaron heridos por la represión contra la protesta social. Decimos no más a la violencia, las amenazas, las estigmatizaciones y la persecución contra el Magisterio Colombiano.

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a los maestros y maestras por su empeño, entrega, pertinencia, valentía y profesionalismo para garantizar la educación en todo el territorio nacional.

Como lo hacemos en cada clase, invitamos a reflexionar y a examinar el modelo, a pensar, a liberar nuestras ideas con base en el conocimiento y crecer como seres humanos; seguiremos trabajando por la Escuela Territorio de Paz; solo la educación integral nos libra de la condena de la ignorancia.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –Fecode- les desea una Feliz Navidad y un Próspero Año 2022, lleno de bienaventuranza, logros y respeto por los derechos humanos.

Comité Ejecutivo

Wiliam Henry Velandia Puerto, presidente

Luis Edgardo Salazar Bolaños, secretario general