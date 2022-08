¿Qué son las ceramidas y por qué son tan importantes para el cuidado de la piel?

Foto: Imágenes Cortesía

¿Sabías que un déficit de ceramidas en la barrera cutánea puede conllevar a patologías en la piel como resequedad, irritación, rojez y descamación? Además, la exposición al sol, los factores climáticos y la edad también afectan los niveles de ceramidas en la piel y dañan la barrera cutánea.

Mucho se oye hablar de este término, sin embargo, la mayoría desconoce lo importante que son para el cuidado de la piel, por lo tanto, hay que saber que las ceramidas son lípidos o grasas que se encuentran de manera natural en la piel y son esenciales para garantizar el buen funcionamiento de la barrera cutánea y mantener la hidratación.

Las ceramidas forman hasta un 50 % de la barrera de la piel, no obstante, cuando los niveles son bajos esta se debilita, haciendo que la hidratación se escape de la piel y se vuelva seca, reactiva o irritada. Por lo tanto, aplicar ceramidas directamente en la piel ayuda a restaurar la barrera y mantenerla sana.

Recuerda que seguir hábitos que ayudan a tener una piel sana va mucho más allá de los beneficios relacionados con el aspecto y la belleza, porque permiten mantener un estado óptimo de la barrera de la piel, órgano fundamental, ya que, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, protege al organismo de factores como bacterias, sustancias químicas y temperatura, contiene secreciones que pueden destruir bacterias y la melanina, pigmento químico que nos defiende de los rayos ultravioleta, que pueden dañar las células de la piel, y regula la temperatura corporal, entre otras funciones.

Productos con ceramidas para la salud y la belleza de la piel

En el mercado se puede elegir entre una amplia variedad de productos para el cuidado de la piel, sin embargo, debes tener en cuenta muchas características para fortalecer y disfrutar de los beneficios de este importante órgano.

Una gran elección es CeraVe, la marca número uno de hidratación corporal recomendada por dermatólogos, que llegó a Colombia en enero de 2022 a revolucionar el mercado dermocosmético, gracias a su excelente tecnología, respaldo dermatológico y precios asequibles.

Entre otros beneficios y características especiales, toda la línea de CeraVe cuenta con la combinación única de tres ceramidas esenciales, idénticas a las que se encuentran de manera natural en nuestra piel (ceramidas 1, 3 y 6-II), que ayudan a controlar la piel seca, reduciendo la falta de hidratación y restaurando la barrera natural de la piel.

CeraVe en Colombia cuenta con un portafolio de ocho productos, no obstante, sus estrellas son la crema y la loción hidratante, ambas para pieles secas, pero con ciertas diferencias que las hacen aptas para todas las pieles. Estas son solo algunas de sus características:

CeraVe crema hidratante

La crema hidratante de CeraVe, desarrollada por dermatólogos, ofrece una respuesta idónea para aquellas pieles muy secas y agrietadas que buscan una hidratación profunda y duradera, además, es un referente en las pieles más delicadas.

El resultado es una fórmula no comedogénica que no deja residuos sobre los poros y que fortalece la piel en cualquier zona. Asimismo, al no contener ningún perfume, es perfecta para las pieles sensibles. Ten en cuenta, entonces, que la crema hidratante de CeraVe solo contiene los ingredientes necesarios para fortalecer la barrera protectora de las pieles más delicadas, y precisamente esto es lo que la hace adecuada para las pieles con tendencia a irritarse o resecarse.

Entonces, para quienes buscan una crema hidratante para el cuerpo, CeraVe responde con su producto estrella, ya que es un producto de rápida absorción que, a pesar de su textura cremosa, no deja sensación grasosa en ninguna zona del cuerpo.

Además, con una única aplicación diaria mantiene la hidratación durante 24 horas. Aplícala en las zonas que encuentres más secas o que tengan picor. Es ideal para codos y rodillas.

CeraVe loción hidratante

Si estás buscando la mejor hidratación para tu piel, la fórmula superhidratante de la loción de CeraVe, el otro producto estrella de la marca, es la mejor opción, ya que te ayudará a mejorar la barrera protectora gracias a su fórmula no grasa que se absorbe de manera casi instantánea, sin sensación oleosa, lo que la hace ideal para el rostro y el cuerpo.

Su fórmula ligera, también desarrollada por dermatólogos, incluye ácido hialurónico, tres ceramidas esenciales y glicerina.

Ten en cuenta que, así como la crema, la fórmula de la loción de CeraVe no contiene perfumes, por lo que es apta para pieles sensibles de adultos y niños.

Entre otras, la crema y la loción de CeraVe, cuentan con la tecnología Multivesicular (MVE), que encapsula las ceramidas para garantizar una difusión eficaz dentro de la barrera cutánea y una liberación lenta a lo largo del tiempo. Esta tecnología continúa liberando activos dentro de la barrera protectora de la piel mucho después de que hayas terminado de aplicarla.

¿Cómo es tu piel y cuál es la textura que buscas al aplicar un producto? Esto definirá cuál es la mejor opción para ti, pero sin duda, la crema, o la loción, cumplirán con tus expectativas.

