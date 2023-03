realme amplía recursos de I+D para potenciar tecnología de punta

realme busca que las tecnologías de vanguardia sean más accesibles para todos Foto: Cortesía realme

realme, la marca de teléfonos inteligentes de más rápido crecimiento en el mundo, anunció una inversión en recursos de investigación y desarrollo (I+D) en un centro denominado Realme Global Institute of Leap-forward Technology, ubicado en Shenzhen, China, con sucursal especializada en India.

Este Instituto se suma a otros cuatro importantes estudios de diseño a nivel mundial de realme para acelerar innovaciones en términos de diseño de teléfonos inteligentes. Los recursos de I+D representan la estrategia y la determinación de realme para acelerar innovaciones para el desarrollo de productos futuros.

En esta oportunidad, el Instituto de Shenzhen se encargará de desarrollar importantes innovaciones tecnológicas, mientras el centro de investigación y desarrollo en India tendrá la tarea principal de recopilar y clasificar los comentarios de la comunidad de usuarios para guiar el desarrollo de futuros proyectos. Esto conducirá a una mejora más ágil y adaptable que permitirá a Realme ofrecer una mayor velocidad y calidad en sus tecnologías, productos y marketing.

El realme Global Institute of Leap Forward Technology incluye a más de 60 expertos técnicos para supervisar la competencia de futuros productos, mientras realme anunció la ampliación de su equipo de I+D, que ahora cuenta con el 60 % del total de empleados de la marca, apuntándole a la innovación en seis puntos claves: cargas rápidas, fotografía, pantallas, juegos, chipset y diseño industrial.

Además, el Instituto trabajará paralelamente con aliados y laboratorios de la industria móvil (internos y externos), lo que acelerará la explotación de la demanda de los usuarios y una operación más eficiente entre I+D y marketing.

Al respecto, Yao Kun, presidente de investigación y desarrollo global de realme, dijo: “La innovación permite una transformación tecnológica más rápida a través de inventos que no existían. Por lo tanto, nos enorgullece anunciar que se estableció realme Global Institute of Leap-forward Technology para crear un marco de investigación para respaldar el crecimiento de nuestro negocio en el futuro y crear tecnologías avanzadas que necesita el mercado”.

De este modo, cada paso de realme en el desarrollo de productos se basará en la estrategia Spire, lo que significa que cada nuevo producto creado estará equipado con al menos una de las tecnologías avanzadas de la siguiente manera: tecnología de punta, experiencia, diseño y desempeño.

Así, realme se ha dedicado en bridar productos dirigidos a sus fans con tecnologías de diseño más enfocadas. Mediante la estrategia Spire, la marca mejorará la experiencia de producto, donde cada uno estará respaldado por diseños, rendimientos y experiencias superiores. Los tres cimientos serán la base estable de esta “torre”, de toda la experiencia del producto, desde la tecnología hasta el diseño, el rendimiento y más.

Además, la marca confirma actualización estratégica de su Serie C

Un estudio de la marca descubrió que un 70 % de usuarios de la serie C quisieran mayor almacenamiento, 56 % una mejor cámara y 50 % gustaría de una carga más rápida en sus celulares.

Por eso, la marca busca posicionar su serie C como “la campeona del segmento”, con el objetivo de crear “un teléfono campeón que todo el mundo puede permitirse comprar”.

Con las actualizaciones estratégicas, la nueva serie C logrará una tecnología líder en su segmento centrada en imagen, almacenamiento, carga rápida y diseño. Por lo que, para ofrecer una experiencia de usuario mejorada, realme hará esfuerzos en tres aspectos en la serie C: ofrecer una cámara con más píxeles, mayor almacenamiento y carga más rápida en sus terminales.

Además, con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario que sobrepase las expectativas, realme incluirá más características innovadoras en la serie C. Con esto, la marca se adhiere a traer diseños audaces, típicos de las gamas altas, a los celulares de la serie C, superando todos los demás diseños de teléfonos en el segmento.

Aunque había puesto en marcha la estrategia Spire en las series GT y Número, ahora la marca la incorpora para su serie C mostrando determinación para redefinir el teléfono en su rango de precios, haciendo de esta una línea de productos con el estándar de buque insignia.

La estrategia Spire ilustra que un producto liderará con un gran salto tecnológico -innovación-, para ser parte de la torre de productos insignia de realme. Además, se apoyará en un diseño, rendimiento y experiencias superiores, que son los cimientos estables de esta torre.

La compañía cree que los teléfonos de cualquier segmento no tienen por qué sacrificar ni degradar sus especificaciones, y por ello la marca promete seguir ofreciendo funciones líderes en cada categoría de smartphones para que superen las expectativas de sus usuarios, sea cual sea el rango de precios en que el consumidor se interese.

Con dichas actualizaciones estratégicas en la serie C, Realme ofrecerá productos con más e interesantes características que los harán líderes en su segmento. La nueva serie C (mejorada) persigue el objetivo de ser la mejor opción en su categoría, y Realme ilustra que la C es de “Campeón”.

Además de promover el concepto de que “todos somos campeones en la vida”, realme pretende que los jóvenes de todo el mundo crezcan y disfruten de su experiencia de campeón en cada momento.