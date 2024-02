Reformas tributarias en Colombia: todo lo que necesita saber sobre este mecanismo

Una reforma tributaria busca modificar una serie de impuestos para tener mayor recaudación a nivel nacional. Foto: Cortesía

Uno de los temas más recurrentes en Colombia es la reforma tributaria. Su importancia en la vida de los colombianos, de las empresas y del país en general son indispensables no solo para el desarrollo económico, sino también para el desarrollo sostenible del país.

Sin embargo, Colombia es un país que tiene reformas tributarias constantemente, mandando algunos mensajes confusos a muchas personas, que, en ocasiones, no alcanzan a entender el impacto que tiene en sus vidas. Porque, aunque la reforma tributaria, o fiscal, tiene el fin de sostener la economía de un país y establecer nuevas dinámicas, en ocasiones no son tan convenientes.

Pesando en esto, El Espectador habló con Catalina Hoyos, socia fundadora de la firma Godoy Hoyos -Goh- y reconocida como una de las personas más influyentes del país. Ella es socia encargada de la Práctica de Derecho Tributario y Litigios Tributarios de la firma. También se destaca su singular experiencia en tribunales arbitrales.

La versatilidad de Catalina Hoyos la ha hecho sobresalir en diversos ámbitos de asesoría y consultoría a gremios, gobierno y empresas como los litigios, las disputas de precios de transferencia, fusiones y adquisiciones, definición de políticas fiscales, economía digital, mercado de capitales y asuntos internacionales.

Mientras que Goh es una gran boutique de servicios legales integrada por un equipo con una sólida formación profesional, alto reconocimiento en el mercado de servicios legales, vasta experiencia y orientado a la búsqueda de soluciones y la agregación de valor para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Por eso, Catalina Hoyos es una voz de autoridad para hablar de las reformas tributarias en el país.

Colombia es un país que tiene reformas tributarias casi que cada dos años, ¿qué mensaje manda esto a las firmas y a los inversionistas?

La frecuencia de las reformas tributarias en Colombia envía un mensaje de inestabilidad y cambio constante a las firmas y los inversionistas. Esta situación puede generar desafíos para la planificación financiera y fiscal de las empresas, ya que deben adaptarse constantemente a nuevas regulaciones y políticas públicas. Los inversionistas consideran una serie de factores clave al evaluar la decisión de invertir en un país. Estos factores varían según el tipo de inversión, el perfil del inversionista y la industria en cuestión, pero en general, los principales factores son precisamente la estabilidad política y legal, seguida del clima de negocios y la estabilidad económica. Sin duda, el mensaje que estamos mandando no es el mejor.

Además, a pesar de la falta de confianza que pueda inspirar el actual gobierno, las reformas tributarias son una constante en el panorama político, y este gobierno no es una excepción. No obstante, no hay indicios de que una nueva reforma vaya a afectar los derechos legalmente reconocidos.

En 2023 entró en vigor la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, ¿qué efecto han visto las empresas en sus finanzas?

Las empresas han experimentado un considerable aumento en su carga fiscal debido a una serie de modificaciones sustanciales en el ámbito tributario. Estas reformas incluyen la implementación de tributación mínima, la eliminación o reducción de beneficios fiscales previamente vigentes, un aumento en las tasas impositivas aplicables a entidades financieras y de generación de energía a partir de recursos hídricos, entre otras.

También se han establecido regulaciones más rigurosas y onerosas para el sector de recursos naturales no renovables, así como un incremento en los impuestos aplicables a las zonas francas. La derogatoria de regímenes especiales, como el de mega inversiones, ha impactado también en el panorama tributario. Adicionalmente, se han introducido nuevas regulaciones en materia de impuestos medioambientales y saludables, junto con la creación de normativas relacionadas con la extraterritorialidad del impuesto a la renta. En conjunto, estas medidas han llevado a que nuestros impuestos alcancen niveles sin precedentes en términos de carga fiscal para las empresas.

¿Cuáles han sido los principales impactos en las personas naturales?

En primer lugar, el impuesto al patrimonio se volvió permanente, lo que representa un cambio fundamental en la estructura fiscal. Del mismo modo, se procedió a la consolidación de diversas cédulas de ingresos, con la excepción de las ganancias ocasionales, generando cambios que se traducen en la carga fiscal. Se redujo el límite de rentas exentas en el ámbito laboral y se impusieron restricciones a los beneficios fiscales.

Asimismo, se disminuyeron los umbrales a partir de los cuales los individuos y las empresas pueden incurrir en conductas delictivas.

Todas estas medidas repercuten en el aumento en la carga impositiva para aquellos con ingresos medios y medio altos, lo que ha afectado su capacidad de ahorro e inversión. Además, las modificaciones en las tarifas y la disminución de beneficios han impactado el bolsillo de los contribuyentes.

Algunos puntos de la reforma, como la no deducibilidad de las regalías, han sido devueltos en la Corte, ¿qué falló con la estructuración legal del proyecto?

La declaratoria de inconstitucionalidad de algunos puntos de la reforma tributaria por parte de la Corte Constitucional genera una preocupación fundada en relación con la forma en que se estructuran los proyectos de ley. Esto resalta la importancia de un cuidadoso proceso de elaboración y revisión de las reformas tributarias para evitar controversias legales y garantizar su coherencia con la Constitución.

En cualquier caso, la decisión de la Corte envió un mensaje claro y contundente: las reformas tributarias no deben realizarse a expensas de sectores específicos. Este mensaje es positivo y resalta la importancia de la equidad en la formulación de políticas fiscales.

El gobierno ya está hablando de una nueva reforma. ¿Cómo ve la propuesta de bajar la carga impositiva de las empresas y recomponerla con las personas naturales de ingresos medios y medio altos?

La propuesta de reducir la carga impositiva de las empresas e incrementar la de las personas naturales tiene como objetivo equilibrar la distribución de la carga tributaria. En este sentido, el “qué” es claro: Colombia, en comparación con otros países, especialmente los de la OCDE, presenta un desequilibrio en la carga tributaria entre las empresas y las personas naturales. Idealmente, deberían ser las personas naturales quienes contribuyan de manera más significativa, de manera que se permita a las empresas cumplir con sus responsabilidades sin generales mayores obstáculos.

El desafío radica en el “cómo” lograr este objetivo, ya que las empresas son más fáciles de fiscalizar, mientras que atraer las grandes riquezas individuales al sistema impositivo sigue siendo un enigma. Tampoco pareciera ser suficiente ni oportuno centrar la reforma, en este punto, en un incremento al impuesto a los dividendos.

La fiscalización de las empresas requiere menos recursos y esfuerzos por parte de las autoridades, y gran parte de la recaudación se concentra en ellas, especialmente en las grandes compañías que, en su mayoría, cumplen con sus obligaciones tributarias de manera puntual. La solución del problema es, entonces, una especie de cuadratura del círculo: Lo ideal es que los individuos aportemos al recaudo en mayor proporción, pero muchos individuos y sus riquezas son unos perfectos desconocidos para la DIAN.

Sería un desatino que al final se termine gravando con tarifas mayores a quienes ya declaran y pagan impuesto de renta, que en su mayoría son los empleados pertenecientes a la economía formal. Sin embargo, la situación de los trabajadores informales es una preocupación importante, especialmente considerando que, según el informe de noviembre de 2023 del DANE, representan el 44.5% del total. La reforma laboral actualmente en curso tiende a encarecer la formalidad laboral, lo cual podría entrar en conflicto con una eventual reforma tributaria, generando así una contradicción entre ambas medidas.

Cambiando de tema, y con el objetivo de conocer más la firma. ¿Cuáles son las principales bondades de Goh?

Las principales bondades de Goh incluyen su experiencia en el asesoramiento legal y tributario, su compromiso con la excelencia en el servicio al cliente y su capacidad para adaptarse a los cambios. Además, su enfoque en la innovación tecnológica y su compromiso con la comunidad y el desarrollo sostenible son aspectos destacables de nuestra organización.

¿Cuáles son las áreas de práctica de la firma?

Abarcan una amplia gama de servicios legales y tributarios, que incluyen derecho corporativo, fiscal y aduanero, litigios y arbitraje, derecho administrativo e infraestructura, energía y recursos naturales.

Godoy Hoyos, entre muchas otras características, también es reconocida por sus innovaciones tecnológicas. ¿Cuáles destacaría?

Godoy Hoyos es reconocida por su compromiso con la innovación tecnológica en el ámbito legal. Esto incluye el uso de herramientas avanzadas para la gestión de casos, la automatización de procesos y la implementación de soluciones digitales para brindar un servicio más eficiente y efectivo a sus clientes. Tenemos aplicaciones desarrolladas por nuestro equipo de tecnología, que pasan por herramientas para revisar declaraciones de renta, tecnologías basadas en ChatGPT que se nutren de nuestra propia información para facilitar el trabajo de los abogados y herramientas de inteligencia artificial para la atención de litigios y arbitraje.

¿Por qué es indispensable que las empresas cuenten con una firma de abogados?

Contar con una firma de abogados es indispensable para las empresas porque proporciona asesoramiento legal especializado y ayuda a cumplir con las regulaciones fiscales y legales. Esto permite a las empresas navegar de manera segura en un entorno empresarial complejo y minimizar riesgos legales, lo que es esencial para el éxito a largo plazo y la protección de sus intereses.

