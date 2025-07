Saber adaptarse, el nuevo diferencial

Decano Juan Santiago Correa Restrepo. Foto: Cortesía

Los cambios que vive Colombia no dan tregua. La velocidad con que se transforman los mercados, la tecnología y la forma de gestionar las organizaciones obliga a mirar la educación superior con otros ojos. El aprendizaje continuo, o a lo largo de la vida, dejó de ser un complemento para convertirse en un factor central de competitividad, tanto a nivel individual como colectivo. Un título universitario, por sí solo, difícilmente asegura un lugar en un mercado laboral que exige habilidades específicas, actualización constante y una comprensión estratégica de entornos que no se detienen.

Según el Observatorio Laboral para la Educación, los profesionales con estudios de posgrado presentan tasas de vinculación laboral hasta un 12 % superiores frente a quienes solo tienen pregrado, y perciben ingresos entre un 20 % y un 40 % mayores. Buena parte de los cargos directivos en empresas colombianas requiere formación avanzada. No es un asunto menor: se trata de un diferencial concreto que moldea trayectorias profesionales y define posibilidades reales de movilidad social.

Este contexto ha coincidido con la consolidación de la virtualidad como modalidad académica legítima y de calidad. Más de 350.000 estudiantes cursaron programas virtuales en Colombia durante 2024, según el Ministerio de Educación Nacional. La virtualidad expresa algo mucho más estructural: la necesidad de equilibrar desarrollo profesional, trabajo y vida personal, sin sacrificar profundidad ni rigor. En la Universidad Jorge Tadeo Lozano esto se traduce en un crecimiento sostenido de programas virtuales, impulsado por maestrías y especializaciones como el MBA, la Maestría en Analítica de Negocios o las especializaciones en Finanzas Computacionales, Diseño con Inteligencia Artificial y Metodología BIM. Todas combinan plataformas sólidas, metodologías activas y contenidos pertinentes para el entorno empresarial.

Pero el verdadero giro está en cómo se construyen hoy las trayectorias académicas. Cada vez más profesionales buscan rutas formativas flexibles, que les permitan certificar competencias en el camino, acumular micro o macrocredenciales digitales y configurar perfiles alineados con los sectores donde desean incidir. Las microcertificaciones se han vuelto claves: acreditan habilidades puntuales que pueden sumarse a lo largo de la vida laboral y que el mercado reconoce como un activo inmediato, sobre todo en ámbitos donde la transformación digital impone ciclos acelerados. En esto, Utadeo sigue ofreciendo programas cortos altamente pertinentes.

La internacionalización también cambió de forma. Ya no depende exclusivamente de la movilidad física ni de estancias prolongadas en el exterior. Hoy en Utadeo se concreta mediante convenios, dobles titulaciones, proyectos colaborativos y expertos internacionales que enriquecen los programas sin obligar a interrumpir la vida personal o laboral. Esta manera de entender lo global amplía referentes y permite trabajar sobre problemáticas comunes a distintos contextos. Es, en esencia, una forma de prepararse para un mundo laboral que opera con lógicas cada vez más interconectadas.

Nada de esto tendría el impacto deseado si no estuviera anclado en la pertinencia. El sector educativo colombiano enfrenta un momento exigente, con señales de desaceleración, marcos regulatorios rígidos y una competencia intensa por atraer estudiantes. Ante este panorama, el vínculo con el sector productivo se vuelve determinante. En Utadeo, la revisión profunda de los planes de posgrado ha permitido renovar contenidos y, sobre todo, incorporar la visión de empresas y gremios para identificar vacíos de formación, tendencias y retos que la academia debe ayudar a resolver.

Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se ha consolidado un enfoque que integra pensamiento estratégico, innovación y desarrollo creativo, orientado a formar profesionales capaces de gestionar entornos diversos, diseñar soluciones que antes no existían y liderar transformaciones en sectores que van desde las industrias culturales hasta los servicios financieros. Es un sello que rompe con la segmentación clásica entre programas puramente técnicos o artísticos. Hoy el mercado requiere perfiles híbridos, capaces de vincular datos con experiencias, análisis riguroso con diseño de soluciones, gestión con creatividad en nuestros programas de pregrado y posgrado.

El momento obliga a ser prudentes. La presión por mantener matrícula en un contexto menos dinámico y garantizar sostenibilidad empuja a consolidar estrategias que combinen flexibilidad, rigor y pertinencia. La expansión de la virtualidad, el fortalecimiento de las microcertificaciones y la diversificación de modalidades son respuestas consistentes para asegurar que el paso por la universidad siga siendo una inversión con retornos reales.

Más allá de estadísticas o proyecciones, el reto está en consolidar un modelo educativo que anticipe cambios sin perder exigencia. Un modelo que combine apertura con solidez académica, use la tecnología como medio para potenciar aprendizajes y mantenga conexión constante con el sector productivo. Tal vez ahí resida la tarea más relevante hoy: no solo transmitir conocimientos, sino formar personas con criterio, capaces de gestionar con solvencia y proponer caminos distintos. Porque el verdadero impacto de la universidad no se mide solo en diplomas, sino en la manera como transforma la forma de pensar y decidir frente a un mundo que, sin detenerse, seguirá planteando nuevos desafíos.

*Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano