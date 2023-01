Samsung, pensando en la personalización de los hogares

El nuevo objetivo en televisores está enfocado en entregar opciones prémium con OLED. Foto: Cortesía Samsung

Ser cada día más sostenible y ofrecer productos prémium de última tecnología es el resumen de las últimas novedades en televisores que presentó Samsung en la reciente edición del Consumer Electronics Show (CES), que se desarrolló la semana pasada en Las Vegas, Estados Unidos. Novedades en pantallas, tamaños, formas de interactuar con los contenidos y hasta una línea enfocada en el mundo gaming.

Por supuesto, uno de los focos de la firma surcoreana que buscará implementar en nuestro país son los nuevos modelos de smart TV denominados Neo QLED, MICRO LED y Samsung OLED. Estas líneas están acompañadas de productos y accesorios de estilo de vida que se destacan por brindar una alta cuota de personalización.

“Nosotros tenemos un plan de completitud, es decir, si una persona quiere comprar un televisor, cualquiera sea el tamaño o la tecnología, Samsung lo tiene”, asegura Andrés Ovalle, director de Visual Display Samsung Colombia. Esa forma de entregar un producto completo tiene que ver en cómo las necesidades se ajustan a los estilos de vida de los consumidores, que en palabras de Ovalle, lo que hoy procuran desde la compañía es “entregar televisores específicos para una necesidad específica”.

“Durante todo 2022 estuvimos muy fuertes en la estrategia de la categoría de Lifestyle, que son televisores diseñados para una necesidad específica. Por ejemplo, The Frame, que parece un cuadro en la sala, y los gaming que lanzamos el año pasado han apuntado a un mercado que está creciendo de una forma increíble; también tenemos The Terrace, el cual es el único televisor de exteriores que se vende en el mercado. Nosotros desde Samsung les entregamos a los usuarios colombianos la posibilidad de o irse por el camino de la tecnología o el camino del estilo de vida. Por eso este año estamos complementando todo nuestro portafolio en Colombia con la tecnología OLED”, afirma Ovalle.

Ya hablando de productos, en cuanto a calidad de imagen, Neo QLED cuenta con el avanzado procesador Neural Quantum de Samsung, que es compatible con el televisor Quantum Mini LED-lit, el cual tiene un procesador de 14 bits y escalamiento de IA, lo que habilita funciones como control de luz adaptable a la forma y mejorador de profundidad real.

En 2022, en Colombia la llegada de The Freestyle y The Premiere dejaron bien parada a la compañía surcoreana en llevar la experiencia de una pantalla a diferentes superficies y tamaños. En este CES 2023, Samsung anunció la llegada de The Premiere 8K. Este proyector láser ahora entregará contenido en 8K a un máximo de pantalla de 150 pulgadas.

En esa misma línea, la firma anunció que ahora The Freestyle, el dispositivo flexible que proyecta en paredes y techos, y que es posible llevar a cualquier parte por su reducido tamaño, ahora funcionará con Smart EDGE Blending, una función que permite usar dos The Freestyle al tiempo y ver contenido en una configuración 21:9 sin alineaciones ni ajustes manuales.

Personalización en todas las líneas

Hablando un poco sobre los electrodomésticos inteligentes y la línea blanca que ofrece Samsung en Colombia, es obligatorio hablar sobre Bespoke.

“El foco este 2023 en línea blanca es seguir consolidando el mercado prémium tanto en nevecones como en lavadoras, con un liderazgo que está por encima del 40 % en market share. Para lograr esa apropiación del mercado en Colombia vamos a continuar con el desarrollo de Bespoke en nuestro país y durante 2023 vamos a continuar expandiendo el segmento. Vamos a lanzar más nevecones, con hornos microondas y aspiradoras robot. Es que Bespoke es la oportunidad que le ofrece Samsung en personalización a los consumidores. Con Bespoke les damos a los usuarios la posibilidad de tener colores en sus electrodomésticos, de poder cambiar, de tener modularidad, toda esa posibilidad de personalizar que ofrece Samsung no la tiene ninguna marca”, apunta Santiago Ospina, director de Home Appliances de Samsung Colombia.

Las novedades y el nuevo portafolio de Samsung este 2023 estará llegando en lo corrido de este año y seguirá ese mismo enfoque de entregar experiencias prémium con una personalización única.