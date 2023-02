Si hoy fueran las elecciones en Medellín, Federico Gutiérrez sería el alcalde

En Medellín la mayoría de los ciudadanos (23,2 %) asegura no tener preferencias por ningún partido político. Foto: Pixabay

A ocho meses de las elecciones de autoridades locales y regionales en el país, la temperatura política en Medellín va en aumento. Considerada la segunda plaza electoral más importante del país, después de Bogotá, la capital antioqueña ha sido escenario en los últimos años de una ardua disputa entre las llamadas fuerzas progresistas, en cabeza del actual alcalde Daniel Quintero, y sus opositores, orilla en la que se ubican desde el uribismo y otros partidos hasta varios movimientos independientes.

En la actualidad, todos se mueven tratando de posicionarse de cara a la cita en las urnas y las encuestas muestran nombres que desde ya toman fuerza, así no haya una última palabra y muchos estén deshojando la margarita para tomar una decisión si aspiran o no.

Es el caso, por ejemplo, del exalcalde y excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien según una encuesta realizada por la firma WAA, que consultó a 1.848 medellinenses que expresaron su voluntad de participar en los comicios de octubre, le saca una amplia ventaja a todos los demás posibles aspirantes a la Alcaldía, con una intención de voto del 28,5 %.

Sin duda, el protagonismo que tuvo en la reciente campaña por la Presidencia de la República le sirve hoy para posicionarse en el pulso por el poder local, en el cual ya estuvo durante el cuatrienio 2016-2020. Gutiérrez se ha convertido en uno de los acérrimos críticos del mandato de Gustavo Petro y hace algunas semanas le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la personería jurídica para su movimiento político “Creemos Colombia”, lo que, de darse, le daría el plus de contar con partido propio.

Liliana Rendón, Lucas Cañas, Rodolfo Correa y Gilberto Tobón darían la pelea si Gutiérrez no se presenta

El segundo lugar en la encuesta lo tiene el abogado Gilberto Tobón Sanín, quien aspiró el año pasado al Senado por el movimiento “Fuerza Ciudadana”, siendo la quinta votación del país con más de 170.000 apoyos, que sorprendentemente no le alcanzaron para quedarse con la curul, pues dicha colectividad no alcanzó el umbral.

Su intención de voto es del 7,5 %. Tobón Sanín ya confirmó que será candidato a la Alcaldía por firmas y ha tomado distancia del alcalde Quintero y del expresidente Álvaro Uribe. “Voy a ser un candidato autónomo, no voy a ser candidato de Daniel Quintero, ni de Uribe. Si no saco las firmas, me retiro. Soy un candidato autónomo (…) soy un hombre claro. Por eso soy mal político, soy más politólogo que político”, dijo.

En cuanto a los demás nombres incluidos en el estudio, su intención de voto está así: Rodolfo Andrés Correa (7,3 %), Lucas Cañas Jaramillo (6,5 %), Liliana Rendón (5,6 %), Juan Carlos Upegui (5,1 %), Alfredo Ramos Maya (4,0 %), María Paula Aguinaga (3,0 %), Albert Corredor Bustamante (1,9 %), Jennifer André Uribe (1,6 %) y Ana Cristina Moreno (1,4 %). Otros nombres propuestos registran cifras por debajo del 1,0 %, entre ellos: Jorge Londoño de la Cuesta, Federico Hoyos, Carlos Mario Estrada, Simón Molina y Juan Camilo Restrepo.

A su vez, el voto en blanco es del 9,2 % y un 14,1 % de los consultados dijo no tener intención de votar por ninguno de los candidatos planteados.

La encuesta de la firma WAA planteó además un interrogante clave en el actual escenario electoral para la capital antioqueña y que tiene que ver con quienes siguen los lineamientos del alcalde Daniel Quintero y aspiran a mantener su legado.

A la pregunta sobre por cuál de los posibles candidatos cercanos al mandatario votarían, el primer lugar lo obtuvo Juan Carlos Upegui, con 5,5 % de apoyos, seguido de María Paulina Aguinaga, con 3,8 %. Después aparecen Albert Corredor Bustamante (2,3 %) y Jennifer Andree Uribe (1,7 %). Sin embargo, en este asunto, lo que llama la atención es que una gran mayoría, el 86,7 %, respondió que no votaría por ninguno de ellos, lo que bien puede ser una muestra del inconformismo de la gente con quienes aspiran a suceder a Quintero o quizás con su gestión.

Lo que se espera, eso sí, es que al final haya unidad entre el “quinterismo” para tener un solo candidato con la fuerza suficiente para pelear la Alcaldía.

Por otro lado, en Medellín la mayoría de los ciudadanos (23,2 %) asegura no tener preferencias por ningún partido político, mientras que un 22,4 % contestó simpatizar con el Centro Democrático y un 17,0 % con el Pacto Histórico. Después aparecen el Partido Liberal (13,3 %), el Partido Conservador (8,5 %), la Alianza Verde (6,6 %) y Cambio Radical (4,7 %), entre otros.

Finalmente, la firma WAA les consultó a los medellinenses por sus preferencias electorales para la Gobernación de Antioquia y en ellas se deja ver una amplia ventaja para Luis Pérez Gutiérrez (28,7 %), ex precandidato presidencial, exalcalde de Medellín y exgobernador. Después están Mauricio Tobón (9,7 %), Esteban Restrepo (9,1 %), Eugenio Prieto (2,9 %), Luis Fernando Suárez (2,7 %), Andrés Julián Rendón (2,5 %), Julián Bedoya (1,9 %) y Juan Diego Gómez (1,4 %). Un número alto de los encuestados (20,6 %) dijo que no votaría por ninguno de los nombres propuestos y 17,9 % respondió que preferiría votar en blanco.

Esta publicación fue pagada por la firma WAA SAS., que está certificada mediante la resolución 5309 del 15 de septiembre de 2021 del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta es la ficha técnica de la encuesta:

Financiación: Propia.

Técnica de investigación: Presencial.

Ámbito Geográfico: Medellín, comunas 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11 y 16 (Santo Domingo, Guayaquil, Aranjuez, Manrique, La 45, La Milagrosa, Pablo Escobar, Carambola, Los Cerros, El Salvador, El Poblado, Enciso, Buenos Aires, Popular, Belén, entre otros).

Universo: Colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio.

Tamaño de la muestra: 1.848 encuestas, aquí los datos han sido ponderados para ajustarlos a las principales variables sociodemográficas de la población de la ciudad de Medellín.

Error Muestral: 2.6% indicando que los datos presentados son bajo supuestos de muestra aleatoria.

Trabajo de campo: 23, 24, 25 y 26 de febrero de 2023

Métodos de muestreo: Muestreo probabilístico, multietápico, estratificado de conglomerados de áreas con selección aleatoria de la unidad de observación.

Puntos muéstrales: Diferentes barrios del municipio de Medellín en todos los estratos sociales.

Método de entrevista: Aleatoria persona a persona.