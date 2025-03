Sostenibilidad para LATAM Airlines, motor de innovación y competitividad

Para LATAM, la sostenibilidad dejó de ser un área de la compañía para integrarse de manera transversal en todos los procesos. Foto: Cortesía: Latam Airlines

La sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental del sector aeronáutico, donde la reducción de emisiones y la transición energética han marcado la pauta durante décadas. En una entrevista con María Lara, directora de Asuntos Corporativos de LATAM Airlines Colombia, la especialista profundiza en cómo la sostenibilidad ha dejado de ser un programa aislado para transformarse en la esencia misma de la estrategia de la compañía.

Un compromiso histórico con el medio ambiente

El sector aéreo ha asumido un rol pionero en la adopción de medidas de sostenibilidad. “La aviación ha estado comprometida con la reducción de emisiones y la incorporación de combustibles alternativos desde hace mucho tiempo”, explica María Lara. Este compromiso se enmarca en una historia de desafíos y aprendizajes que ha permitido a la industria adaptarse a las exigencias medioambientales globales. La transición energética es uno de los aspectos en los que el sector se ha adelantado, marcando un camino que hoy inspira a otros sectores económicos.

Para LATAM, la sostenibilidad dejó de ser un área de la compañía para integrarse de manera transversal en todas las operaciones y los procesos. “Decidimos acelerar la ruta; no se trataba de esperar a ser seguidores, sino de asumir un liderazgo que implicaba replantear nuestras estrategias y procesos internos”, detalla Lara. La aerolínea ha trabajado para incorporar la sostenibilidad como uno de sus tres valores básicos, estableciendo metas y prácticas que se extienden desde la gestión operativa hasta las decisiones estratégicas de negocio.

Esta transformación ha permitido a la aerolínea no solo cumplir con normativas internacionales, sino también posicionarse competitivamente en mercados exigentes, como el europeo, donde las obligaciones para la reducción de emisiones y la sostenibilidad son aún más estrictas.

Ventajas competitivas en cada segmento del negocio

Aunque la sostenibilidad aún no es el factor determinante en la compra de pasajes, Lara informa que los clientes han comenzado a valorar los servicios que incorporan prácticas sostenibles. “Aún no es la principal razón de elección, pero ya se perciben señales de cambio; hace diez años, a nadie le importaba si se reciclaba o no, y hoy esos detalles marcan la diferencia”, comenta. Además, cuando estos aspectos se suman a otros valores de la aerolínea, como la calidad del servicio, la puntualidad, el Wi-Fi y otras comodidades, contribuyen a hacer que la experiencia de volar con esta compañía sea realmente especial.

Sin embargo, en el ámbito de la carga, la sostenibilidad se vuelve un elemento tangible y decisivo. Las empresas que contratan servicios logísticos analizan las credenciales ambientales de las aerolíneas para evaluar a sus proveedores. Así, LATAM ha logrado que sus iniciativas sostenibles se traduzcan en ventajas competitivas reales: una operación más eficiente, mayor acceso a mercados internacionales y, en definitiva, una reducción de costos operativos al alinearse con normativas y tendencias globales.

Reconocimientos y validación en el escenario global

El compromiso con la sostenibilidad de LATAM ha sido reconocido en diversos listados internacionales, como el Dow Jones Sustainability Index y el índice de Standard & Poor’s. Estos reconocimientos no solo representan un motivo de orgullo, sino que también sirven de herramienta de autoevaluación para identificar áreas de mejora. “Cada ranking nos permite entender hacia dónde debemos evolucionar; no se trata de competir solo por estar primero, sino de construir un modelo de negocio sostenible y robusto”, resalta la directora de Asuntos Corporativos. Vale la pena mencionar que LATAM es el grupo de aerolíneas más sostenible de toda América y quinto a escala mundial, según la evaluación de sostenibilidad corporativa (CSA) de S&P Global de diciembre del 2024.

Iniciativas claves que marcan la diferencia

Para alcanzar estos importantes reconocimientos, María Lara detalla una serie de iniciativas implementadas por LATAM que abordan la sostenibilidad desde múltiples perspectivas. Estos son solo algunos de los proyectos más destacados, ya que, día a día, todas las personas que, de una u otra forma, interactúan con la aerolínea se involucran en acciones que demuestran que la sostenibilidad ha dejado de ser un aspecto aislado para convertirse en parte fundamental del ADN de la compañía.

Cambio climático y compensación de carbono: en Colombia, el proyecto CO2Bio, ubicado en la Orinoquia, representa un esfuerzo emblemático en materia de conservación. Esta iniciativa, que se centra en la protección de bosques, humedales y pastizales, involucra a comunidades locales y se basa en un modelo de compensaciones de carbono transparente. La creación de mesas de gobernanza donde la comunidad tiene voz es un ejemplo de cómo LATAM integra el desarrollo sostenible con la responsabilidad social.

Impulso a los combustibles sostenibles de aviación (SAF): LATAM ha colaborado estrechamente con el Gobierno nacional y diversos actores de la cadena de suministro para fomentar la producción y adopción de combustibles sostenibles. En Colombia, se han iniciado proyectos que buscan asegurar acuerdos de compra futura, lo que posiciona al país como potencial proveedor regional y permite a la aerolínea reducir su huella de carbono a largo plazo.

Economía circular y gestión de residuos: la meta de alcanzar cero residuos a vertederos en 2027 ha impulsado una serie de acciones innovadoras en LATAM. Programas como “Segundo vuelo” se han convertido en referentes, ya que transforman residuos generados en operaciones —desde uniformes hasta materiales de carga— en nuevos productos útiles para la compañía. Este enfoque no solo reduce el impacto ambiental, sino que también promueve una cultura de reciclaje y reutilización en todos los ámbitos.

Valor compartido y responsabilidad social: a través del programa “Avión solidario”, LATAM ha establecido alianzas estratégicas con organizaciones que trabajan en áreas tan diversas como la salud, la alimentación y la protección contra la explotación sexual. Este programa, basado en el transporte de carga y pasajeros para causas sociales, destaca la importancia de la conectividad aérea para responder de manera rápida a emergencias y necesidades comunitarias.

Desafíos y perspectivas de futuro

A pesar de los logros alcanzados, María Lara reconoce que la travesía hacia una sostenibilidad integral es un camino en constante evolución. “Los rankings y las evaluaciones internacionales nos muestran que, aunque estamos avanzando, debemos seguir innovando y adaptándonos. La sostenibilidad no es solo un deber, sino una oportunidad para transformar nuestro modelo de negocio”, dice.

Los retos futuros incluyen el perfeccionamiento de modelos de compensación de carbono, la consolidación de la producción de combustibles sostenibles y la ampliación de las iniciativas de economía circular en toda la operación. De esta manera, LATAM se posiciona como un actor principal en la transformación del sector, demostrando que la integración de la sostenibilidad en la estrategia corporativa no solo es viable, sino esencial para mantener la competitividad en un mercado global en constante cambio.