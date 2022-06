The Freestyle, una experiencia inigualable a la hora de disfrutar contenidos

The Freestyle proyecta en Full HD y HDR de 1080. Foto: Cortesía Samsung

Si usted es de los que disfruta del plan de estar en casa y pasar viendo horas y horas de películas, ya sea en pareja o en familia, sí o sí debe considerar el último lanzamiento de Samsung en Colombia. La firma líder de tecnología presenta The Freestyle, el nuevo proyector ligero y portable que viene a cambiar la forma en la que miles de personas consumen y disfrutan contenidos en casa, con amigos, en el trabajo o donde sea, porque sí, The Freestyle se proyecta donde sea.

En el aspecto técnico, The Freestyle es un proyector inteligente compacto, con capacidad de brindar sonido de 360 grados, con un ángulo dinámico de visión de 180°, que permite que, en diferentes inclinaciones la imagen se proyecte donde mejor le parezca a cada usuario. Una pared, una esquina, el techo, hasta el estar al aire libre, o incluso, dentro de una carpa, ahí sobre cualquier superficie The Freestyle proyecta en Full HD y HDR de 1080 las películas, videos, animaciones, series y todo lo que hoy miles de personas ven al momento de consumir contenidos.

The Freestyle permite realmente personalizar la experiencia de disfrutar contenidos. El dispositivo ajusta la escala de las imágenes hasta en un 50%, las puede mover en cuatro direcciones hasta encontrar la ideal e incluso brinda la posibilidad de agrupar a toda la familia, a grandes grupos de amigos y disfrutar una proyección de una imagen, de karaokes o de películas, debido a que logra proyectar entre 30 a 100 pulgadas con una distancia que no supere los tres metros.

Si bien no todas las paredes o superficies a donde se lleve el proyector, porque está pensado para eso, para ser portable y llevarlo sin importar el destino, The Freestyle cuenta con una nivelación automática que garantiza que la pantalla se mantenga nivelada en cualquier superficie ya sea en exteriores o interiores, manteniendo así una experiencia premium y llena de confort. A esto se suma su enfoque automático, el cual en cuestión de segundos entrega una imagen nítida y clara sin importar donde se proyecte la imagen. Y por supuesto, a esa portabilidad y habilidad para trabajar en exteriores, se le agrega la capacidad de trabajar con batería portátil, al ser compatible con baterías externas que sean USB-PD y con una salida de 50 W/20 V o superior.

The Freestyle es tan compacto que se puede llevar en una mano. Su base, su diseño y el material del que está elaborado lo hacen un dispositivo cómodo para su transporte y que sea realmente ligero y portable.

¿Pero qué pasa cuando la pared o el techo o la superficie donde vamos a ver no es blanca? Sencillo. The Freestyle cuenta con calibración inteligente que optimiza la proyección en función del color de la superficie, así los colores son los colores reales de lo que se ve y en ningún momento pierde calidad al momento de proyectar.

Eso sí, no hay experiencia de imagen sin sonido. The Freestyle incorpora un sonido intenso de 360 grados de cinco watts, que entrega una cobertura total para quienes estén disfrutando de una serie o película. Y esa experiencia se alimenta de más tecnología gracias a que The Freestyle cuenta con asistente de voz. A través de Bixby con la voz se podrá controlar todo. Ajustar imagen, ángulos, mejorar el color, enfocar, pausar, reproducir, todo.

Esa sensación de servir para todo, The Freestyle la complementa con Tap View, que transmite contenido directamente desde el teléfono gracias a SmartThings, incluso gracias al AirPlay 2 quienes cuentan con sistema iOS pueden disfrutar de la misma manera. Replicar fotos, ver una gráfica o incluso, transmitir la serie del momento, todo eso se podrá hacer.

Los ecosistemas digitales cuando realmente son pensados de forma íntegra logran adecuarse y mejorar la vida de las personas. Y entretenerse y pasarla bien también debe ser una prioridad, por eso The Freestyle cumple aquello de ser una experiencia inigualable a la hora de disfrutar contenidos.