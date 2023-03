Trade in factory llega a Bogotá para mostrar lo mejor del portafolio de Samsung

No solo en este nuevo Trade In factory será posible hacer los procesos de retoma, sino también se puede hacer desde ya en los almacenes Claro, Éxito, Alkosto y Ktronix y en las tiendas Samsung Store a nivel nacional. Foto: Cortesía Samsung

Quién no tiene un celular guardado o debajo de miles de papeles en un cajón, esta situación tan común hoy en cualquier hogar se da no solo por el rápido avance de la tecnología, sino por pasar de una mejor referencia a otra. Por eso, Samsung abre su Trade In Factory en Bogotá, el cual está destinado para que los colombianos conozcan y prueben todo el portafolio de la compañía; además, de poder participar en el plan de retoma, que lanzó de forma exitosa en 2022.

Este año ha comenzado de la mejor forma para la firma líder en tecnología. Gracias al lanzamiento de la serie Galaxy S23 5G, el primero de febrero, y la exitosa preventa -que inició el mismo día de su lanzamiento global- esta serie de la familia Galaxy se ha vendido tres veces más frente a la serie S22 5G.

Las cifras de crecimiento, en buena parte, han justificado la llegada de lo que es el nuevo Trade In Factory de Samsung, que desde ya está disponible para todos los colombianos en la zona T de Bogotá y que luego llegará a ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla. Este nuevo centro de experiencias, de 152 metros cuadrados, está pensado para que miles de personas y de nuevos usuarios conozcan, miren, toquen, evalúen, prueben y disfruten de toda la tecnología que tiene Samsung en su amplio portafolio de tecnología dentro cuatro estaciones de experiencia.

No solo se podrán disfrutar de los 200 megapixeles a los que es capaz de llegar el nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G por ejemplo, sino también ver de primera mano la innovadora imagen que proyectan los televisores The Frame o ver el nivel de personalización de la neveras y de toda la línea BeSpoke, la cual permite agregar o quitar paneles de un color u otro o volver un congelador lo que antes era refrigerador y hasta disfrutar de lo que proyectores como The Freestyle y The Premiere capaces de proyectar las mejores imágenes.

Volviendo a las cifras, y hablando un poco sobre el impacto que ha sido para el mercado colombiano la llegada del nuevo Galaxy S23 5G, regiones como Antioquia, Santander y el Valle del Cauca tuvieron un amplio crecimiento en ventas frente a 2022. Dando muestra de que el crecimiento de esta línea premium, que cuenta con la más completa tecnología de Samsung, sigue posicionándose en el mercado.

También está el componente de sostenibilidad que en buena parte es un plus que adquieren quienes optan por un teléfono Samsung. Por ejemplo, esta nueva serie Galaxy S23 5G está elaborado con materiales ecoamigables, como lo es en 22% de plásticos rescatados del mar, otro 22% de vidrio y aluminio reciclado además de que sus empaques y cajas está elaborados con papel reciclado, al igual que los protectores de pantalla y los sellos de seguridad.

Todo esto que va muy en línea de lo que es Everyday Sustainability, la iniciativa global de Samsung por entregar productos de la mejor tecnología, elaborados con materiales reciclados, eliminando el plástico en todos los empaques y llegando a generar una menor producción de basura y desperdicios.

¿Cómo funciona este plan de retoma?

Volviendo a esos teléfonos olvidados o a quienes desean saltar a lo último en tecnología, Samsung creo este plan de retoma, que funciona en tres simples pasos: acudir, evaluar y cambiar. La compañía cuenta con un listado de 300 referencias de equipos celulares de diferentes marcas del mercado y variadas características, las cuales son evaluadas a fondo y al ser aceptado en este plan de retoma llegan a servir como parte de pago del nuevo Samsung, no importa si el celular que se entrega, por ejemplo, tiene su pantalla quebrada, aun así, desde Samsung lo reciben.

No solo en este nuevo Trade In factory será posible hacer los procesos de retoma, sino también se puede hacer desde ya en los almacenes Claro, Éxito, Alkosto y Ktronix y en las tiendas Samsung Store a nivel nacional.