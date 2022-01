Transforma tu vida desde casa: conviértete en administrador de empresas UManizales

El programa de Administración de Empresas tiene 20 años de experiencia y se ofrece en modalidad virtual desde 2014. Foto: Cortesía UManizales

El Programa de Administración de la UManizales posee un plan de estudios flexible, no solo en términos de tiempo sino también de bolsillo, ya que sus estudiantes tienen la posibilidad de pagar los créditos que pueda tomar en el semestre.

Además, cuenta con una propuesta curricular actualizada y acorde con las competencias laborales exigidas en el orden nacional e internacional que les permite a sus graduados contar con capacidades para el liderazgo, habilidades para la gerencia, la generación de proyectos, el emprendimiento, el análisis de las organizaciones, el diagnóstico organizacional, la consultoría y de leer la organización de forma integral para diseñar propuestas de transformación.

Este es el caso de Felipe Gómez Arango, de 22 años, quien se encuentra cursando séptimo semestre de Administración de Empresas en modalidad virtual en la UManizales, al tiempo que trabaja para una empresa estadounidense administrando las plataformas de ventas digitales, entre ellas Amazon.

“Me he enfocado mucho en el comercio electrónico, mi especialidad es posicionar productos en plataformas digitales como Mercado Libre y Amazon. Estudiar virtual para mí es de gran facilidad, me da tiempo para enfocarme en mi trabajo y mis estudios lo cual es una gran ventaja”, expresa Gómez Arango.

Su actividad laboral implica estar viajando permanentemente, lo que le impedía formarse como profesional de manera presencial y continuar con su trabajo. Por ello optó por la virtualidad y encontró en la oferta de la Universidad de Manizales no solo la carrera de su interés sino también el respaldo de una universidad acreditada de alta calidad y con experiencia en la virtualidad en el nivel de pregrado y posgrado, razones que según él lo llevaron a matricularse en la Institución.

“Mi experiencia estudiando de forma virtual en la UManizales ha sido excelente, he tenido muy buen acompañamiento de los docentes y de la universidad en general durante todo mi proceso. He encontrado muchas ventajas, en especial porque mi trabajo demanda estar viajando todo el tiempo, ahora precisamente estoy organizando las gestiones para radicarme en Medellín y mi estudio no es un inconveniente porque puedo conectarme desde cualquier parte”, afirma el estudiante.

La Universidad de Manizales cuenta con una amplia oferta de pregrados y posgrados virtuales que consta en la actualidad de cinco pregrados y cuatro maestrías. Su programa de Administración de Empresas, adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas tiene 20 años de experiencia modalidad virtual desde 2014.

A lo anterior se suma un robusto sistema de becas y beneficios que la UManizales ha consolidado con el propósito de facilitar no solo el ingreso sino también la permanencia de sus estudiantes, al punto que el 50 % de los estudiantes de la institución recibe actualmente algún beneficio económico.

El Programa de Administración de Empresas, al igual que los demás pregrados de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas; tiene la opción de doble titulación debido a que comparten un núcleo formativo común. Un estudiante de este programa por ejemplo, tiene la opción de, en cualquier momento de su carrera, realizar los créditos faltantes necesarios para obtener un segundo título en: Mercadeo Nacional e Internacional, Contaduría Pública, Finanzas y Negocios internacionales o Economía, sin importar la modalidad en que esté desarrollando sus estudios. Los requisitos de ingreso a los pregrados de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, su duración, pénsum y demás, están detallados en: https://umanizales.edu.co/programas-de-pregrado/

Administración de Empresas es un programa que cuenta con formación en varios frentes para lograr esa integralidad a la que le apuesta en el perfil profesional, es así como el graduado de este pregrado cuenta con una perspectiva económica y financiera, una línea de emprendimiento, una jurídica, una de humanidades y una complementaria, en aras de tener amplitud en el perfil de desempeño.

La Universidad de Manizales a través de sus 50 años ha fortalecido su estructura organizacional en el horizonte de dar respuesta a los retos que se ha propuesto en materia de virtualidad y que brinde cada vez mayores posibilidades de acceso a educación superior de calidad y acorde con las necesidades y transformaciones sociales, transformando así la vida de las personas que integran la comunidad académica. Adicionalmente ha desarrollado una plataforma que soporta los procesos de educación virtual denominada Opened, con más de 10 años de experiencia.

Opened tiene una serie de cursos gratuitos disponibles para el libre acceso de toda la comunidad en temas como Introducción al manejo de datos espaciales, Cómo invertir en acciones, Gestión integral de residuos sólidos; Cómo manejar mis finanzas en Excel, Gestión del riesgo por amenazas naturales; Modelo de negocios de impacto social (ofertado en inglés como Social impact business modeling), y para este 2022 cuenta con nuevos cursos en Asociaciones sostenibles y capacidades colectivas, Introducción a la comunicación y el periodismo científico, y Autismo: más allá del modelo médico, a los cuales se pueden inscribir a través de: https://opened.com.co/