Un emperador el hijo de Salustiano

“Y ahora el gas”, así titulaba el excandidato presidencial, Germán Vargas Lleras, su columna dominical, del 04 de junio de 2023, en el periódico El Tiempo. Vargas Lleras con su escrito indicó, que expertos coinciden en la urgencia de que, el gobierno del presidente Gustavo Petro, reconsiderara la negativa a otorgar nuevas áreas de exploración de gas natural y de hidrocarburos.

En Colombia hoy se consume más de 910 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) de gas natural. Foto: Pixabay

El artículo 45 del decreto 2153 de 1992 define la posición dominante como la posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las condiciones de un mercado.

Con respecto a la definición y a la prohibición del abuso de dicha posición, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, en varios conceptos desde 2001, interpreta que existe posición dominante cuando un agente económico ostenta el control efectivo o potencial de su mercado relevante y esa posición le brinda la posibilidad de obstaculizar la competencia efectiva o le permite actuar en el mercado con independencia del comportamiento de sus competidores, sus clientes y los consumidores sin que lo anterior implique necesariamente que exista un único productor o vendedor…

Es sano reconocer que no es cierto que ese millonario número de seguidores que llevaron a la presidencia de la República a Gustavo Petro se haya espantado como consecuencia de los delirios del enfermo Armando Benedetti y sus saraviadas compañías, como tampoco que los poderosos saqueadores históricos de las finanzas públicas que esquilman de antaño desde sus altos cargos hayan cesado sus intenciones, lo anterior, con la llegada al poder, de ese considerado para ellos, “lucifer”, encarnado en Gustavo Petro.

Lo que está pasando hoy en Colombia, que, sin lugar a dudas, es un escenario tormentoso, con ribetes huracanados, y movimientos telúricos fuertes, es muy bueno porque muy rápido se le cayó la estantería a unos apetitosos corruptos que se le colaron al presente gobierno.

En el anterior orden de ideas, y para colocar un ejemplo, se sabe que hoy un poco más del 70% de la población colombiana goza del uso constante del gas natural, un servicio público que se ha convertido en artículo de primera necesidad en centros urbanos y rurales de Colombia.

El tema del gas pasó a ocupar un lugar de preponderancia en la agenda política y económica de la nación. Los intereses en este sector son muy grandes y para el presidente Petro y su ministra de Minas y Energía Irene Vélez. La ministra con insulsas apariciones mediáticas instaba, hace pocos días, a los habitantes de los departamentos del eje cafetero y del sur del país, a que ahorraran su consumo de gas, a propósito de la grave emergencia registrada con ese servicio público domiciliario.

La ministra Vélez y el presidente Petro se niegan sistemáticamente a firmar nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos en Colombia para expandir la cobertura. A la fecha, Vélez tiene suspendidos 37 contratos de exploración de gas y de petróleo, algunos con problemas con las comunidades y otros con presencia de actores armados ilegales.

Otro asunto que preocupa, en medio de esta crisis, es el interés del Gobierno de insistir en la integración vertical de la industria de gas natural. El tema estaba incluido entre los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, pero fue negado. Entretanto la ministra Vélez sigue empecinada en concentrar en Ecopetrol el poder absoluto de la industria.

“Explotar el potencial del gas natural requiere un esfuerzo importante de todos los actores públicos y privados que participan en el sector”, admite Germán Vargas Lleras, y añade: “Es clave enviar las señales que dinamicen la inversión en el sector a través de una agenda regulatoria clara y concertada, nuevas fuentes de financiación para cubrir las inversiones, el aumento del subsidio al pago de gas natural en estratos 1 y 2 y las conexiones intradomiciliarias”.

Otro aspecto que inquieta al sector es la poderosa injerencia que tiene al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, el ex fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quién continúa presionando para afectar a competidores directos de sus intereses como las Empresas Públicas de Medellín -EPM- y su socia Canacol Energy.

En otra de las columnas de Germán Vargas Lleras, del 14 de mayo de 2023, en el periódico El Tiempo, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el ex senador de Cambio Radical se mofaba de lo que calificó de “cuentazo”, aquel que sostenía que Colombia era potencia mundial de energía verde y reclamaba que el país no podía quedarse sin la explotación de gas, carbón y petróleo.

… Se interrogaba Vargas Lleras “¿Cómo puede un gobierno que aboga por una transición energética sostenible hacer tan poco, por no decir nada, para impulsar los proyectos eléctricos y, por el contrario, impulsar en el Plan de Desarrollo un incremento de la sobretasa para proyectos renovables del 1 al 6 %?”

Haciendo memoria, el 5 de febrero de 2022, apareció en el periódico El Tiempo, el artículo titulado: “Temores por la Petroeconomía”, firmado por Néstor Humberto Martínez Neira, en donde el ex fiscal general de la nación, llama la atención de la opinión pública nacional sobre una factible expropiación en caso de que Gustavo Petro llegase a ganar la presidencia de la República, pero curiosamente hoy Martínez presiona para favorecer monopolios que manejan sectores de poder de sus apetitos, como ocurre actualmente con el tema del gas en Colombia. Vaya racero que usa el discutido abogado, hijo del famoso (ya fallecido) Humberto Martínez Salcedo, cuyo gran personaje humorístico don “Salustiano Tapias”, representaba a un honrado obrero colombiano que luchaba con honestidad su día a día.

Martínez Neira en el citado artículo hizo la siguiente referencia: “A nadie debería extrañar que la sola posibilidad de que Gustavo Petro llegue al poder dé lugar a que se aplacen negocios, o a que los nuevos contratos queden condicionados mediante cláusulas de protección frente al riesgo político, o a que –de cara a la expectativa de una devaluación extraordinaria del peso– se aumenten los contratos de coberturas cambiarias”. Vaya a saber uno a ¿qué negocios aplazados y a favor de quién hacía referencia el controvertido jurista Néstor Humberto Martínez Neira?

Martínez, además, hacía énfasis frente al tema de los hidrocarburos así: “De un lado, busca desmontar la economía petrolera, lo que significa que se castigará la renta nacional, disminuyendo los ingresos que generan los hidrocarburos, y nos expone a importar en el futuro gasolina y gas”. En verdad, ¿cuál sería el interés de fondo que aludía Néstor Humberto Martínez Neira?, ¿A Quién le irían a disminuir sus ingresos? ¿Sería a su poderoso protector el millonario, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de Promigas, entre muchas empresas en Colombia y en el exterior?

Valga anotar, que en el país son cinco los grupos que manejan la distribución de gas, ellos son: Vanti, Promigas, Gases del Caribe, -EPM- y Alcanos. Entre ellos copan el 85% del negocio y general $9,3 billones de pesos en ingresos y un billón en utilidad, según el diario Portafolio, del 21 de marzo de 2022. Esas mismas empresas manejan el negocio en sus respectivos mercados con 11 empresas a nivel local y regional.

El gas es considerado como de transición energética. El paquete total de 14 empresas que se encargan del negocio de distribución de gas natural en el país, según registros de la Asociación Colombiana de Gas Natural -Naturgas-, le generan a las empresas que manejan el suministro, una utilidad operacional anual superior a los $1,3 billones, indicó el periódico Portafolio.

Según el exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, el gas: “es un servicio esencial para el país, no solo porque ocho de cada 10 hogares lo usan a diario, sino porque contribuye a la protección del medio ambiente.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, le dijo a Portafolio que: “es necesario reconocer que el gas natural es el energético aliado de los colombianos para mejorar la competitividad del país y traer desarrollo a todas las regiones de una forma sostenible”. Y agregó que han alcanzado grandes metas en los últimos 20 años, al pasar de tener 1,9 millones de usuarios, a lograr más de 10 millones, lo que equivale a una penetración de casi el 80%.

Con un índice que supera los 10 millones de usuarios y muy cercano a los 11 millones de consumidores en demanda de gas natural, se puede hablar que en el país hay cerca de 8 millones de familias de los estratos 1, 2 y 3 que se benefician del combustible, admite Murgas.

Hoy en el país más de 750 municipios de 27 departamentos cuentan con el suministro del gas natural. Una de las compañías distribuidoras de gas con la labor de aumentar el número de usuarios es Gases del Caribe. Esta empresa en el año 2021 alcanzó más de 1.800.000 usuarios en ocho departamentos que atiende junto a sus subsidiarias Efigas y Gases de La Guajira, indicó el periódico Portafolio.

En Colombia hoy se consume más de 910 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) de gas natural y los sectores con mayor demanda son el residencial, el industrial y el termoeléctrico.

Con respecto a la cada vez más candente discusión sobre el gas y otros hidrocarburos en Colombia, la ministra Irene Vélez ha venido sosteniendo, basada en estudios sobre el estado actual de los contratos vigentes y el posible potencial gasífero de los distintos descubrimientos que han hecho los operadores, que el país tendría un potencial de gas hasta 2037, con reservas certificadas y recursos contingentes. Los proyectos del Caribe: Uchuva, Kronos, Gorgon 2 y Sinú 9 son descubrimientos de gas que, en caso de ser desarrollados de la forma esperada, podrían garantizar la soberanía de Colombia frente a este recurso natural.

Por su parte el ex presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- Armando Zamora quien viene desde hace varios meses controvirtiendo a la ministra Irene Vélez, indicaba que no había claridad de cómo se llegaba a esas cifras, porque de ese combustible lo que había era muchas reservas contingentes y prospectivas identificadas como potenciales, pero que les faltaba mucho para llegar a ser reservas probadas y así garantizar el suministro; “Les faltan las inversiones en desarrollo, las inversiones en infraestructura, le falta el acceso al mercado, entonces eso de que ya estén garantizadas es inexacto. Asignaron unos porcentajes arbitrarios a unas cifras que dan los reportes de recursos y reservas como contingentes o potenciales o prospectivas, de ahí a que eso garantice la demanda no se ajusta a las definiciones de ese sistema internacional de clasificación de recursos”, subrayó Zamora.

Valga anotar que el 7 de junio de 2023, en Twitter, tras la poderosa y multitudinaria cuenta del periodista Gonzalo Guillén, se afirmó lo siguiente: “solo porque se lo pide su amigo Néstor Humberto Martínez, la Superintendente de Industria y Comercio, María del Socorro Pimienta, se alista a prohibirle de un plumazo a Canacol Energy que use su concesión para construir el gasoducto Jobo-Medellín, obra y negocio que quiere Promigas, de Sarmiento Angulo.

Vale recordar, que Néstor Humberto Martínez defiende a su apoderado porque -EPM- les quitó el negocio del gas y se lo concedió a otra empresa, entonces como reacción el abogado Martínez Neira comenzó a torpedear a nombre de Trasmetano el avance ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La empresa ganadora Canacol Energy tiene la tarea de llevarle a partir del primero de enero de 2024, 21 millones de pies cúbicos de gas a los habitantes de Medellín y todo el Valle de Aburrá.

Vale resaltar que a través de un reciente derecho de petición enviado a la Superintendencia de Industria y Comercio por parte de la empresa de abogados Martínez Neira y firmado por el propio Néstor Humberto Martínez Neira, éste le solicita a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- que le informe, múltiples asuntos como: si fue Canacol Energy la sociedad que firmó el contrato con -EPM- y SETCO, y que si fue la multinacional canadiense la que firmó el contrato para efectos del suministro de gas y transporte de gas, dependiendo del caso, o cuál fue la filial o vinculada que celebró los contratos mencionados con dichos agentes.

Martínez Neira le exige a la -SIC- que le diga cuál fue el objeto del contrato celebrado con -EPM- y todas las condiciones del mismo. Solicita que le cuenten cuál es el objeto del contrato celebrado con SETCO y sus especificaciones, la relación económica con SETCO y cómo participa Canacol en la construcción del gasoducto Jobo-Medellín.

Martínez le pide a la Superintendencia de industria y Comercio que le cuente sobre el proceso que llevó a cabo Canacol Energy para contratar el transporte de gas con SETCO y se indique las empresas que participaron. Y, que si SETCO será quién construye el gasoducto o será alguna de las empresas vinculadas, también que si SETCO o alguna de sus empresas vinculadas son transportadoras de gas en Colombia.

Solicita igualmente Martínez Neira se le informe cuáles son las sociedades de parte de -EPM- y Canacol Energy que son parte del contrato, todo con sus datos de identificación de las empresas. Requiere además el controvertido abogado Néstor Humberto Martínez Neira a la Superintendencia de Industria y Comercio que le indiquen cuáles son las sociedades de parte de SETCO y Canacol Energy vinculadas al proyecto, pide todas las especificaciones del contrato, cuales con las cantidades de gas que pretenden suministrar, cómo se calculará el aumento de dicho suministro con el tiempo, cómo se definió el precio del gas, y cuáles serán las condiciones frente al transporte del gas.

Indaga Martínez Neira sobre las fuentes de financiación del proyecto, inclusive si Canacol Energy formará parte de él, solicita si el contrato se basa en la construcción y futura existencia del gasoducto que conecte a Jobo con Medellín y exige le cuenten cuáles son las características del gasoducto, puntos de conexión, capacidad, longitud, zonas de trayectoria y conexión con el Sistema Nacional de Transporte -SNT-.

Solicita el antiguo súper ministro Martínez Neira se le informe si el gas que suministrará Canacol Energy a -EPM- hará uso en algún punto de los gasoductos que hacen parte del Sistema Nacional de Transporte – SNT-, que se le informe si Canacol estuvo vinculada en la contratación relacionada con el mercado de gas natural en Colombia en los últimos cuatro años y si logró cerrar el proyecto.

Requirió el abogado en mención a la -SIC- si el gasoducto se construiría desde nueva fuente de suministro hasta el Sistema Nacional de Transporte -SNT-, o hasta un sistema de distribución no conectado al -SNT-, o desde un campo menor hasta un sistema de distribución o desde un campo menor hasta el -SNT-.

Pidió se le explicara cuál fue el involucramiento de Canacol Energy en la declaración del gasoducto Jobo-Medellín como PINE (que genere retorno positivo a la inversión y a las regiones) y, en su caso, la información remitida para el efecto ante la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos.

Exigió que se le informe si la ejecución del contrato y del proyecto tiene alguna mención al gasoducto Jobo-Medellín como PINE y cuáles fueron las bases de la solicitud del proyecto para que fuera valorado por Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos para declararse PINE.

Requirió Martínez Neira se le informara cuales fueron los requisitos que se consideraron que cumple el proyecto del gasoducto Jobo-Medellín para que fuera declarado PINE, de acuerdo con el CONPES 3762. Pidió que le identificaran cuál fue el órgano al interior de Canacol Energy que analizó la viabilidad regulatoria para la firma del contrato y del proyecto.

Solicito también se le informara cuál fue el análisis que hizo Canacol sobre la viabilidad regulatoria para la firma del contrato y proyecto, también demandó una copia del contrato de suministro de gas natural al que se refieren los hechos narrados, el cual fue firmado por la -EPM- y Canacol junto con todos sus anexos.

Solicitó copia del contrato contentivo del proyecto al que se refieren los hechos narrados, el cual fue firmado entre SETCO y Canacol, y todos sus anexos, además copias de las actas de junta directiva de administración que valoró, analizó y/o propuso aceptar/autorizar la firma del contrato y del proyecto por parte de Canacol.

Y, finalmente el “emperador” Néstor Humberto Martínez, le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su derecho de petición se le entregara una copia de la solicitud presentada ante la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos para valorar el proyecto como un potencial PINE.

Epílogo: en carta del 2023-04-11 con número de radicado 23-194-19-1 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- a Canacol Energy Colombia SAS, se le anuncia a Canacol la visita administrativa de inspección a la actividad económica y todas aquellas que desarrolla su objeto social para verificar el cumplimiento de las normas relativas a la protección de la libre competencia económica. Para lo anterior la -SIC- envío una comisión de 10 miembros.

De esa manera la Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, María del Socorro Pimienta, allanó las sedes de Canacol Energy y de la -EPM- para cumplir el mandato del, hasta hoy, intocable jurista Néstor Humberto Martínez Neira, tarea que Pimienta cumplió al píe de la letra, siguiendo el contenido de las solicitudes que Martínez le había requerido a través del derecho de petición, cuyo contenido acabo de suscribir.

¡Hágame el favor!, que tal los alcances del hijo de Salustiano. Entonces ahora para contratar en Colombia, todo debe pasar por el cedazo de Néstor Humberto Martínez Neira, y eso que ya no es Gobierno. A propósito, será que tanta letra chiquita, aquella que solicita Martínez Neira será la misma que él usa para tanto despropósito de su parte.

Y la ley colombiana continúa cojeando, si lo anterior no es posición dominante, entonces ¿qué es posición dominante?