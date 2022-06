Una campaña por la vida, los derechos sexuales y la lucha contra la xenofobia

En 2020, CARE trabajó en más de 100 países, llegando a más de 90 millones de personas a través de 1,300 proyectos que responden a emergencias humanitarias para combatir la pobreza y la injusticia Foto: Cortesía

Con el fiel propósito de sensibilizar a la población sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencias y la prevención de la xenofobia, la ONG internacional Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) Colombia, lideró la creación de la campaña “Nos Movemos Por Tus Derechos, CARE Cerca de Ti”, en principio en las regiones donde opera (Santander, Norte de Santander y Nariño).

Para conocer más a fondo la estrategia y las acciones que ha realizado CARE Colombia desde su llegada al país en 2019, El Espectador habló con Catalina Vargas, directora de País CARE Colombia, quien explicó a detalle las líneas estratégicas y enfoques que son prioridad para la ONG.

“Actualmente trabajamos en Norte de Santander, Santander y Nariño, y en el próximo mes se empezará a trabajar en Arauca, Risaralda, Valle del Cauca y Atlántico. Tenemos un enfoque territorial con mirada a la ruta migratoria y al aumento de las cifras del conflicto interno. Nuestra intención es brindar asistencia a la comunidad desde servicios de primera necesidad, pero también es una campaña de comunicación para el desarrollo de conocimientos en temas de salud reproductiva, violencia, protección de género, inclusión social y la lucha contra la xenofobia”, expresó.

En el marco de la campaña, “Nos Movemos Por Tus Derechos, CARE Cerca de Ti”, según la directora, se adelantarán distintas acciones en Nariño, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la atención en servicios de salud sexual y reproductiva. La prioridad a este territorio es que, de acuerdo con lo analizado por la ONG, allí se presenta una alta demanda de población insatisfecha que tiende a aumentar los riesgos de morbimortalidad materno perinatal, las instituciones prestadoras de servicios de salud de la red pública no poseen los recursos suficientes para la atención integral de partos, emergencias ginecobstétricas, o servicios de interrupción voluntaria del embarazo.

Asimismo, asegura que gran parte de la población irregular, que no tiene acceso al sistema general de seguridad social en salud, y que solo accede al servicio por urgencias, puede estar generando la saturación del servicio, en consecuencia, CARE busca contribuir a dar respuesta

a través de la entrega de equipos para la prestación de servicios sexuales y reproductivos en dos hospitales de Nariño, en Pasto e Ipiales, respectivamente.

Por esta razón, se llevará a cabo la firma de un acuerdo y entrega de los primeros insumos hospitalarios, en Pasto, el 29 de junio de 9 am a 10:30 am, en el Hospital La Rosa y en Ipiales de 2:30 pm a 4:00 pm en el Hospital Civil. Algunos de los equipos médicos que se entregarán dentro del acuerdo son un doppler fetal, monitor de ritmo cardiaco que incluye gel y baterías, un monitor feta, oxímetro portátil neonatal, entre otros elementos.

Por otra parte, CARE adelantará acciones de cualificación del personal de salud en Nariño en atención integral de partos, emergencias ginecobstétricas e interrupción voluntaria de embarazos, a través de los cursos de formación asincrónicos certificados con la Universidad de Los Andes Y PROFAMILIA en estos temas.

“Nuestra estrategia es integral desde todos los ámbitos, desde la entrega del servicio toda la población no asegurada como mujeres en periodo gestacional activación de las rutas para emergencias y trabajando en el fortalecimiento de conocimientos para quienes prestan el servicio. En este proceso nos damos cuenta de que hay un vacío en infraestructura debido a la saturación de servicios de salud en el territorio por la sobredemanda en atención a colombianos y a la población migrante”. También agregó que “las acciones están encaminadas también a entrenar al personal para que no haya barreras y acceso a los servicios, que el personal tenga sensibilidad y que trabaje en la no estigmatización para que las personas se sientan seguras de las garantías y que existe una ruta de ayuda para ellas”.

CARE Colombia trabaja con variedad de perfiles profesionales como enfermeras, trabajadores sociales, abogados, psicólogos, administradores, gestoras comunitarias, entre otros que se ajustan a las necesidades de la comunidad. En los dos últimos años, la ONG ha llegado a 36.000 personas apoyadas, de las cuales el 72 % son mujeres y su labor se ha materializado exitosamente con una inversión de seis millones de dólares.

Esta ONG internacional, durante 75 años, ha liderado el camino hacia una vida mejor para las personas más vulnerables del mundo. En 2020, CARE trabajó en más de 100 países, llegando a más de 90 millones de personas a través de 1,300 proyectos que responden a emergencias humanitarias para combatir la pobreza y la injusticia. En Colombia pretende que su presencia siga atendiendo a las personas que enfrentan distintas situaciones de vulnerabilidad, sin distinción de sexo, género, edad, nacionalidad, etnia o raza, poniendo en el centro a las mujeres y a las niñas.