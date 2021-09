Una oportunidad para ganar y avanzar

Una de las tradiciones que conservan los colombianos es jugar el chance. Unos por retar a la suerte, otros para sentir la adrenalina de ser un nuevo ganador y otros para solucionar esas pequeñas deudas del día a día. Y como no hacerlo si en lo corrido del año 442.000 personas han sido premiadas en las diferentes modalidades que este juego de azar ofrece y que además paga de una forma inmediata.

“Yo en mi vida me he ganado varios chances y me han caído como del cielo, la última vez yo tenía que pagar el arriendo y me faltaba una platica y fui y me hice un chance, por fortuna que lo agarré”, cuenta Carmenza Castillo, una mujer de 57 años que se dedica al hogar y al rebusqué como dice ella.

Según datos de Paga Todo, “las personas que juegan un chance lo hacen con el objetivo de comprarse algún electrodoméstico para el hogar, pagar el colegio del hijo o el arriendo. Esos premios oscilan desde los cuatrocientos mil pesos hasta los cuatro millones y son apuestas en las que no se invierte más de $2.000″. Sin embargo; con 3 mil pesos en chance en otra de sus modalidades de premiación hay quienes han llegado a ganar los acumulados de más de 1.800 y 3.000 millones de pesos.

De ahí que los colombianos le tengan ese aprecio a esta marca que cuenta con más de 4.000 tiendas y comercios aliados de Paga Todo, cerca de 2.000 colocadores independientes ambulantes y 2.500 puntos presentes en las 20 localidades de Bogotá y en los 116 municipios de Cundinamarca. Una red multiservicios que llega a dónde están sus clientes para generarle soluciones.

Soluciones que en el portafolio suman más de 400, por mencionar algunas: recaudos, pagos, giros, recargas, juegos, compra de pines y seguros. “Esos giros me han sacado de unas tremendas, imagínese que en julio me fui para la costa y me quedé sin dinero, yo no tengo cuenta ni nada de eso y qué me tocó hacer, llamar a mi mamá para que me sacara del aprieto, y fácilmente me giró a través de Paga Todo, solo con la cédula me entregaron el dinero y pude seguir disfrutando de mi viaje”, relata Ricardo Jaramillo, un joven de 24 años que dice no juega chance, pero de vez en cuando juega en las plataformas online de apuestas y usa los otros servicios.

La filosofía de acercarse a los colombianos es real, no solo desde las apuestas sino en esas responsabilidades que se pasan desapercibidas y que requieren un manejo rápido. “Se me pasó pagar el SOAT y no podía dejar de mover el carro, un vecino me dijo en donde se hace el chance ahí se lo venden y me fui corriendo, eran como las ocho de la noche y efectivamente pude comprarlo”, dice Andrea Alarcón.

Soluciones que se han pensado de una manera minuciosa y entendiendo la necesidad de las personas. Esto se ha dado en los últimos 18 años gracias a que a comienzos del milenio un grupo de empresarios crearon lo que hoy se conoce como Grupo Gelsa, una sociedad de servicios transaccionales. Su propósito sigue intacto, “facilitarles la vida a muchas personas, de ahí nació Paga Todo, una red de servicios para todos los colombianos presente en Bogotá y Cundinamarca que ha sido reconocida por su gestión social, su aporte a la salud y a la reactivación económica del país”.

Empecemos por esa gestión social. Grupo Gelsa es ese lugar de puertas abiertas, una marca con políticas claras de inclusión. En la compañía trabajan de forma directa más de 3.700 personas y están vinculados a su red de comercialización más de 10.000 colaboradores indirectos. La diferencia de generaciones salta a la vista, ya que entre sus colaboradores hay personas que pasan los 60 años y jóvenes que encuentran su primer empleo.

Un estudio interno que realizó la organización evidenció que “un porcentaje alto de las personas que están vinculadas a la red comercial son mujeres que ayudan no solo a sus hijos sino también a sus nietos”.

La compañía ha vivido varios cambios, antes el chance se hacía a mano con papel carbón, y ahora las máquinas son terminales conectadas en línea y tiempo real. Este, tal vez, es uno de los cambios que marcan esas transiciones, ya que fue abrirse camino en esa digitalidad y acercar la tecnología a los miles de colaboradores.

Y como todo avanza a pasos de gigante y entendiendo las necesidades de las personas, en Paga Todo se han dado a la tarea de desarrollar herramientas tecnológicas que han hecho posible que la compañía esté más cerca de sus clientes.

Con la App Paga Todo, las personas cuentan ahora con acceso a gran parte de los 400 servicios del portafolio, “brindando de esta manera soluciones al alcance de un clic. En lo corrido del año esta aplicación ha registrado más de 218.00 usuarios en su canal virtual”.

Esas herramientas van de la mano con la innovación y más en el juego, ya que el chance no se quedó en una apuesta de montos bajos, sino que ahora puede hacer millonarios a muchos de los colombianos, eso con el nuevo Paga Millonario, una modalidad de chance de doble acierto en la que los jugadores deben acertar 3 o 4 cifras, dependiendo de la modalidad escogida. Los números acertados pueden ser de dos loterías, dos sorteos o una lotería y un sorteo, y de esta manera las personas pueden apostar por grandes acumulados.

La semana pasada precisamente uno de los colombianos pasó a ser el nuevo millonario. Un ciudadano de la capital colombiana fue el ganador del sorteo de la noche del martes 21 de septiembre de 2021, tras acertar el resultado en las modalidades de 3 y 4 cifras con los números 4256 de la Lotería del Huila y 9467 de la Lotería de la Cruz Roja. Este fabuloso acumulado superó la suma de $1.851.709.598.

Pero no gana solamente el que hace la apuesta, otros de los aportes que realizan los juegos de azar en el país van para la salud pública. “El Grupo Gelsa, a través de su marca Paga Todo, ha aportado desde el 2007 más de 763 mil millones de pesos a la salud en Bogotá y Cundinamarca, una cifra derivada de los derechos de explotación por la operación de las apuestas permanentes en la región capital.

Una de las metas de Grupo Gelsa y su red de multiservicios Paga Todo es seguir aportando a la salud, ya que en el desarrollo del proceso de licitación pública le adjudicaron nuevamente la concesión para la operación del juego de chance. Esto le permitirá explotar las apuestas permanentes por cinco años más hasta el 2027, entregando importantes recursos al sistema de salud y de esta manera ayudar a miles de colombianos.

Por lo que esperan aportar durante los próximos cinco años, más de $254 mil millones de pesos. Es así como Grupo Gelsa, a través de su marca Paga Todo “se sigue posicionando como la empresa aliada de los bogotanos y cundinamarqueses, por medio de la innovación y a través de nuevas modalidades de juego, lo que le permite ser una de las compañías que más aporta al país en medio de la reactivación económica que vive”.